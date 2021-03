Tuesday, 23 March 2021, 16:48 HKT/SGT Share: 百度正式登陸港交所 價值空間正在釋放

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 據AM730報道,「AI第一股」百度今日正式登陸香港交易所,發行價252港元,股票代碼9888。



說到百度,可能很多人的認知還停留在中國最大的搜索引擎巨頭層面,但實際上,百度已是全球領先的AI公司,旗下Apollo自動駕駛業務商業化正逐步落地,智能雲業務快速增長。所以,是時候更新一下對百度的認知了。



轉型AI 佈局成果初現

根據招股書,2020年全年,百度實現總收入人民幣1,071億元,百度核心業務收入為人民幣787億元。

智能雲方面,按開發者數目計,在百度雲基礎設施上運行的BaiduOSChina是中國最大開源活動開發平台,全球排名第三。近年來,隨著越來越多企業接入百度智能雲,雲服務及產品收入實現快速增長,已成為貢獻百度業績增長的重要組成部分。另一個已實現AI技術落地的業務小度智能設備,內載百度鴻鵠芯片,DuerOS智能助理賦能,成為利用語音識別、NLP及計算機視覺等AI能力的領導者。



智能駕駛領域,百度已推出開放自動駕駛平台Apollo,根據灼識諮詢報告,於去年12月31日,百度Apollo已取得最多自動駕駛許可證,且擁有最長累計測試里程。在此基礎上,百度還推出了自主泊車和自動導航輔助駕駛,全面推進汽車的智能駕駛化。目前百度已與10家領先的汽車製造商簽署戰略協議。



移動生態方面,以AI賦能,百度移動生態基本盤穩中向好。2020年12月,百度App的月活躍用戶達到5.44億,每日登錄用戶超70%。



如今攜全球領先的AI技術填補港股市場空白的百度,未來發展值得期待。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network