首長寶佳公佈 2020年全年業績

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 首長寶佳集團有限公司(「首長寶佳」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0103.HK)欣然宣佈截至2020年12月31日止年度的經審核綜合全年業績。



回顧年內,疫情重挫環球經濟,多國製造業陷入停滯。猶幸,中國政府採取多項有效及針對性的措施於短時間內有力抗擊疫情,復工促產進度理想;另一方面,海外疫情尚未受控,多國製造業大受影響,導致輪胎及其相關產品供不應求。有見及此,集團果斷把握市場機遇,努力開拓新客戶,並致力優化銷售組合,靈活地滿足客戶的需要。與此同時,為積極回應市場需求,集團多管齊下提升生產效率,務求增加產能供應,以提升其核心競爭能力。



集團嚴格的生產成本控制措施奏效,來自持續經營業務的毛利率由2019年的17.6%攀升至19.3%,來自持續經營業務的毛利則上升4.3%至港幣394,322,000元;加上財務成本下降,集團除稅前溢利及期內溢利分別上升26.0%及36.8%至港幣145,911,000元及港幣148,254,000元。董事會建議派發截至2020年12月31日止年度之末期股息每股港幣1.5仙(2019年:每股港幣1仙),派息增加50%。



目前,集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地每年共生產約20萬噸鋼簾線。為應對國內外輪胎需求增加,帶動鋼簾線需求爆發之市場變化,集團進一步完善廠房建設以提升生產能力。2019年起,集團開展滕州廠房擴展計劃,投資建設新的黃絲設施,目標增加額外10萬噸鋼簾線生產能力,目前建設進度理想,為集團逐步發展成為一個擁有年產量30萬噸級以上的精品鋼簾線製造企業之目標添磚加瓦。



首長寶佳董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示:「展望未來,受惠於國內大型汽車的輪胎需求增加,加上國家『內循環』政策及節能減排要求推動鋼簾線需求增長,有利國內鋼簾線行業的發展;隨著光伏、藍寶石及磁性材料市場陸續好轉,國內切割鋼絲市場穩中有進。我們對集團的業務充滿信心,並將繼續向成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一之企業目標奮勇前進。」



首長寶佳集團有限公司

首長寶佳集團有限公司(0103.HK)主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品,於浙江省和山東省設有兩大生產基地,目前合共每年生產約20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品,其產品供應全球超過20個國家,深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市,其主要股東實力雄厚,包括世界五百強企業首鋼集團有限公司(北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業)與其主要受控法團,Bekaert集團及李嘉誠基金會有限公司。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合,集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



