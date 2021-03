手握多款重磅品種，四環醫藥跨入「醫藥+醫美」大時代

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 醫藥行業一直是高增長、抗週期的代名詞,而醫美則是近年風生水起的「黃金賽道」。橫跨醫藥、醫美兩大高增長領域,四環醫藥歷時十幾年精心佈局的雙航道戰略終於在2021年穩步起航。











策略性佈局高增長治療領域,多款重磅產品極具商業化前景



創新是一家醫藥企業的社會責任和擔當,也是長遠發展的不竭動力。四環醫藥早於2008年,就在攻關高技術壁壘的創新藥和新型仿製藥領域。



公司於2008年收購軒竹醫藥的60%股份,並在2012年完成剩餘股份收購,開始孵化集研發、臨床開發、生產和銷售一體的領先的生物醫藥研發平台。



2018年投入5億元研發開支,佔當年營收比重17%;2019年則投入近6億元,四環醫藥堅持每年大手筆投入自主研發,精心打造四環醫藥創新驅動、創仿並舉的研發平台。



目前公司擁有近1000人的研發團隊,在研藥品項目110多個,獲得創新藥物發明專利300餘件,其中超過80件申請獲得國外專利權。



四環醫藥在研項目儲備豐富,覆蓋抗腫瘤、抗感染、糖尿病、及非酒精性肝炎等多個重點治療領域,均在各自細分用藥領域具有高增長性,為未來業績增長奠定基礎。



1、吡羅西尼引領CDK4/6抑製劑行業,搶灘全球60億美元市場



四環醫藥最早於2008年就進入創新藥領域,並於 2012年孵化軒竹生物,啟動一類新藥加格列淨和吡羅西尼的自主研發 。



迄今公司創新藥在研管線有近20項,包括大分子和小分子的藥物,管線資產涵蓋抗腫瘤、代謝病、抗感染等多個領域,均具備完全的自主知識產權,其中多項已進入臨床後期階段。



在抗腫瘤領域,集團已經開展臨床的有CDK4/6 產品,也有在臨床I期和臨床前的抗腫瘤藥物,還立項了十幾項腫瘤產品仿製藥專案,以加速豐富腫瘤產品管線和產品上市。



其中拳頭產品吡羅西尼(CDK4/6 抑製劑)是治療晚期乳腺癌的核心一類創新藥物和主要產品,單藥單臂末線療法2020年9月已開始作為單一療法進入臨床Ⅱ期。如果符合相關要求可以直接跳過Ⅲ期臨床直接申報上市。



CDK4/6抑製劑作為近年來較新、較火的靶點,2015年全球首個CDK4/6抑製劑——輝瑞的Palbociclib(帕博西尼,商品名:Ibrance)獲得美國FDA批准。



2019年,全球CDK4/6抑製劑銷售額高達60.21億美元,具有廣闊的臨床應用前景。



另外,四環醫藥自主研發的1類創新藥百納培南也即將完成II期臨床研究,進入III期臨床。



從已獲得的臨床及臨床前研究數據顯示,百納培南具有良好的抗菌活性和安全性,半衰期長,支持每日一次給藥,明顯優於同類已上市藥物。



百納培南是國內第一個自主創新的碳青黴烯類抗生素,後者在國內市場規模已接近百億元。據米內網數據,2017年中國公立醫療機構終端碳青黴烯類的市場規模上漲至97億元,TOP4企業為默沙東、日本住友製藥、深圳海濱製藥、正大天晴藥業集團,其銷售額均超過10億元。



消化病用藥領域,公司自主研發的新一代消化病用藥安納拉唑鈉,已經完成臨床Ⅲ期的入組。安納拉唑鈉是中國自主研發PPI,其藥物的安全性及症狀緩解均優於同類產品。



2021年1月,軒竹生物通過收購知名生物醫藥公司康明百奧100%股權,囊括了其自主研發的12個生物大分子的產品管線(其中包括一個HER-2雙抗以及雙抗ADC藥物,並掌控了其擁有的「Mab Edit」(抗體編輯)和「Mebs-Lg」(抗體編輯的雙特異抗體)兩大抗體技術平台,一躍成為中國在大分子和小分子領域同時具備全面創新藥研開發能力的生物醫藥領軍企業。



四環醫藥精心孵化和打造的創新藥平台成功捕獲資本青睞。 2020年的8月,軒竹生物完成首輪股權融資,國投招商等知名基金公司共投資9.6億元成為公司股東,投後估值45億元。



據悉,在眾多資本示好下,公司正在計劃軒竹的第二輪融資。如今上市成為創新藥企實現價值的重要方式,在行業上市潮下,四環醫藥也計劃盡快能實現遞表,明年希望在科創板上市。



2、樂提葆打頭陣,醫美管線未來三年創造幾十億利潤



醫美是四環醫藥帶給外界一個驚喜。



看準國人對醫美的熱情,四環醫藥前瞻佈局,早在6年前就開始進入佈局醫美領域。



2014年,四環醫藥與韓國領先生物製藥公司Hugel簽署重磅產品肉毒毒素和玻尿酸的中國獨家開發和商業化權利,共同開發中國市場。



其注射型A型肉毒素「樂提葆」已經於2020年10月獲得藥監局批准上市,成為第4款也是韓國首個在中國上市的A型肉毒素。



Letybo(商品名:樂提葆)是韓國市佔率排第一的肉毒毒素,擁有99.5%的900kDa有效蛋白質,遠高於行業純度要求(韓國藥監局許可基準為900kDa有效蛋白質含量95%以上)。在效果上,樂提葆的臨床效果與已獲批上市的Allergan的保妥適擁有同等的有效性與安全性。在品質上,樂提葆採取嚴苛的生產標準,以更加嚴格的管理基準生產出均一、穩定效價的產品,在國內市場很難找到同級別的對手。



2019年,中國的肉毒毒素產品市場規模約為6億美元( 約46.6億港元 ),滲透率不足中國整體醫美市場的2%,市場仍存在大量未被滿足的需求。行業專家預期未來五年中國的肉毒毒素產品銷售將呈爆發式增長,2025年銷售額將達到18億美元,成為與美國及歐盟並駕齊驅的全球三大市場之一。憑藉樂提葆超高的性價比和幾近完美的高品質,四環醫藥目標將樂提葆打造成為中國內地銷售第一的肉毒毒素品牌及在3年內在中國取得超過30%的市場份額。



獨家代理的Hugel的玻尿酸產品也有望於2020年年底上市,與樂提葆形成聯用(Combo)的組合拳, 強攻玻尿酸近百億元的巨大中國市場。



除引進海外優質醫美產品外,四環醫藥還傾力打造自研的優質醫美產品管線 。



在研管線資產豐富,有10多款非手術產品,覆蓋主流輕醫美產品市場。



公司正在和韓國Hugel以及其他國際一線醫美企業進行深入戰略合作,以便更多將海外優質的醫美產品快速帶入中國市場。



另外,公司在美國南加州擁有醫美產品研究院,將海外擁有較高技術壁壘的醫美新型技術進行轉化,並在國內進行研發和生產,打造四環醫美自己的優質醫美產品管線。



從現有研發管線資產看,公司有10餘款在研產品,包括童顏水凝、童顏針、少女針等醫美細分領域極具潛力的重磅產品,覆蓋了當下非手術類輕醫美市場基本需求。



公司自主研發的童顏水凝預期2022年底上市銷售;一代「童顏針」填充劑和二代「少女針」填充劑將於2024年上市。



另外公司研製的血糖高血糖素樣肽-1(GLP-1)激動劑利拉魯肽近期正在肥胖症Ⅲ期開發計劃溝通中,不久將進入臨床Ⅲ期階段。



該產品開發適應症為2型糖尿病和肥胖的治療,已經完成了I期臨床研究,並初步獲得了藥代動力學和藥效學的生物等效性結果。



醫美產業是中國冉冉升起的朝陽產業。 2019年中國醫美市場規模達到1769億元,2015-2019年CAGR為28.54%,增速高於全球同期。



在醫美產業潛伏6年,四環醫藥也交出讓市場滿意的產品答卷,預期未來三年有望為公司創造逾十億元利潤。



3、第四代超長效胰島素商業化在即,打造領先生物藥研發平台



在創新藥資產中,四環醫藥的糖尿病管線資產是國內最全的。



在研管線41款,覆蓋二代三代四代胰島素十餘款產品,包括自主研發的1類新藥SGLT2抑製劑(加格列淨片)、GLP-1,以及多款口服降糖藥及並發症用藥。



其中合作研發的第四代超長效胰島素德谷胰島素已進入臨床Ⅲ期,研發進展居全國領先地位,商業化指日可待。



四環醫藥旗下一塊重要資產是於2019年分拆獨立的生物藥研發平台惠升生物,背靠全國品類最全的糖尿病在研管線,惠生生物將被打造成糖尿病及其並發症治療領域全覆蓋的領軍生物製藥企業。



未來四環醫藥還將專注於具有重大臨床需求的治療領域,包括非酒精性肝炎等領域。擁有良好的「梯隊產品群」,四環醫藥增長空間較為樂觀。



4、對比國際工業大麻應用,探索醫藥全產業鏈發展



如果說醫美是四環醫藥交給市場的一份滿分答卷,那工業大麻則是給投資者的另一份驚喜。



具備高CBD含量的工業大麻被廣泛應用於醫美、製藥、食物、衣著等領域,有著很廣闊的商業前景。



但在我國工業大麻是一個相對敏感、且高壁壘的產業,不是每家企業都有資質進入這一行業。



而四環醫藥卻於2018年進入工業大麻領域,旗下四環澳康獲得吉林省唯一的高含量CBD工業大麻科研種植資質,可直接對標國際工業大麻應用趨勢和發展,探索高含量CBD藥用和應用材料的研發和產業化發展。



僅用三年時間,四環醫藥孵化出數款高CBD含量工業大麻種子,並致力於將四環澳康打造北方工業大麻第一研產銷平台。



5、馬來酸桂哌齊特注射液有望納入醫保,攪動腦卒中千億處方藥市場



在高技術壁壘的新型仿製藥方向上,四環醫藥已經擁有逾50款的高端仿製藥優質產品管線。



公司旗下仿製藥研發平台——澳合研究院,堅持仿創並舉,成立10餘年來,已經申報各種仿製藥近百項,有多項產品陸續獲得生產批件,並且通過了一致性評價。



在取得藥品一致性評價後,四環醫藥積極通過多重循證研究推動重磅產品通過醫保。



公司核心產品馬來酸桂哌齊特注射液,商品名為克林澳,是一個治療腦卒中的重磅產品,曾經於中國市場終端銷售額排名單品第一。四環醫藥通過成功完成1301例的急性缺血性腦卒中大型臨床確定性研究,證明該產品可有效改善腦卒中患者預後,大幅減少致殘率。 2020年底獲得國家藥監局的批准用於治療急性腦卒中所致的神經症狀、日常生活活動能力和功能障礙的新適應症,成為國內開展上市後臨床研究工作以來唯一獲批的腦卒中治療領域的藥品。



腦卒中本身也是一個高發病率、高致殘率、高死亡率和高復發率的一個重大疾病,根據IQVIA的數據顯示,中國腦卒中處方藥的市場規模超過1200億元。



四環醫藥新獲批的缺血性腦卒中又是這個細分領域當中發病率最高的一個類別,銷量有望重磅回歸,成為年銷售額過十億的重磅品種。



此外,四環醫藥聯營公司「北京銳業」研發的非PVC粉液雙室袋即配型輸液的產品,也是國內企業中首家且唯一一家獲得即配型輸液產品註冊批件的產品,具有很大的政策優勢,將進一步奠定公司在抗生素雙室袋領域的行業領導地位,同時該產品也是未來年銷售有望過10億的大品種。



6、打造「原料藥+CDMO+製劑」一體化CXO領軍企業,降本增效激發產研銷活力



作為製藥大廠,四環醫藥還在發揮自身研發、採購、生產等鏈條優勢,2020年開始孵化原料藥向CDMO業務轉型的新業務,為醫藥企業提供原料藥研發及生產、工藝開發以及製備、工藝優化、註冊和驗證批生產以及商業化定制研發生產服務。



公司旗下四環吉林康通原本是一個原料藥及生產平台,它具備非常強的醫藥中間體和原料研發的國際化產業化發展的優勢和實力。 2020年四環醫藥對藥品生產及原料藥生產板塊進行戰略重組,將投資超過20億元精心打造多個優質現代化生產平台(吉林四環、北京四環、等)及原料藥及中間體研發和生產平台(吉林申通、吉林匯康、等)一起併入四環吉林康通,並與旗下仿製藥研究院(澳合研究院)強強聯手,擬在未來3年內打造高級中間體和原料藥加製劑領域一體化的CDMO領軍企業。



不同於以CDMO為主的頭部企業,四環醫藥本身的原料藥版塊,尤其是在成本和規模化生產上具備強大的競爭力。集團不僅在製劑領域取得了很大的競爭優勢,同時佔領了醫藥原料藥生產板塊的戰略高地,對於公司從容面對產品集採所帶來的挑戰與機遇,都具有非常重要的戰略意義。



目前,整合完成後的CDMO平台四環吉林康通,既可以配合集團共同承接CDMO服務,又可有獨立的研發生產單元,能單獨承接CDMO服務,提高集團的全產業鏈生產能力和CDMO服務能力。



醫藥+醫美雙航道競速,四環醫藥價值經得起時間考驗



在仿製藥領域持續佈局,是四環醫藥穩固現金、盈利的重要戰略。



四環醫藥以仿製藥起家,並在成立之初推出爆款獨家首仿藥克林澳。長期以來公司收入幾乎全部來自仿製藥。



仿製藥是中國製藥大廠都必須經歷的一個特殊時階段。幾乎國內頭部製藥企業目前仍都以仿製藥為主要利潤來源。



作為行業老牌製藥企業,四環醫藥近年也在追隨國家政策調整,對產品結構進行優化轉型,在鞏固心血管領域優勢方面,公司擁有以馬來酸桂哌齊特為核心產品,注射用煙醯胺、杏芎、注射用菸酸、胞磷膽鹼鈉、乙醯谷醯胺等腦卒中產品線,和豐富血管性癡呆、癲癇等神經疾病的產品線。



同時,四環醫藥還在持續擴大非心血管用藥領域發展,擁有甘草酸單銨半胱氨酸氯化鈉注射液(商品名「回能」)、注射用菸酸(商品名「舒成」 )、注射用二羥丙茶鹼、奧卡西平(商品名「仁澳」)等高增長的產品組合。



除了大力發展仿製藥多元產品組合外,四環醫藥還在大力投入研發,上文提到的創新藥、醫美、工業大麻均是戰略方向。



而隨著多重佈局盡顯成效,四環醫藥也構建了醫藥+醫美的雙航道戰略,在2021年迎來拐點之年。



優質重磅產品落地,四環醫藥迎來重估



創新藥、醫美、仿製藥優質研發管線齊頭並進,從研發時間線看,多個重磅產品即將落地,四環醫藥也將迎來價值重估。



據國泰君安證券研報顯示,四環醫藥新上市的仿製藥(不包含已列入藥品監控目錄的產品)有望在三年內實現人民幣25億元以上的銷售額;



創新藥有望最早在2022年貢獻收入,核心創新藥,即安納拉唑鈉(新一代質子泵)、吡羅西尼(CDK4/6抑製劑)和XZP-3621(新一代ALK抑製劑)預計將分別在2022年、2023年和2024年上市。



此外,公司正在開發50多種仿製藥,預計在未來三年內每年將推出近10種以製藥,帶來豐厚利潤回報。



醫療美容平台有望成為未來三年的主要收入來源。樂提葆在三年內按30%市佔率計算,銷售額也將達到幾十億元量級。



仿製藥利潤「奶牛」在線,創新藥及醫美多款重磅產品帶來新的收入和增長,對未來三年內四環醫藥業績形成重要支撐。



而具體到資本市場,截至3月18日收盤,四環醫藥收盤價為2.4港元,市值僅為227億港元,處於估值窪地。步入新發展階段的四環醫藥估值也將迎來重估。



成功的企業,都善於做時間的朋友。



隨著醫美板塊利好兌現,創新藥研發也步步為營,仿製藥逐步推陳出新,在多年潛心經營下,時間賦予四環醫藥的企業價值,也必將帶來資本市場估值的重構。



