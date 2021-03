Monday, 22 March 2021, 10:17 HKT/SGT Share:

來源 Zijin Mining 紫金礦業截至2020年12月31日止年度業績公佈

香港, 2021年3月22日 - (亞太商訊) - 紫金礦業集團股份有限公司(「公司」;股份代號︰601899、2899)董事會欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年12月31日止年度已審核綜合年度業績。



業績摘要如下︰



截至2020年12月31日止年度,本集團實現營業收入人民幣1,715.01億元,同比增長26.01%(上年同期:人民幣1,360.98億元)。



截至2020年12月31日止年度,本集團實現利潤總額人民幣108.46億元,同比增長55.51%(上年同期:人民幣69.74億元)。



截至2020年12月31日止年度,本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣65.09億元,同比 增長51.93%(上年同期:人民幣42.84億元)。



於2020年12月31日,本集團總資產為人民幣1,823.13億元,較年初增長47.23%(年初:人民幣1,238.31億元)。



於2020年12月31日,本集團歸屬於上市公司股東的淨資產為人民幣565.39億元,較年初增長10.46%(年初:人民幣511.86億元)。

董事會建議公司2020年度股利分配預案為:每10股派發現金紅利人民幣1.2元(含稅)。2020年度利潤分配方案尚需股東大會審議批准。

主要礦產品產量指標規劃 2020年 2021年 2022年 2025年 礦產金(噸) 40.5 53-56 67-72 80-90 礦產銅(萬噸) 45.3 54-58 80-85 100-110 礦產鋅 (鉛)(萬噸) 37.8 45-48 47-50 -- 鐵精礦(萬噸) 387 350-380 290-330 -- 礦產銀(噸) 299 240-300 270-310 -- 註:2022-2025年礦產金、銅外的其他礦產品產量基本保持不變。 本新聞稿中有關未來的經營及財務數據(如有)為本公司的目標,並不構成本公司的盈利預測。並無保證本公司可以或不可以達成該等目標。鑒於有關風險及不確定因素,本新聞稿所載的前瞻性陳述不應被視為或構成董事會或本公司對投資者有關本新聞稿中所載計劃及目標能夠達成的表示或實際承諾,投資者不應過分依賴該等陳述。除非另有適用的證券法例要求,本公司並不承諾會公開對任何前瞻性陳述或資料的更新或修訂,不管是否因新資料、將來事件或其他因素而需要更新或修訂。



