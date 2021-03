Thursday, 18 March 2021, 19:50 HKT/SGT Share:

來源 HKC (Holdings) Limited 香港建設公佈2020全年業績 純利下降36%至2.4億港元

香港, 2021年3月18日 - (亞太商訊) - 香港建設(控股)有限公司(「香港建設」或「公司」;股份代號:190)公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至二零二零年十二月三十一日止年度(「回顧期內」)之綜合業績。



財務回顧

回顧期內,營業額為1,184,000,000港元(二零一九年:1,036,900,000港元),毛利為662,200,000港元(二零一九年:682,400,000港元)。由於利潤率較高的租金收益減少,毛利率由二零一九年的66%下跌至56%。集團亦因重估投資物業出現 98,400,000港元的虧損而受負面影響,使之與二零一九年錄得91,900,000港元收益的走勢出現逆轉。因此,純利下降36%至241,600,000港元。期內每股基本盈利為39.5港仙,而二零一九年同期的每股基本盈利為52.8港仙。



業務回顧

住宅項目方面,受到2019冠狀病毒病影響,銷售辦事處關閉及地方政府鼓勵人們待在家中,第一季度的已簽約銷售額非常差。隨2019冠狀病毒病疫情受到遏制,國內生產總值恢復增長及政府相關措施的支持下,第二季度的住宅物業市場狀況開始有所改善。下半年的已簽約銷售額為人民幣320,200,000元,相對上半年上升82%,但較二零一九年同期仍然下跌5%。



然而,在商業項目方面,租賃收益並無顯著改善。由於2019冠狀病毒病疫情導致對辦公室及零售物業的需求減少,物業租金收益下降。辦公室物業的需求下跌,乃因商業活動減少、政府鼓勵辦公室工作人員在家辦公以及辦公室物業供應過剩。此外,政府不鼓勵人們離開居所及參加集體聚會令購物商場人流減少。所以,租金收益並沒有因著集團有兩座主要辦公樓於近期竣工按預期增加,二零二零年的租金收益反而下降7%至333,400,000港元。



前景

2019冠狀病毒病持續地影響全球,導致全球經濟負面增長及衰退,且與美國的貿易局勢緊張,將繼續對中國經濟及房地產市場產生不利影響。中國政府為控制房地產價格及減輕地產行業的風險而對負債率作出控制的最新政策亦會繼續對行業產生負面影響。



然而,預期經濟將在二零二一年繼續改善,集團預計住宅銷售將出現溫和增長。 就現有住宅物業而言,集團將繼續專注於銷售其在天津及瀋陽的住宅物業。受到2019冠狀病毒病、辦公室及零售空間的需求下跌、以及上海商用物業供過於求的影響,集團在上海的項目包括上海星薈中心及白玉蘭廣場等將繼續受壓。集團在深圳的投資物業有改善跡象。在南潯,集團亦正對其南潯傢俱建材貿易中心進行擴建。



對於中國再生能源而言,它將受惠於五月份已完工的嵩縣風力發電場的全年運營。



於二零二一年一月十二日,公司接獲華創創業投資有限公司以協議安排方式將公司私有化的建議。相關程序現正進行中,並預期於二零二一年上半年完成。





