日清食品錄得穩健的2020年全年業績



香港, 2021年3月18日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2020年12月31日止年度之全年業績。



集團收入按年增加14.0%至3,518.8百萬港元（2019年：3,087.8百萬港元），主要由於2019冠狀病毒病疫情持續，帶動香港即食麵及冷凍食品業務表現理想，以及中國尤其在上半年對即食麵需求激增所致。此外，合營分銷業務已於2020年4月開始營運，並於本年度帶來收入貢獻。



集團的EBITDA按年增長25.2%至570.0百萬港元（2019年：455.4百萬港元），EBITDA利潤率增至16.2%（2019年：14.7%）。本公司擁有人應佔溢利按年增加20.3%至301.9百萬港元（2019年：251.0百萬港元），相當於純利率8.6%（2019年: 8.1%）。由於運營地區的銷售增長以及經營及非經營開支得到更有效控制，集團的盈利能力大幅提升。



本年度的每股盈利增加至28.11港仙 （2019年：23.36港仙）。董事會已議決宣派末期股息每股14.05港仙（2019年：11.7港仙），相當於本年度派息率50.0%（2019年：50.1%）。



香港業務

來自香港業務的收入按年增加9.1%至1,418.4百萬港元（2019年：1,299.8百萬港元），主要由於顧客囤積保質期更長且更易於製作的食品，帶動即食麵及冷凍食品的銷售激增所致。分部業績按年大幅增長65.5%至165.5百萬港元（2019年：100.0百萬港元），主要由於年內即食麵及非麵類業務的收入激增，以及銷售成本及銷售開支的更好控制。



即食麵業務方面，集團一直完善其產品組合，並已推出一系列的新產品，以完善產品價格及促進產品升級。在疫情下，集團的標誌性品牌「出前一丁」的銷售錄得令人鼓舞的增長。除了原有產品外，集團於2020年7月推出了「北海道小麥粉麻油味出前一丁」。而杯麵方面，集團進一步擴展其西式風味系列及東南亞風味系列。此外，集團亦推出「UFO」、「拉王」、「福」及「公仔」牌的新產品，以及非油炸棒丁麵及棒烏冬，冀在這艱難時期為客戶提供更多口味系列及快樂時刻。



另一方面，集團不斷擴闊其產品組合至非麵類業務，持續使其產品組合多元化，並提升香港業務的增長。儘管受到疫情的影響，集團的策略性舉措於2020年取得顯著成果。其「公仔」牌產品因其方便性而受到客戶歡迎。而提倡健康的「KAGOME」牌產品亦表現出色。就穀物麥片業務而言，集團進一步推出新的日清豐盛草莓穀物麥片，以豐富產品系列。



此外，集團斥資約7.1百萬港元在香港建立首個預先包裝即食新鮮蔬菜生產線，以滿足注重健康的顧客的需要。集團亦於2020年8月向野菜谷控股有限公司注資約6.0百萬港元。有關資金將用於投資位於香港的室內水耕農場。集團預期蔬菜業務於未來數年將取得理想成果。



中國業務

中國業務收入由2019年的1,788.0百萬港元按年增加17.5%（以當地貨幣計算：18.6%）至2,100.4百萬港元，這是由於上半年即食麵的需求激增所致。這標誌著集團連續第三個財政年度錄得雙位數的收入增長，突顯集團的成功往績及履行對中國長期增長的承諾。此外，上海的新合營分銷業務已於2020年第二季度開始營運，並對集團的收入增長作出貢獻。分部業績按年增長17.4%至247.1百萬港元（2019年：210.6百萬港元），主要由於即食麵業務的強勁表現，以及上海的新合營分銷業務帶來的額外貢獻。



集團於年內繼續致力於地區擴張及發展中國重點地區，以實現業績持續增長的目標。通過投資基建及人才，集團「合味道」品牌取得令人滿意的表現，而在華東及華南地區的主要運營地區，香港製造的「出前一丁」品牌表現令人鼓舞。隨著集團進一步擴張地理覆蓋範圍，集團於華西及華北地區作出了進一步投資。



此外，集團在上海成立新的合資分銷業務，這戰略投資使集團得以進一步鞏固其在華東地區的業務基礎，同時隨著集團進一步拓展中國業務，與其目前的分銷渠道形成協同效應。目前，集團在中國分銷多個日本知名品牌的零食及飲品。



展望

展望未來，集團將繼續適時調整即食麵及冷凍食品的產能，以滿足客戶的需求。就中國業務而言，集團將在生產方面作進一步研發，並致力於產品創新，為客戶創造價值。集團亦將繼續擴展在中國的業務範圍，以實現長遠的持續增長。與此同時，集團亦致力密切監察及控制經營成本。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「由於2019冠狀病毒病的疫情爆發，2020年將被銘記為近代史上最具挑戰性的時期之一。儘管如此，日清食品致力確保在香港及中國提供穩定的食品供應，使集團於全年取得穩健的表現。此外，日清食品獲納入多個恒生指數，反映集團的表現及業務前景得到資本市場的認同。未來，我們將繼續提升集團的整體競爭力，並尋求更多新方案完善產品組合並擴大現有產品組合，以滿足不斷增長的市場需求，同時為持份者締造長遠價值。」



詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之全年業績通告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0318/2021031800372_c.pdf



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475） 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。









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