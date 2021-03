Thursday, 18 March 2021, 11:38 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC採用行業領先的Cloudian對象儲存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務 全球ICT服務供應商提供高擴展性兼備成本效益的全球分佈式儲存解決方案

服務具備Object Lock功能,有效防禦勒索軟件程式

香港、聖馬特奧,美國加利福尼亞州, 2021年3月18日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司(香港交易所股份代號:1883)全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊 CPC」)與Cloudian 欣然宣佈,中信國際電訊 CPC 透過Cloudian HyperStore®對象儲存技術平台推出全新SmartCLOUD™ Object Storage服務 ,為企業客戶提供具勒索軟件(ransomware)保護、存檔和大數據管理功能的備份服務。作為獲得VMware Cloud Verified認證以及VMware最高級別 —“Principal”級雲服務供應商,中信國際電訊 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務,進一步為企業提供更多元化的雲端解決方案,服務不但全面支援VMware技術託管環境,更讓客戶享受由Cloudian技術帶來的優勢,包括無限擴展的儲存空間、以及業界領先的數據安全保護,達至最理想的成本效益。



現今不少企業需要儲存及管理大量非結構性數據,包括影片、圖像和多媒體內容,如何有效安全處理海量數據變得越來越困難。而數據亦成為日趨重要的企業戰略資產,容易受到勒索軟件和其他外部網絡攻擊。因此,中信國際電訊 CPC透過VMware雲供應商合作夥伴計劃,與Cloudian達成合作協議。結合Cloudian強大兼現代化的儲存基礎建設,持續為客戶提供優化的數據儲存服務,既滿足客戶對數據保護及管理的需求,同時符合不同的法規和合規性要求。



中信國際電訊 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務經過精心設計,多方滿足現代企業的需求:



強化的安全數據保護

- 充分利用Object Lock對象鎖定功能進行異地數據備份,保護數據免受勒索軟件威脅,並透過創建不可修改的數據副本,即使在遭受攻擊時,亦能快速有效恢復數據;

配合法規的數據存檔

- 滿足客戶的法規和合規性要求(例如審計等),確保相關數據儲存在指定期間及地區之系統內;

無縫存取數據

- 可無縫連接多雲平台與兼容S3制式的應用程式,減低設置成本和增加便利性;

高容量大數據管理

- 為龐大而複雜的數據集提供可高度擴展兼符合成本效益的儲存服務,有助快速處理人工智能、機器學習和其他分析應用程式等高級元數據;

多網絡連接選項

- 支援通過互聯網、VPN(例如MPLS)、點對點租用專線(point-to-point leased line)的連接,以及對象儲存平台部署於客戶相同的數據中心 (樓內線直連) 和SmartCLOUD™雲服務中心的交互連接;

簡易收費模式

- 計算基本數據儲存和輸出費用;並提供免費(API) 應用程式進行存儲調用



Cloudian屢獲殊榮的HyperStore® 對象儲存平台除具備無限擴展能力外,還配備多項企業級功能:



全面native S3兼容

- 確保能與以S3制式為基礎的程式無縫連接,擴展生態系統;

先進安全防護規格

- 備有 Object Lock對象鎖定功能、安全外殼協定(Secure Shell)、RBAC / IAM存取控制、靜態數據AES-256伺服器端加密和SSL數據傳輸加密技術等,完全符合最嚴格國際安全認證的要求;

支援多租戶 (Multi-tenancy) 平台

- 技術支持用戶在共享資源平台上按需使用儲存資源,並提供安全及自我管理儲存能力;

跨地域管理

- 透過一站式視窗,進行跨地域管理儲存工作。



「經過嚴格考慮各種對象儲存解決方案後,我們最終選擇了Cloudian作為合作伙伴。除了因為Cloudian可與VMware技術無縫連接外,Cloudian不但擁有企業級對象儲存平台,在對象鎖定技術上更具豐富經驗,特別在跨地域管理、支援多租戶平台、高級安全防護規格等各方面盡展優勢 。」中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來強調:「隨著數據成為現代企業的命脈,各地區對數據管理的法規和合規性要求日益嚴格,全新的SmartCLOUD™ Object Storage對象儲存解決方案,配備非凡的高擴展能力,具有可管理性、安全性,彈性和經濟性,絕對能為客戶提供卓越體驗同時滿足現代企業的需求。」



Cloudian亞太區副總裁Brian Burns表示:「中信國際電訊CPC在推動企業善用新技術來擴大競爭優勢,增加策略敏捷性和迅速回應市場需求等方面一直處於領先地位。我們期待能幫助中信國際電訊CPC繼續履行強大的客戶承諾,並進一步擴展其業務。」



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司(香港交易所股份代號:1883),公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案,包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案,為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案,以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球,不論在東、西方地區均有在地優勢,成為領先的「服務在地,連接全球」的信息技術方案伙伴,真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者,公司致力推動數碼化,在主要市場積極發展信息技術,將人工智能、擴增實境、大數據,物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值,持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益,最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一,中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球,包括部份亞洲、歐洲及非洲高增長市場的地區;超過160個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心,承諾給予客戶最優質的服務。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



Cloudian簡介



Cloudian是行業內最盛名部署對象存儲系統的獨立供應商,具有業界最先進的S3兼容性和廣泛的合作夥伴生態系統。其屢獲殊榮的旗艦解決方案HyperStore®,能為數據中心提供無限的可擴展性和具備與雲端系統相似的技術性、靈活性和經濟效益。 Cloudian的全球數據結構體系,使企業可以在統一的平台上跨地點(本地和公共雲)無縫地進行儲存、查找、保護對象和文件數據傳輸。



請瀏覽 cloudian.com 獲取更多資訊。



傳媒查詢:

Rowena Leung

中信國際電訊CPC

rowena.leung@citictel-cpc.com

+852-2170-7536



Cloudian傳媒查詢:

Jordan Tewell

10Fold Communications

cloudian@10fold.com

+1-415-666-6066





話題 Press release summary



部門 电信运营商, 金融, Cloud & Enterprise, 广播,电视及卫星, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network