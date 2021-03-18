Thursday, 18 March 2021, 10:30 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs在2021年春季歐洲生物技術展上展示先進的免疫分析和免疫生物學服務

澳大利亞阿德萊德, 2021年3月18日 - (亞太商訊) - 澳大利亞最大，技術最先進的臨床試驗專業生物分析實驗室Agilex Biolabs今天宣布，它將在《 Bio-Europe 2021》上展示其世界一流的免疫分析和免疫生物學服務，用於受監管的生物分析。



銷售Agilex Biolabs的免疫分析主任Kurt J.博士說：



“我們經驗豐富的團隊可以為任何生物製劑開發或轉讓一種方法，以支持臨床前GLP或臨床研究。



我們世界一流的實驗室配備了先進的設備，包括Gyrolab Xplore，MSD Quickplex 120，Luminex Magpix，BD FACSymphony A3流式細胞儀，以及即將發布的數字液滴定量實時RT-PCR。



我們的科學家具有解決最複雜的免疫原性和藥物耐受性問題的專業知識和經驗，這是早期和晚期階段免疫腫瘤學研究中經常遇到的問題。 ”



Agilex Biolabs是該地區唯一經過FDA審查的同類實驗室，作為澳大利亞政府臨床試驗吸引力計劃的一部分，其臨床試驗生物分析服務支出還可享受高達43.5％的返還。



了解更多信息：通過PartneringOne了解我們在生物歐洲的科學家進行簡介, 在此登錄。 https://informaconnect.com/bio-europe-virtual/



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面。

https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。



澳大利亞臨床試驗仍在營業，Agilex Biolabs被指定為必不可少的服務，因此可以確保客戶研究的連續性。



澳大利亞通過迅速應對小規模疫情，將COVID-19的數量降低到幾乎零，在世界上處於領先地位。



Agilex Biolabs宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區和歐盟生物技術公司的需求。在此觀看新實驗室的演示視頻 https://www.agilexbiolabs.com/new-labs-video



這家生物實驗室擁有100多名員工，其中75名專職實驗室人員。



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有24多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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