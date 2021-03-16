亞太絲路投資與美爾雅訂立投資合作框架協議



香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - 亞太絲路投資有限公司（「亞太絲路投資」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0767.HK）欣然宣佈，集團與於上海證券交易所上市之湖北美爾雅股份有限公司（「美爾雅」；股份代號：600107.SH）訂立投資合作框架協議，擬於湖北省仙桃市成立合資公司，共同發掘長壽醫療行業之機遇。



美爾雅為中國領先資產管理公司中植企業集團有限公司旗下之公司，自去年起佈局中國大健康產業，從事健康服務行業之咨詢、經營、研究及開發等業務。集團與美爾雅共同成立之合資公司將重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務，並經銷長壽膳食補充劑、提供長壽管理服務及長壽解決方案等。合作可望進一步延伸集團的業務網絡，為廣大關注健康之人群提供先進醫療服務及嶄新長壽管理方案，長遠為集團帶來可持續之穩定收益。



目前，亞太絲路投資正積極完善長壽醫療之全產業鏈佈局，除專注研發及生產長壽生物製品外，集團旗下的衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心和亞洲先進醫療檢測中心擁有共21個先進醫療檢測平台，當中包括三個與生命科學服務領域領導者賽默飛世爾科技（香港）有限公司合作的平台，覆蓋影響人體健康長壽的醫療檢測內容。集團早前亦擬收購世界最大的國際自體免疫細胞庫亞洲綜合細胞庫有限公司，旨在提供世界最高標準的細胞產品和細胞治療服務。



亞太絲路投資董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「我們很欣喜美爾雅成為集團重要之戰略合作夥伴，美爾雅及中植集團在國內有豐富緊密的高淨值人群資源，我們期望成立合資公司後，雙方與光同航，共同建立世界領先的長壽管理平台，提供世界領先的長壽醫學檢測服務和長壽產品，惠澤國內對長壽醫療有龐大需求之人群。」



關於亞太絲路投資有限公司

亞太絲路投資有限公司（0767.HK）主要從事長壽科學、借貸、證券投資及投資諮詢業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術，集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業，以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康地長壽」的願景，透過長壽生物製品、細胞及基因療法，以及先進醫療等長壽科學技術，為人類的健康作出貢獻，從而建立良好聲譽。



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