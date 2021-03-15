天能積極配合國家碳達峰、碳中和“3060目標” 助推經濟綠色高品質發展



香港, 2021年3月15日 - (亞太商訊) - “加強對廢舊動力電池的綜合利用、再生利用，具有非常重要的意義，既有利於保護生態環境，也有利於保障資源安全。” 全國人大代表、天能集團董事長張天任兩會期間表示。



2020年11月，國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021- 2035年）》提出，2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%，2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。



公司在近年來不斷把原有的設備改建成“綠色智慧製造設備”，連鑄連軋技術減少了原材料的消耗，人工成本和其它製造費用。技術改造可以提高公司的毛利率和淨利率，降本增效，促進公司綠色可持續發展，也符合保護環境和節約資源的基本國策。天能動力（0819.HK）旗下天能股份（688819.SH）的歸母淨利潤也同比增加52.8%達到22.8億元,代表公司做為製造業的領軍企業之一，還在高速發展，助力我國成為製造業強國。



我國是世界上最大的鉛蓄電池生產國、出口國和消費國。根據中國產業資訊網資料統計，全球鉛蓄電池市場規模從2011年的372.1億美元增長到2018年的445.2億美元，且預計2020年全球鉛蓄電池市場規模將達到459.8億美元。鉛蓄電池行業增長超過16%（工信部資料），行業規模超千億。天能作為電動輕型車鉛蓄電池的龍頭企業，產能佈局分佈在浙江、江蘇、安徽、河南、貴州等省。現有鉛蓄電池產能超過80GWh，產品包括電動二三輪車動力電池、起動啟停電池、電動特種車電池、儲能電池等，不僅和全國各類上下游廠商實現合作共贏，也為當地政府增加了就業崗位和財務收入，另外，天能作為中國新能源領域的領軍企業，積極佈局迴圈業務，進行電池全生命週期管理。天能作為全國迴圈經濟技術中心，立足鉛、鋰電池回收、冶煉、提純，穩步擴大產能，建立多金屬、多門類的大循環產業集群，獲中國迴圈經濟科技進步獎、中國發改委資源綜合利用企業、國家迴圈經濟試點認定。



中國經營報引述資料指出，2020年累計進口碳酸鋰達50,102噸，同比增長71%，對外依存度達75%；鎳的進口依存度在80%以上，鈷的進口依存度高達97%。張天任表示，報廢的動力鋰電池是寶貴的‘城市礦山’，且金屬含量遠高於礦石，將其中的鋰、鈷、鎳等有價金屬加以回收，再生利用，能夠提高資源利用效率，減少進口，保障國家資源戰略的安全。



為配合大量退役動力鋰電池的回收需求，天能浙江長興一期7,000噸處置產能，在2020年9月正式投產，回收包括但不限於二輪電動車鋰電池。回收技術方面，天能集團在國內擁有領先的回收技術，其中已經申請了15件相關專利，牽頭或參與制定國家標準8項，實現廢舊動力電池中鎳、鈷回收率大於98.5%。天能擁有全國領先的回收技術，如國內首創高富氧側吹熔池熔煉技術，可減少廢氣、廢渣量並節能節水，將廢渣含鉛量減少至少於1.5%。以及國內首創的再生鉛煙氣制酸技術更具有將廢料淨化大於 99.5%的能力，深入踐行 “綠水青山就是金山銀山”的兩山理論。張天任說，近年來，公司進一步加大力度研發測試先進材料和高性能材料、高性能部件和引領性產品、系統集成技術。核心技術覆蓋動力電池、啟停電池、儲能系統、燃料電池與下一代電池產品，力爭為國家“3060目標”實現貢獻天能的力量，展現天能的作為，體現天能的價值。據統計，2017-2019年，公司研發費用總投入超過30億元。







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