比特幣大火帶動區塊鏈概念 美股淘屏下一個動作是什麼？

香港, 2021年3月12日 - (亞太商訊) - 近期,金融市場在經過近半個月的回檔後,市場情緒開始樂觀起來。特別是科網股聚集的納斯達克指數觸底反彈,由低位12600點又重新站上13400點,技術上的短期跌勢也宣告完結。



與此同時,比特幣似乎也有著“陽春三月”之說,從3月1號的43760美元連續多日上漲最高至57273美元,漲幅已超30%。比特幣再次突破55000美金,市場焦點又一次的聚焦到它,看下今晚的行情已經突破56000美金,就此比特幣的市值再次回歸到了萬億美元之上。結合美國近期發佈的2月份CPI資料低於預期這一事實,雖然市場客觀認為通貨膨脹壓力溫和,但是仍有眾多比特幣的支持者將其作為對沖通脹上升的工具之一。



比特幣價格創新高引“國家隊”入局 行業迎來新發展機會

據瞭解,近期先後有俄羅斯及伊朗兩國進入“幣圈”。據報導,在西伯利亞伊爾庫茨克附近的一個水電站,隱藏著巨大的加密貨幣礦場,這裡可為擁有成千上萬“礦機”的俄軍“監督”下的大型“礦場”“提供了良好的散熱條件。同時,這裡水電費用低廉,可大幅降低挖礦成本,讓“礦主”利益最大化。



而《伊朗日報》在上一年底也曾報導,政府修改了其加密的貨幣法規,使用數位資產用於進口商品以緩解正常使用硬通貨的壓力。 國家隊入局的背後雖然有西方國家經濟制裁帶來的誘因,但客觀上對比特幣的價格躥升帶來新的動力。由此可見挖礦這生意做不僅散戶在關注,“國家隊”都想搶一塊肥肉。



“國家隊”積極入局,上市公司亦不願錯過一次良機,先有特斯拉(TSLA)的馬斯克購入比特幣,再有國內上市公司美圖(HK:01357)斥資4000萬美元購入比特幣和乙太幣。而在美股上市公司裡淘屏(TAOP)算是介入區塊鏈行業動作最頻繁的一家企業。



詩人鄭愁予寫過:東風不來,三月的柳絮不飛。淘屏在剛步入三月便聘請來入局區塊鏈多年的汪東風任首席戰略官,三月來了,東風也來了。想必對於汪東風,熟悉港股的人一定不會陌生。他曾任港股上市公司雲遊控股(HK:00484)主席兼CEO,後又投身于區塊鏈產業。3月9日,淘屏又成立區塊鏈事業部及聘請在區塊鏈領域擁有多年行業經驗的鄧琳曦為事業群總裁。查看過往的經歷,她曾負責10MW加拿大阿爾伯塔天然氣電礦場和礦機貨源採購的項目,非常值得關注。



據全國能源資訊平臺發佈的消息:“未來幾年全球能源市場使用區塊鏈的規模將高速增長。在當今能源市場中,區塊鏈的市場規模預計在未來三年內達到71.7億美元,年複合增長率(CAGR)將達到78.32%,而2018年市場規模僅為3.94億美元。區塊鏈技術在能源行業日益普及對於加速經濟增長至關重要,同時也在改善基礎設施管理,以及應對全球安全問題中起到了重要作用。”



雖然公司暫時沒有更多的公告內容,但結合區塊鏈在點對點的能源交易、配電批發、下一代智慧電網中為人所熟知來看,淘屏似乎有意介入大眾熟知、市場相對成熟的能源區塊鏈行業尋求新的變革。筆者期待看到公司在這一方向上的後續動作。







