天能動力（0819.HK）助力我國實現製造業強國夢

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|Friday, 12 March 2021, 10:01 HKT/SGT
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香港, 2021年3月12日 - (亞太商訊) - 天能集團一家以製造電動輕型車的新能源動力電池的龍頭企業，創始於1986年。前身是長興縣煤山第一蓄電池廠，這就是天能集團最早的起源。經過30多年的發展，現已成為以鉛蓄電池的生產製造為核心業務，同時包括新能源鋰電池、可再生新材料板塊、金融貿易等板塊的大型實業集團，通過全國超過3000家經銷商，鋪開了覆蓋全國的近40萬家行銷服務網點，員工總數超過2萬人。
我國是世界上最大的鉛蓄電池生產國、出口國和消費國。根據中國產業資訊網資料統計，全球鉛蓄電池市場規模從2011年的372.1億美元增長到2018年的445.2億美元，且預計2020年全球鉛蓄電池市場規模將達到459.8億美元。鉛蓄電池行業增長超過16%（工信部資料），行業規模超千億。公司作為電動輕型車鉛蓄電池的龍頭企業，產能佈局分佈在浙江、江蘇、安徽、河南、貴州等省。現有鉛蓄電池產能超過80GWh，產品包括電動二三輪車動力電池、起動啟停電池、電動特種車電池、儲能電池等，不僅和全國各類上下游廠商實現合作共贏，也為當地政府增加了就業崗位和財務收入。
公司在近年來不斷把原有的設備改建成“綠色智慧製造設備”，連鑄連軋技術減少了原材料的消耗，人工成本和其它製造費用。技術改造可以提高公司的毛利率和淨利率，降本增效，促進公司綠色可持續發展，也符合保護環境和節約資源的基本國策。天能動力（0819.HK）旗下天能股份（688819.SH）的歸母淨利潤也同比增加52.8%達到22.8億元,代表公司做為製造業的領軍企業之一，還在高速發展，助力我國成為製造業強國。
製造業是強國之基，是振興實體經濟的主戰場。張天任代表表示：“作為製造業企業，我們一定堅守實業初心不動搖，扎扎實實辦好自己的企業，以實際行動引領推動製造業高品質發展，進一步打響‘浙江製造’品牌，為實現製造強國貢獻應有力量。一直以來，浙江省委、省政府高度重視實體經濟振興，以新發展理念引領製造業轉型升級，不斷深化‘三服務’，持續推進‘最多跑一次’等改革，在財稅政策、金融支持等方面為企業減負增能，作為浙江製造企業，我們非常感激政府的各項幫助。
建設製造強國，要振興實體經濟，向創新要發展，從數位化找突破，在全國範圍開展製造領域的技術扶貧；在大資料、人工智慧等新基建領域對龍頭企業給予更大支持，為它們在國際競爭的舞臺上贏得優勢，展示風采。並且，我們堅信通過不懈努力創新，搶佔世界“制高點”，掌控技術話語權，中國製造就一定會向中國智造轉變，實現中國的製造業強國夢。
話題 Press release summary
部門 能源 , 业务
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