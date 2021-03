Wednesday, 10 March 2021, 17:01 HKT/SGT Share: 移卡「數據+場景+流量」模式打開變現空間 中金公司給予跑贏行業評級

香港, 2021年3月10日 - (亞太商訊) - 中金公司發佈研報,首次覆蓋移卡(9923)並予以跑贏行業評級,對公司有著較為樂觀的預期。根據研報,中金公司基於分部估值法,對一站式支付服務給予35倍2022年的PE,對科技賦能商業服務給予12倍2022年的PS,給予目標價98.20港元,較3月5日收盤價75.55港元,有29.98%的上行空間。



移卡是中國領先的以支付為基礎的科技平台,以「支付+增值服務」的商業模式在To B行業扮演重要角色。中金公司在研報中指出,看好公司依託掃碼支付優勢,快速向科技賦能商業服務轉型。



01、「數據+場景+流量」,移卡打造第二成長曲



移卡成立於2011年。當時,移動支付市場還處在萌芽期,移卡從支付切入,面向小微商戶開展收單業務。在二維碼支付蓬勃發展的助推下,公司迅速佔領協力廠商支付市場,形成先發優勢。根據招股書,其營運所在的細分市場於2019年佔協力廠商支付市場約14%,在獨立非銀行二維碼支付服務提供商中排名第二。



在這過程中,移卡積累了支付入口、交易數據、客戶群等資源,並基於此進一步延伸服務邊界,為商戶提供營銷、金融、SaaS等覆蓋全生命週期的產品和服務,逐漸構建起一個獨立的商業賦能的生態系統。移卡攜互聯網基因持續創新,以支付服務為基,增值服務為翼,形成了「一站式支付服務+科技賦能商業服務」兩大業務條線。



中金公司在研報中指出,移卡通過掃碼支付,佔據高頻入口,廣泛觸達消費者。隨著支付業務規模增長,移卡覆蓋用戶規模也在進一步擴大。2020年上半年公司通過支付服務覆蓋的消費者數量同比增115.5%至超4.9億名;截至10月底,移卡的支付服務覆蓋的消費者人數已近6億,並維持季度環比增長。根據中金公司研報預測,掃碼支付行業將受益於消費者習慣和較低商戶端費率,在未來五年將維持較高增速。



以支付為基礎,圍繞商戶獲客、經營、融資等核心需求,移卡已為商家提供了一個全場景解決方案,助力小微企業擁抱數字化產業升級,從而進一步挖掘商戶全生命週期的價值。對移卡而言,在支付外成功打造的第二成長曲線,開闢了新的業務增長點;對商戶而言,他們能享受到更加便捷、高效的商業服務:商戶 SaaS 產品可以幫助客戶提高營運效率,而營銷服務產品讓客戶有效地觸及目標市場。



為此,移卡通過加大科技研發,不斷提升自身數字化賦能能力。中金公司在研報中指出,移卡基於「數據+場景+流量」,打開了廣闊的變現空間,並認為公司以增值業務為主的第二成長曲線已形成。



在SaaS產品方面,移卡為零售、批發以及餐飲業等商戶推出一系列SaaS產品,包括實時庫存管理、消費者關係管理、智慧訂單管理等。



以旗下SaaS產品「好生意」為例。該產品可以連接各種線上及線下支付設備及管道,並生成交易摘要、圖表及表格,為商戶提供業務的整體視圖,還能允許商戶於掃描及購買後在應用程式中給予優惠券,以鼓勵重複消費,提高客戶忠誠度,極大提高了商戶數字化能力。據瞭解,「好生意」現已覆蓋全國25個省市,助力各地商戶數字化轉型。



在營銷服務方面,移卡收購了內容營銷服務供應商創信眾85%股權,打造線上+線下全維度精準營銷平臺。後者具備龐大的廣告商基礎,包括騰訊、抖音在內的頂級網絡媒體資源,以及短視頻在內的內容創作和效果優化能力,這都將與移卡現有的廣告精準營銷平臺產生較強的協同效應,促進DMP的用戶畫像和流量數據積累,優化投放模式,從而實現良好的營銷投資報酬率。營銷業務未來的增長值得期待。



不難發現,移卡以支付為核心,不斷延伸業務範圍,逐漸形成一個服務生態,並且通過自主研發和併購,不斷挖掘商業賦能能力,築起了深厚的護城河。移卡在移動支付領域跨越式發展,持續帶給市場驚喜。



02、商業賦能業務多點開花,打開想像空間



事實證明,這種對商戶全場景的解決方案,正好滿足了當前傳統小微企業在擁抱數字化過程中,從低效向高效轉型的趨勢要求。尤其在疫情背景下,營銷方式創新、客戶留存、庫存管理等深刻影響商戶的生存,小微企業數字化需求尤為突出。



小微企業的數字化趨勢體現在移卡的財報數字中,移卡的財務數據表現證明瞭其商業模式的可行性與潛力。



2016-2019 年,移卡營業收入的年平均複合增長率高達168%。淨利潤方面,移卡於2018 年實現經調整後的盈利,2019年調整後淨利潤同比大增662%。疫情下,公司仍保持了強勁的向上動力。2020年半年報顯示,公司科技賦能商業業務收入同比增長540%至1.91億元(人民幣,下同)。在此帶動下,公司上半年實現收入10.8億元,同比增長5.1%;淨利潤也從2019 年同期的淨虧損1864.8萬元扭虧為盈至淨利潤2.2 億元。



具體來看,科技賦能商業業務分為三個部分,其中2020年上半年營銷服務同比大增1183%至1.44 億元;SaaS產品同比增長228%至1167萬元;金融科技業務同比增長137%至3600 萬元。可以說,商業賦能業務多點開花,增速迅猛。



進入第三季,移卡延續強勁勢頭。截至2020年10月31日,移卡的活躍支付服務客戶數已恢復至疫情前的體量,通過支付服務覆蓋的消費者人數接近6億,並繼續保持季度環比增長。同時基於應用程式的支付服務交易筆數在2020年7月至10月期間繼續保持快速增長,較2020年上半年期間的總交易筆數增長超30%。



尤其值得注意的是,2020年7月1日至10月31日期間,移卡的廣告精準營銷平臺業務曝光數相較2020年上半年已實現接近一倍的增長。



可見,科技賦能商業業務作為移卡的戰略重心,也正成為其重要的業績增長點,進一步打開了移卡未來增長的想像空間。中金公司預計,2022年增值服務對移卡的營收貢獻有望達到29%,對毛利潤的貢獻將接近45%。未來科技賦能商業服務將驅動公司營業收入和毛利潤高速增長。



首先,對比毛利率24.33%的一站式支付服務,移卡科技賦能商業毛利率高達60.21%。



其次,商業服務是一條廣闊的賽道,移卡正處在領先位置,同時其科技賦能商業護城河還在不斷加強。以此推斷,高毛利疊加科技賦能商業服務的加速增長,有望進一步提升未來利潤表現。



據市場報告,中國的SaaS市場規模將從2019年的180億元增長至2023年590億元,複合年增長率為34.4%。現階段移卡處在快速擴張期,SaaS產品收費模式以硬體銷售(一次性預付)+訂閱服務費(年付費)為主,整體定價較低,未來仍有較大的市佔率和價格提升空間。



將時間拉長,從移卡生態體系協同發展角度看,公司絕大部分的科技賦能業務客戶都是由內部轉化而來而非外部獲得的,自然導流獲客能力大大增加,使得銷售費用降低,從而進一步降低科技賦能商業服務的獲客成本。長期來看,受支付業務體量不斷擴大、服務客群不斷增加的影響,科技賦能商業業務也將獲得大力發展。



03、創新立足,數字化成高速增長契機



站在投資角度來說,關鍵是站到正確的一邊,要判斷一個科技型企業是否能在時代浪潮中立足,創新能力無疑是最核心的衡量因素之一。



移卡的背後,是擁有強大互聯網背景的創始人及股東團隊,以及持續高投入和龐大高質量的研發團隊。公司的創始人劉穎麒,在金融科技行業具備多年產業背景,曾任騰訊財付通總經理,洞察產業鏈上下游痛點;股東Recruit Holdings Recruit是日本互聯網巨頭,同時亦是前程無憂和58同城的股東。三者持續推動商業模式的創新和業務版圖的開拓。此外,公司具備領先行業的研發團隊,研發人員和產品運營人員的數量,佔公司整體員工的 64%。中金公司認為,移卡身上的互聯網基因,將有助於公司快速洞察用戶需求;公司的研發團隊佔比較高,有望推動產品服務快速反覆運算。



高創新能力保證公司成為首批受益於創新大浪潮的企業,長期價值凸顯,而從中短期的維度來看,多因素作用預計將推動移卡進入高速成長期。



從一站式支付業務看,來自掃碼支付的收入比重有望持續上升,帶動支付業務盈利能力穩步上漲。此外,節奏鮮明的管道拓展也是強勁驅動力。中金公司認為,移卡採用提高分成比例,加上入股頭部代理制度,實現商戶數量和平臺交易額的快速增長。小微商戶收單市場有望帶來可觀增長,而持續增長的活躍商戶驅動平臺交易額提升。



更值得注意的是,科技賦能商業服務具備更高彈性,在接下來的兩年中或將釋放。



其中,中金公司認為,由於自研和併購拓展服務能力雙驅動,營銷服務有望成為收入和利潤的最大增長引擎。具體來看,移卡自建了 DMP 數據管理平臺,實現精準營銷,已擴展了商超零售、加油、停車、高校等多個線下流量場景;通過收購中國領先的內容績效營銷服務供應商創信眾,打通線上線下場景,整合用戶數據,提高內容創作能力,進一步為移卡實現更高效的數字內容效果營銷服務。中金公司在研報中指出,營銷服務變現潛力較大,有望成為公司最大增長引擎,並預計通過內生與外延,移卡的營銷收入在2019-2023年預計將實現約96%的年化增長率。。



中金公司還指出,公司的商戶 SaaS 產品賦能小微商戶,提升商戶黏性,長期具有變現潛力,SaaS板塊的增長亦可期。



隨著電商及新零售蓬勃發展,消費者已習慣了在線支付。得益於非現金支付相關基礎設施的日趨成熟、電子支付生態系統的不斷改進完善,支付服務提供商已經不再是單一的支付技術提供商,而是發展成為綜合的數字化服務商。在數字化的浪潮下,移卡憑藉全場景解決方案,全週期服務能力,佔據有利的位置,並展現出蓬勃動力,毫無懸念是代表未來的力量之一。





話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network