Tuesday, 9 March 2021, 21:38 HKT/SGT
淘屏成立區塊鏈事業群 任命鄧琳㬢為事業群總裁

中國深圳, 2021年3月9日 - (亞太商訊) - 淘屏有限公司(納斯達克: TAOP,簡稱“淘屏”或“公司”)今日宣佈成立區塊鏈事業群,致力於區塊鏈和數位資產業務的發展,並任命鄧琳㬢女士為區塊鏈事業群總裁。



鄧女士在區塊鏈領域擁有多年行業經驗,曾在自己創立的新塊(北京)科技有限公司任職,負責比特幣礦場和區塊鏈運營。 在加入淘屏前,鄧女士在Polar Bear Mining擔任COO,負責建設10MW加拿大阿爾伯塔天然氣電礦場和礦機貨源採購。鄧女士還具備10年以上的互聯網從業經驗,曾先後在新浪、MagentJoy、informatree等公司任職。



淘屏董事局主席兼首席執行官林江懷先生表示:“區塊鏈事業群的成立和鄧女士的任命標誌著淘屏區塊鏈和數位資產業務的正式啟動,鄧女士在區塊鏈和互聯網行業的豐富經驗將有助於推動公司新的發展戰略。我們歡迎鄧女士擔任這一新角色,成為淘屏的重要一員。”





