Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, March 10, 2021
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 9 March 2021, 21:38 HKT/SGT
Share:
淘屏成立區塊鏈事業群 任命鄧琳㬢為事業群總裁

中國深圳, 2021年3月9日 - (亞太商訊)  - 淘屏有限公司（納斯達克： TAOP，簡稱“淘屏”或“公司”）今日宣佈成立區塊鏈事業群，致力於區塊鏈和數位資產業務的發展，並任命鄧琳㬢女士為區塊鏈事業群總裁。

鄧女士在區塊鏈領域擁有多年行業經驗，曾在自己創立的新塊（北京）科技有限公司任職，負責比特幣礦場和區塊鏈運營。 在加入淘屏前，鄧女士在Polar Bear Mining擔任COO，負責建設10MW加拿大阿爾伯塔天然氣電礦場和礦機貨源採購。鄧女士還具備10年以上的互聯網從業經驗，曾先後在新浪、MagentJoy、informatree等公司任職。

淘屏董事局主席兼首席執行官林江懷先生表示：“區塊鏈事業群的成立和鄧女士的任命標誌著淘屏區塊鏈和數位資產業務的正式啟動，鄧女士在區塊鏈和互聯網行業的豐富經驗將有助於推動公司新的發展戰略。我們歡迎鄧女士擔任這一新角色，成為淘屏的重要一員。”


話題 Press release summary

部門 业务, FinTech & Blockchain
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 2, 2021, 21:11 HKT/SGT
淘屏(TAOP.US)再次完成增發 蓄勢區塊鏈業務宏圖初展
Feb 23, 2021, 21:01 HKT/SGT
大灣區資本等多個戰略投資者入股淘屏
更多新闻 >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       