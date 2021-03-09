Tuesday, 9 March 2021, 15:09 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia解決方案將應用於5款新車型中 Cipia聯手一級供應商鈞捷，將DriverSense駕駛員監控系統搭載於中美合資整車廠全新車型中。

北京, 2021年3月9日 - (亞太商訊) - 車載人工智慧電腦視覺解決方案的領先企業Cipia（原Eyesight科技）日前宣佈將為業內領先的中美合資整車廠的五款新車型提供駕駛員監控系統（DMS）。Cipia將與國內知名一級供應商鈞捷合作，將DriverSense DMS搭載於新車型中，為消費者創造更安全優質的駕駛體驗。







新車型將於2022年初投產。此次投產也得益於Cipia近期在DMS市場中所取得的成就，進一步鞏固了Cipia作為中國汽車市場DMS領先供應商的地位。



利用Cipia專利電腦視覺及人工智慧演算法，DriverSense DMS能即時監控駕駛員的關鍵特徵和動作，以檢測駕駛員是否在駕駛中分心或疲勞。通過搭載DriverSense, 整車廠能為客戶提供更為強大的DMS解決方案，及時發出警報、避免潛在事故。



“目前，中國已經成為世界上規模最大、最具發展前景的汽車市場之一。”Cipia首席執行官David Tolub表示，“我們致力於為中國市場提供最佳解決方案，而這些最新的成功應用也證明了中國市場對我們的認可與信賴，我們期待與鈞捷和整車廠合作夥伴攜手並進，為客戶提供業界領先的駕駛員監控解決方案。”



“鈞捷致力於為消費者提供最高品質的產品”鈞捷總經理梁東說道，“很高興能和Cipia進行深入合作，並利用雙方的核心技術優勢將領先的DMS推向市場。”



關於Cipia

Cipia前身為Eyesight 科技，是一家領先的智慧傳感解決方案企業。Cipia使用尖端的電腦視覺和人工智慧科技帶來更安全優質的駕駛體驗。公司專注于車內環境，提供DriverSense駕駛員監測系統，CabinSense車內空間監測系統，以及車隊駕駛員監測解決方案。經過十多年的研發，Cipia擁有領先的電腦視覺技術。Cipia正在不斷突破智慧傳感解決方案的邊界，以實現更優質和更安全的駕駛體驗。











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