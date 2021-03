Monday, 8 March 2021, 15:29 HKT/SGT Share: 汽車之家上市在即 再添優質投資目標

香港, 2021年3月8日 - (亞太商訊) - 據彭博報導,汽車之家(2518.HK)拉開了2021年中概股回歸二次上市的大幕,招股期認購火熱,預計3月15日正式登陸港股。前有京東、中通快遞等珠玉在前,後有百度、Bilibili等互聯網巨頭來勢洶洶,汽車之家優秀在何處,得以成為今年第一家二次上市的優質投資目標?



廣闊的行業版圖 生態系統4.0時代



作為移動端日均活躍數第一的汽車服務平臺,汽車之家持續擴大行業版圖,目前已進入生態系統4.0時代,將消費者、汽車製造及經銷商緊密聯合了起來。針對消費端,汽車之家在自有平臺上提供全面、獨立及互動式的內容。內容包括原創內容、專業創作內容、使用者創作內容、AI創作內容及中國最全面的汽車庫,同時亦提供各種工具組合,目前,公司的內容及與使用者的互動涵蓋了汽車生命週期的各個階段。汽車之家以此來產生強大的用戶流量、維持用戶參與度和忠誠度,進而產生品牌意識及購買意向。



針對汽車製造商和經銷商端,汽車之家為其提供全套服務,繼續擴大產品和服務範圍。從成立之初的「 垂直內容媒體」轉型為「建立以資料和技術為核心的智慧汽車生態圈」,離不開新業務的發展。近年來,汽車之家不斷為汽車製造商提供靈活、多樣且切合彼等需求和特性的各種廣告解決方案、工具及資料解決方案,並為經銷商客戶提供全面的銷售線索服務及端到端資料驅動產品和解決方案。憑藉全面的資料技術和解決方案影響的獨特市場洞察力,不僅讓汽車之家接觸到了龐大、活躍的汽車消費者用戶群,還使其成為了汽車製造商和經銷商的首選智慧平臺。2020年來自創新業務的收入達20.05億元,占比穩步提升至23.2%。



一流的管理團隊 業績增長強勁



面對市場競爭的複雜性和多變性,汽車之家的快速發展離不開業務精湛、敢於拼搏的優秀管理層團隊。汽車之家俱有一支經驗豐富的管理團隊,能夠靈活調動資源、積極應對行業政策變動帶來的機遇和挑戰。CEO龍泉先生不僅擁有多年的汽車行業專業實踐,同時有豐富的一流互聯網公司經營運營經驗,是一位極具戰略視野和領導能力的不可多得的人才。公司CFO鄒鈞先生于1999年獲得美國德克薩斯大學企業管理碩士學位,在美國、歐洲及中國財務管理及資本市場方面擁有27年經驗。鄒先生還曾擔任多家於美國上市的中國公司的首席財務官,其中不乏當當網及迅雷等知名互聯網公司。自2006年至2008年鄒鈞先生在中國財富500強科技公司華為技術公司擔任全球技術服務業務部門首席財務官,並曾任愛立信公司管理服務事業部全球財務總監。



在富有遠見的管理層帶領下,汽車之家近年來業績增長強勁。招股書資料顯示,2018-2020年,公司的淨收入分別為人民幣7,233.2百萬元、8,420.8百萬元及8,658.6百萬元,實現了高速增長;歸屬於汽車之家的淨利潤分別為人民幣2,871.0百萬元、3,200.0百萬元及3,405.2百萬元。此外,其2019年的淨利潤率達到38.0%,是中國盈利能力最強的汽車服務平臺之一。



強大的資料平臺 豐富的市場洞察力



在技術研發端,汽車之家開發的強大的可擴展智慧平臺,是其取得成功和發展的基礎。其在演算法方面具有深厚的行業知識及豐富的市場洞察力。目前已經開發了並且在不斷優化基於AI的使用者智慧引擎,同時建立了一個市場領先的大資料平臺,擁有110PB+平臺資料量、350TB+日增資料量及350k+日任務量。



在強大的資料處理實力及定制化的資料分析模型的支援下,汽車之家還開發出一系列「先知先覺先行」模組,如星雲圖及熱力學圖,其可使汽車製造商能夠即時見證不斷演變的市場格局。其獨有的UVN-B模型及使用者評審系統,進一步説明公司進行用戶分析,迎合用戶需求。



綜合來看,人們消費能力的不斷提高,雖然汽車行業連續三年負增長,但中國的人均汽車保有量仍有巨大的增長空間,而線上汽車服務平臺預計將提供更多服務場景,引領行業變革,中國汽車市場有著巨大的增長空間,汽車互聯網行業亦有著極大的發展潛力。汽車之家作為行業內的龍頭企業,公司擁有業內一流的線上服務平臺,經驗豐富的管理團隊,強大的資料分析能力及強大的執行力,業績扎實不僅屢屢實現逆市增長,表現可圈可點,未來亦蘊含巨大業務機會,汽車之家此番上市有望享受到估值溢價的機會,為亞洲市場和投資者帶來驚喜。







話題 Press release summary



部門 通用汽车, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network