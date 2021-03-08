Monday, 8 March 2021, 13:21 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團（0382.HK）連續發佈上市後第四次盈喜 預期2021財年中報經調整純利同比增幅不低於30%

香港, 2021年3月8日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然發佈2021財年中報盈利預喜公告，預期本集團截至2021年2月28日止六個月（「回顧期」）的經調整純利較去年同期錄得不低於30%的增幅。這是本集團上市後連續第四次發佈盈利預喜。預期盈利顯著增長之主要原因為（i）回顧期內廣州華商學院（「華商學院」，前稱廣東財經大學華商學院）及廣州華商職業學院（「華商職業學院」）在校學生人數及在校學生平均學費的增長；及（ii）本集團於回顧期內收購四川城市職業學院及四川城市技師學院所帶來的業績貢獻。



國內外共7所學校 在校學生人數大幅提升至超6萬人

受惠於國家政策支持大灣區發展以及大灣區對商科人才的迫切需求，同時本集團之華商教育品牌和辦學能力受到社會的認可和追捧，於回顧期內，本集團國內外學校數目由5間上升至7間，在校學生人數大幅提升至超6萬人。增長主要源於肇慶四會新校區的收生能力提升及四川成都的兩所學校在校學生人數提升。此外，隨著江門新會校區預計於2021年9月投入使用，內生增長將會日趨強勁，從而保證本集團的業績持續向好。



國際化及差異化特色辦學 在校學生平均學費錄得可觀增長

本集團專注於培養具有國際視野的應用型、創新型及複合型的優秀人才，旗下院校的國際化辦學及差異化辦學模式廣受歡迎。通過與知名企業校企合作、建設高端仿真實訓室及為國內學生提供高端國際化課程，辦學質量和品牌得到提升。因此，中國學校華商學院和華商職業學院的在校學生平均學費相較去年同期均有所上升。



首個國內優質併購項目落地 擴大學校網絡

本集團位於大灣區的中國校網拓展至發展潛力巨大的成渝一體化區域經濟帶。本集團於2020年12月收購四川成都兩所學校，即四川城市職業學院及四川城市技師學院，並於2021年1月開始合併報表。目前兩所學校在校生人數約2.4萬人。四川城市職業學院省內排名第一，前後經歷了10年本科辦學、12年專科辦學。本集團認為，四川成都兩所學校在提高集團品牌影響力的同時，可與中滙產生高度協同效應。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382. HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至目前，本集團的在校學生人數超6萬人，旗下擁有七間國內外學校。



於中國，本集團運營共四所學校。於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科廣州華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點，截至目前，在校學生人數為38,351人；於2020年12月4日，本集團收購位於四川成都四川城市職業學院及四川城市技師學院兩所學校，兩所學校全日制在校學生人數共約2.4萬人。



於海外，本集團運營共三所學校。於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute （Singapore）或EIS），提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA）獲得澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可，是本集團旗下第一間同時提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構。





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