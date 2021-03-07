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來源 Tianyun International Holding Limited 天韵國際：Rainbow Lead Ventures Limited成為集團新策略性股東

香港, 2021年3月6日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈Rainbow Lead Ventures Limited成為集團的新主要股東。由於四川發展國際控股有限公司 （「四川發展國際」）調整其整體投資策略，同意出售天韵國際的全部普通股股份予Rainbow Lead Ventures Limited，涉及股份數目263,914,740股及已發行股本總額之27.0%，總代價約417.0百萬港元，相等於2021年3月4日的收市價有約2.6%的溢價。



集團認為是次新策略性股東的加入，將對集團未來發展創造更多新的機遇，更好迎接集團新一輪的快速發展周期，集團董事會主席兼首席執行官楊自遠先生及主要高級管理團隊將繼續留任公司，並繼續發揮各自的重要角色。集團感謝四川發展國際於過去兩年與集團合作無間，共同探索於四川省建設一個特色果蔬產品的深加工基地，惟在疫情的影響下，集團和四川發展國際亦考慮到未來的長遠規劃及策略，在彼此的努力下為集團物色到更合適的策略性股東。



未來，集團將繼續發展已具競爭優勢的核心業務，開拓能量飲料市場，研發及推出更多新產品，並加速在熱帶氣候區建立水果食品及飲料的新加工生產基地，積極推進併購及戰略合作的策略。在管理團隊上，我們衷心感謝過去兩位董事王虎先生和劉竹萌先生對集團給予的指導及貢獻。未來集團會積極物色在創新食品及飲料研發及銷售方面具經驗的人士加入，帶領集團開拓更多新的市場，為各持份者和股東創造更好的回报。



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 研發、生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋等包裝的加工水果產品、飲料及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。 飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。







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