貝康醫療(2170.HK)斥796萬元中標蘇州一片土地用於建設公司總部

香港, 2021年3月5日 - (亞太商訊) - 輔助生殖領域龍頭蘇州貝康醫療股份有限公司(「貝康醫療」或「公司」;股份代號:2170.HK) 公佈,於2021年3月4日,公司與規劃建設委員會訂立確認書,據此,規劃建設委員會已確認,而公司已承認,公司已以總代價人民幣796萬元中標該土地的土地使用權。由於中標,公司將於2021年3月11日與規劃建設委員會訂立土地使用權合同。







該土地位於中國江蘇蘇州工業園區星塘街以東,江韻路以北的作工業用途一片土地,總地盤面積為21,626.14平方米。該土地擬用於建設公司的總部。



公司的總部建設項目為蘇州工業園區的重點項目。項目的計劃總建築面積71,850平方米,其中研發辦公用地21,700平方米,生產用地32,800平方米。收購該土地及在該土地上建立總部能夠更好地支持集團的生產及運營。公司將在總部基地打造覆蓋全國範圍的生育IVD產業鏈及高端設備製造上下游集群。預計在未來5年內完成全生育週期產業線的註冊報證。公司認為,土地收購事項及總部大樓的建設將為集團的戰略發展奠定堅實基礎。符合集團的發展戰略。



關於蘇州貝康醫療股份有限公司

蘇州貝康醫療股份有限公司是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台,公司的PGT-A試劑盒可以在植入前篩查胚胎中的非整倍體(一種經常與試管嬰兒(IVF)植入失敗相關的染色體疾病),是首個也是唯一已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。公司的PGT-A試劑盒於2020年2月作為三類「創新醫療器械」獲國家藥監局註冊,標誌著中國受監管的三代試管嬰兒市場的誕生,而公司是迄今唯一獲批的試劑盒生產商。





話題 Press release summary



部門 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network