中國燃氣與中國石化訂立戰略合作框架協議

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 國內具領導地位的管道燃氣營運商中國燃氣控股有限公司 (「中國燃氣」或「集團」;股票代號:384) 今天宣佈,集團於二零二一年三月四日與中國石油化工集團有限公司(「中國石化」)訂立戰略合作框架協議,強強聯手,大力發揮雙方各自資源與終端市場上的優勢,在天然氣採購、LNG接收站利用、终端燃氣項目、油氣(天然氣與氫氣)站和充電樁以及液化石油氣等各業務進行全方位深度合作,全面把握國家發展清潔能源和改善能源結構的龐大市場機遇。



根據戰略合作框架協議,中國燃氣將與中國石化在三大領域展開戰略合作。在天然氣業務方面,雙方將共同研究合作組建天然氣貿易公司,並按照中國燃氣需求,從中國石化天然氣資源池中進行統一採購。雙方亦將共同研究合作組建暫定由中國燃氣控股的合資公司,負責併購終端燃氣公司和獲取特許經營權等項目。



在液化天然氣「LNG」方面,中國石化將支持中國燃氣參股其新建的LNG接收站項目,中國燃氣將按權益享有LNG進口資源的接卸窗口期,有助於儘快實現集團LNG進口的戰略佈局。此外,集團將利用其地方城市燃氣、沿海進口LNG貿易及陸上LNG物流優勢,發揮中國石化加油站/加氣站佈局,雙方共同合作開發油氣/充電樁合建站、LNG中轉庫及相關物流運輸體系等,協力發展交通能源業務。



在LPG方面,中國燃氣作為國內規模最大的縱向一體化LPG業務運營服務商,未來將會與中國石化在LPG貿易、物流領域深化合作,包括共同推進成立全國LPG進口商協會,協調對外採購,推動中國LPG進口價格指數的制定和應用。雙方亦將共同研究投資建設沿海、沿江的液化烴公共庫區,以及建立液化烴資源供應合作的可行性。中國燃氣亦可讓中國石化租賃和使用集團所屬碼頭和庫區,為中國石化LPG資源上岸經營提供支援。



集團主席、董事總經理及總裁劉明輝先生表示:「中國正堅定不移地推行綠色能源發展, 完善能源產供儲銷體系,推動清潔能源普及化、綠色化和市場化。作為燃氣行業的領導者,中國燃氣多年來不斷通過業務和市場創新加強企業核心競爭力,推動集團全方位和高品質的業務發展。是次與中國石化達成的全方位戰略合作協議將為集團可持續快速發展實現重大突破;一方面,集團將加快實現與大型石油天然氣公司在集團層面的直接統一採購天然氣資源,利用已建成的接收站,加速集團的LNG進口步伐促進天然氣氣源多元化,降低購氣成本,提升保障供應能力;另一方面,雙方在LPG資源供應,貿易與物流等各方面的全面合作,將加強集團在LPG上中下游的廣泛佈局,極大地促進碼頭、庫區等資產的利用率,實現貿易與終端、終端與全新的智能微管網的全產業鏈快速發展。」



「國家持續推行嚴格的環保政策,發展清潔能源並改善能源結構,為中燃的持續快速增長提供重要的政策支持。2021年2月21日,國家發佈了2021年中央一號文件 -《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》,明確提出『推進燃氣下鄉,支持建設安全可靠的鄉村儲氣罐站和微管網供氣系統』。中燃經過八年探索,融入物聯網、5G和雲平台等新技術,開發的液化石油氣(LPG)智能微管網供氣系統,迎來了巨大的發展機遇。與中國石化的戰略合作,有助於中燃豐富資源供應渠道,加速實現智能微管網這一新業務的在全國範圍內的拓展,為社會和民眾提供『智慧』能源,為國家經濟發展提供多元化的綠色能源,為股東、社會及員工創造更大的價值。」



中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」,股票代號:384)是一家領先的燃氣運營服務商,主要於中國從事投資、建設、經營城市燃氣管道基礎設施,向居民及工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣,建設和經營車船用天然氣加氣站。目前中國燃氣在全國已擁有636個城鎮的管道燃氣專營權項目、17個天然氣長輸管道項目、556座壓縮/液化天然氣汽車加氣站、106個多能互補的綜合能源供應項目及一個煤層氣開發項目,以及液化天然氣等能源產品的進出口經營權,並擁有113個液化石油氣分銷項目。



