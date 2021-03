中信國際電訊公佈二零二零年全年業績

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的跨國綜合電信及信息通訊技術服務提供商中信國際電訊集團有限公司(「中信國際電訊」或「集團」;股份代號:1883)於截至二零二零年十二月三十一日止年度,錄得股東應佔溢利十億二千三百萬港元,較去年增加2.1%,如不計投資物業重估因素,同比增幅為4.4%。



(由左至右):財務總裁李炳智先生、主席辛悅江先生及行政總裁蔡大為先生



集團電信服務收入為七十九億七千八百萬港元,比去年同期上升約7.9%。總收入為八十九億二千三百萬港元。每股基本盈利為27.9港仙,較去年上升1.5%。



董事會宣佈派發二零二零年末期股息每股16.0港仙,連同二零二零年中期股息每股5.0 港仙,全年每股股息為21.0港仙,按年增長5.0%。



中信國際電訊主席辛悅江先生表示:「二零二零年是充滿挑戰的一年,突如其來的新冠疫情嚴重衝擊了世界經濟,疫情造成的影響前所未有,企業經營困難大增。集團管理層在困難面前,帶領全體員工堅定不移貫徹新發展理念,推動企業高質量發展,沉著有力應對各種風險挑戰,持續提升服務質量、推動科研和新產品開發,在保持員工的健康的同時,維持電信網絡平台的平穩運行,以及各項服務的不間斷。集團整體經營實現穩中有進,盈利持續增長。」



集團的財務狀況穩健,現金流充足。集團於二零二零年十二月三十一日之現金及銀行存款約為十五億一千九百萬港元,足以滿足未來十二個月的財務需求以及已訂約資本承擔。



業務亮點

企業業務繼續開拓發展區域版圖,增強SD-WAN覆蓋。集團在中國大陸、港澳地區和東南亞的企業業務均實現良好發展。企業業務收入較去年增加4.5%至三十二億二千七百萬港元。集團持續在全球布局網絡服務節點,擴大網絡規模。專用網絡服務覆蓋已擴展至130多個國家約150個全球網絡服務節點。集團還跟緊市場和技術發展趨勢,提升網絡智能化水平,增強SD-WAN(軟件定義廣域網絡)覆蓋,年內,集團已將全球SD-WAN網關增到45個。



寬頻用戶增加帶動互聯網業務收入持續上升。集團在澳門大力開展光纖寬頻服務,寬頻用戶較去年增加約1.7%至超過十九萬六千二百戶,令光纖寬頻服務收入增加。集團互聯網業務收入為十一億二千三百萬港元,按年增加5.4%,另外,集團中信電訊大廈第三期(B)數據中心建設進展順利,預計在二零二一年六月建成並投入使用。



澳門電訊完成5G組網建設,為澳門智慧城市建設作出貢獻。截至二零二零年十二月三十一日,集團佔澳門移動市場份額約44.4%;佔澳門移動市場的4G用戶市場份額約45.8%,繼續保持市場領先地位。集團移動通訊服務收入為九億五千七百萬港元,較去年減少23.0%,主要由於世界各地多國政府年內採取多項封城措施,對集團的漫遊相關服務收入造成不利影響。年內,集團克服疫情帶來的各種困難,全力推進5G網絡建設,並在二零二零年底完成5G SA網絡部署,努力在二零二一年六月5G SA網絡實現澳門全覆蓋,爭取早日投入商用。



開展業務創新,抓住市場機遇,國際電信業務繼續保持快速增長。國際電信業務年內收入為二十四億八千一百萬港元,按年增加39.8%。集團把握企業訊息傳遞服務需求增長的市場機遇,訊息服務收入較去年增長86.6%至十二億五千八百萬港元。集團緊跟市場變化,鞏固國際話音業務規模,話音業務收入錄得增長。



發展策略

展望二零二一年,世界經濟仍受疫情等多方面影響,經濟復甦的前景不明朗,對集團的業務發展將帶來一定的壓力。然而,放眼全球,互聯網、物聯網、5G、人工智能、雲計算、大數據等信息技術發展應用仍方興未艾,充滿機遇。集團將圍繞最新趨勢,加大科技創新和新產品研發力度,促進業務發展。



集團會繼續以移動業務和互聯網業務作為主要發展方向,尋求移動業務的規模和貢獻進一步擴大,實現企業服務的市場份額進一步提高和產品更具領先地位。集團亦會採取有力的具體措施,努力保持現有業務的穩定發展,國際業務面向移動和互聯網方向進行戰略轉型,鞏固在移動市場的地位,進一步提高互聯網化綜合電訊企業的發展水平。



澳門電訊會做好5G網絡建設和業務發展,期望在二零二一年將5G投入商用。並以此為契機,集團會積極參與澳門智慧城市建設,努力將澳門電訊發展成為智慧城市主體運營商,為客戶提供更好的綜合信息服務。



集團將繼續精心組織施工,完成中信電訊大廈數據中心3B建設工程,提升集團數據中心業務實力。集團會緊密結合市場要求,籌劃其他樓層的發展計劃。



同時,集團會抓緊國內大循環、國內國際雙循環相互促進新發展格局下的重大發展機遇,重點推動與先進技術伙伴及運營商伙伴的合作,為跨國企業,尤其世界500強企業提供資訊與通信技術(ICT)服務,協助企業客戶推動數字化轉型。



此外,集團會執行東南亞公司發展計劃,加強品牌建設、擴展服務種類及業務覆蓋範圍,努力發展成為東南亞地區一站式ICT服務提供商,為集團業務增長提供新的動力。隨著東南亞區域全面經濟夥伴協定(RCEP)正式簽署,相信會進一步吸引跨國公司及全球科技先驅者的踴躍投資,為集團的業務增長帶來新機遇及新動力。



中信國際電訊行政總裁蔡大為先生表示:「二零二一年,集團將大力開展科技創新,促進企業互聯網化、智能化、數字化轉型,堅持以中國大陸市場為基礎,以港澳為基地和橋樑,向國際市場拓展和覆蓋的發展戰略,把握5G業務發展機遇,大力拓展綜合信息服務,堅定不移地貫徹新發展理念,在前進中再創佳績。」







