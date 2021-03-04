Thursday, 4 March 2021, 14:30 HKT/SGT Share: 汽車之家開啟火熱招股 數字化轉型迎來新一輪估值提升

香港, 2021年3月4日 - (亞太商訊) - 香港經濟日報訊/ 2020年至今，中概股回歸浪潮不斷，京東、網易、百勝中國、中通快遞、華住集團等多家公司已經完成了港股二次上市。今年，百度、騰訊音樂、歡聚集團、Bilibili和攜程集團陸續傳出將回港二次上市的消息。今起招股的汽車之家，正式打響2021年中概股回歸當頭炮，開啟今年港股市場新一輪認購熱潮。



汽車之家是中國領先的汽車消費者在線服務平台，通過為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具以產生用戶流量，同時加大對下沉市場的用戶價值挖掘，擴大用戶群。根據貴士移動的資料，按日活躍用戶計，公司是中國最大的汽車消費者在線服務平台。2020年12月，公司移動端（移動網站、主要應用程序及小程序）的日均活躍用戶數達到42.1百萬人。與此前美股上市之初相比，汽車之家的營收結構發生了很大變化。營收結構由全部依賴於媒体服務及線索服務，轉型至如今，包括數據產品、交易平台、車金融等在內創新業務收入佔比近年來不斷提升，2020年在線營銷及其他的收入占比達到23%以上。



管理團隊實力出眾 企业价值不断提升



汽車之家的管理層團隊擁有卓越的領導才能以及豐富的領導經驗。公司CEO龍泉于1998年加入平安集團，曾任平安產險公司副總經理。此前，龍泉曾擔任平安產險多個省級分公司副總經理、總經理等職務，曾在陸金所、螞蟻金服等任職，還曾任國泰產險董事、總經理兼CEO等職，擁有在一流的互聯網公司管理業務的豐富經驗。



CFO鄒鈞拥有20余年以上的财务管理及资本市场经验，曾任當當、迅雷等多家中概股公司CFO以及華為全球技術服務部CFO、爱立信管理服務業務部全球財務總監。在擔任創夢天地的CFO期間，帶領該公司在納斯達克完成首次公開發售以及該公司隨後進行的私有化。



在管理層的領導下，近年來，汽車之家在公司治理領域屢獲權威認可，其中包括在全球權威金融雜誌《機構投資者》(Institutional Investors) 發佈的｢2020 年度亞洲最佳企業管理團隊榜單｣（The All-Asia Executive Team）中，以優秀的企業管理水準、卓越的領導力水準，以及專業的投資者關係工作能力從千余家優秀上市公司的激烈角逐中脫穎而出，一舉包攬｢受尊敬企業｣、｢最佳CEO｣、｢最佳CFO｣、｢最佳投資者關係團隊｣等7項大獎。在他們的帶領下，汽車之家在港上市后將持續釋放潛在價值，發展潛力可期。



深耕數字化轉型 創新業務持續增長



近年來，汽車之家深耕車企數字化轉型，不斷優化產品的廣度和深度，為廠商提供智慧化營銷解決方案，為經銷商提供端到端的SAAS資料產品服務，致力於為汽車互聯網產業賦能，構建智慧汽車生態圈，共創邁進汽車產業互聯網。新業務表現上，公司的車金融、二手汽車交易等業務均呈現快速增長態勢。



自2017年起，汽車之家大幅擴展車金融服務，增添了大量、各種貸款、租賃及保險產品。透過公司的平台，需要車金融的用戶及汽車銷售商能夠便捷地獲得各種優質貸款及保險產品，並使公司的合作金融夥伴有效提升交易量。



二手車交易方面，汽車之家瞄準中國二手車市場的發展潛力，繼2018年投資天天拍並於2020年對天天拍進行後續投資後，公司不斷整合二手車的上游供應，利用交易業務進一步發展車金融業務，並為二手車交易建立一個全面的C2B2C生態系統。根據艾瑞的資料，按2019年的銷售線索總數據計，汽車之家與天天拍聯手後，已成為中國最大的二手車交易線索平台。發展至今，汽車之家全產業鏈生態圈建設逐步完善，生態平台價值日益顯現。



疫情加速了汽車產業數字化轉型的進程，汽車之家作為具備流量領先優勢的互聯網汽車平台，公司在做強傳統業務之外，還將持續進行數字化戰略升級，打造汽車生態系統。此次上市，公司將把握機遇，憑藉扎實的傳統業務基礎、SaaS產品體系的擴增，以及二手車等業務的增長，深挖更廣闊的市場增長空間。







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