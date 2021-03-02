Tuesday, 2 March 2021, 17:01 HKT/SGT Share: 招股翌日延續火爆認購，中國版｢寶潔｣朝雲集團赴港上市

香港, 2021年3月2日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道，近日，又一潛力投資標的——被譽為中國版｢寶潔｣的朝雲集團(06601.HK)赴港上市。從前兩日招股情況來看，消費龍頭股朝雲集團強勢｢領跑｣，大受市場熱捧。券商統計資料顯示，其招股首日便表現不俗，國際配售即獲數倍超購，招股第二日更是延續火爆認購，且長線基金下單踴躍。



朝雲集團是中國領先的一站式多品類家居、個人和寵物護理平台，在盈利層面也實現了穩中有增的良好局面，幷通過特有的經銷商｢先款後貨｣合作模式確保了運營資金的充足。此次上市，朝雲集團將進一步增强自身研發能力、改善銷售和分銷網絡、加强品牌建設、改善全球及国内供應鏈的效率和靈活性，以匹配其多品牌、多品類的戰略布局，力求在未來的市場競爭中鞏固自身的市場領導地位。



2020年逆勢增長16.9%，市場地位持续领先，｢先款後貨｣確保資金充沛



於過往記錄期間，朝雲集團保持了穩健的業績增長，營收及利潤均穩中有增，2019年朝雲集團有多款産品零售額超過了1億元。而在截至2020年9月30日九個月的時間裏，朝雲集團實現收入14.61億元，相較于2019年同期的12.5億元，增幅高達16.9%。



朝雲集團穩健增長的業績，確立了其在市場中的領導地位。根據灼識諮詢的資料，以零售額計算，朝雲集團在2015年至2019年間連續五年在驅蚊殺蟲品類市場份額第一；2019年在家居清潔品類位居市場份額第二；在空氣護理板塊位居市場份額第二。



此外，朝雲集團一直致力于完善資本管理，實現高效運營。據招股書披露，朝雲集團會分別與線上及線下分銷商訂立年度分銷協議，明確付款方式、定價政策及交付安排。在協議中，分銷商必須在朝雲集團安排運貨前付全款，即實行｢先款後貨｣模式。該模式有效保證了朝雲集團運營資金的充足。



强大跨品類孵化能力 快速切入寵物護理黃金賽道



朝雲集團此次上市的一大關鍵詞爲｢研發｣。據招股書披露，朝雲集團計劃將所募得款項淨額的20%用于增强自身研發能力，包括研發新産品、開發新品類及創立新品牌。此外，朝雲集團還將深化公司在寵物及個人護理品類的相關布局，拓展研發中心、招募經驗豐富的業界人才以及與海外研發機構合作。



朝雲集團正在爲其多品牌多品類戰略發展謀篇布局，尋求高速發展的賽道。據招股書披露，截至2020年9月30日九個月，朝雲集團家居清潔産品的收入較2019年同期增長29.7%；個人護理品類收入同比增長69.2%。朝雲集團近一年孵化的個人護理産品花露水品類和洗手液品類，在上市9個月分別實現細分品類領先地位。朝雲集團在2019年進入增速快、毛利高的寵物護理板塊，新創立的倔强的尾巴上市4個月即獲得寵物香水除味類目排名第一，幷入選天猫小黑盒認證年度優質新品榜單，成爲天猫新銳品牌，未來發展值得期待。



根據灼識諮詢的預測，自2019年至2024年，中國家居護理市場零售額規模將從458億元增長至694億元，個人護理産品市場將從2019年的4,587億元增長至7,014億元，市場增長空間巨大。據瞭解，朝雲集團在2021年將全面進軍規模超千億的寵物市場，利用寵物護理業務來搶抓進一步增長機會。



面向未來，朝雲集團仍將繼續實施千人千面戰略，采取多品牌多品類的戰略布局，致力于打造國內首個一站式智慧家居護理平台，以應對多元化、細分化和高端化發展的中國市場，有針對性地滿足不同消費者群體的需求。同時，升級現有領導品類産品幷繼續拓展産品類別，鞏固現有的市場份額和領導地位，持續推動個人護理及寵物護理品類的高速發展。



朝雲集團為摩根士丹利和中金公司聯合保薦，朝雲集團也是除農夫山泉外近兩年唯一一個由二者共同保薦的消費品標的，且做了無基石投資者的選擇。2020年許多知名企業赴港上市也並未引入基石投資者，如：網易、京東、泡泡瑪特等。擁有保薦人過往業績擔保，朝雲集團招股反響熱烈也在情理之中，并有望成為港股新股市場中的黑馬，值得期待。





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