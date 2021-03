投資推廣署鼓勵澳洲企業善用香港在粵港澳大灣區營商優勢

Tuesday, 2 March 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

香港, 2021年3月2日 - (亞太商訊) - 投資推廣署今日(三月一日)在悉尼舉辦題為「香港:開拓海外新商機的大灣區合作夥伴」的研討會,以網上及實體形式同步進行。此次研討會吸引超過400名香港和澳洲企業及行業代表出席。



商務及經濟發展局局長邱騰華於投資推廣署今日(三月一日)在悉尼舉辦的「香港:開拓海外新商機的大灣區合作夥伴」研討會上作網上主題演講,推介粵港澳大灣區的龐大發展潛力,並鼓勵澳洲企業把握商機。



投資推廣署署長傅仲森今日(三月一日)在悉尼舉辦的「香港:開拓海外新商機的大灣區合作夥伴」研討會上透過網上形式致開幕辭,展示香港在粵港澳大灣區發展中龐大的營商機遇及綜合優勢。



粵港澳大灣區發展專員袁民忠於今日(三月一日)在悉尼舉辦的「香港:開拓海外新商機的大灣區合作夥伴」研討會上作網上主題演講。



研討會重點介紹粵港澳大灣區(大灣區)的吸引力,以及香港在大灣區整體發展中的戰略地位,並邀得澳洲商會商業領袖理事會Paul Nicolaou和不同領域的知名講者亦在會上分享見解。



商務及經濟發展局局長邱騰華於網上主題演講中推介大灣區的龐大發展潛力,並鼓勵澳洲企業把握商機。他表示,根據研究,大灣區的面積雖然僅佔整個中國的百分之一,人口佔全國人口百分之五,但其生產總值佔全國生產總值百分之十二,出口貿易佔全國貿易額的百分之三十七。



他說:「大灣區的鐵路系統完善,世界級的機場和貨櫃碼頭,以及完備的電訊網絡,是國家經濟發展的重要火車頭。大灣區內11個城市各展所長,共同將大灣區建立成為全球最繁榮的地區。綠色和可持續發展項目亦是另一個大灣區吸引國際企業的領域。綜觀各項研究,估計到二○三○年大灣區的地區生產總值將達4.7萬億美元,對澳洲企業實是不容錯失的機遇。」



粵港澳大灣區發展專員袁民忠亦於研討會作網上主題演講,他說:「香港在『一國兩制』下,有助並受惠於大灣區的發展。香港將藉大灣區發展為切入點,進一步融入國家本地市場,更積極加強香港作為促進者的角色,聯繫本地和國際市場。香港扮演好雙軌角色將能繼續推動本地經濟,有利在港經營的企業充分利用香港優勢,把握大灣區機遇。」



香港駐悉尼經濟貿易辦事處處長陳楚穎於研討會上致歡迎辭,投資推廣署署長傅仲森隨後亦透過網上形式致開幕辭。傅仲森致開幕辭時展示香港在大灣區發展中龐大的營商機遇及綜合優勢。傅仲森表示:「我認為大灣區是全球最令人振奮的經濟發展計劃。大灣區內擁有7 200萬消費者,很多內地最具創新意念的企業亦在區內設點。香港作為領先國際金融中心的地位,其他不同行業亦發展蓬勃,將有利促進區內經濟發展。加上大灣區與其他區內經濟體在貿易和投資方面的往來,尤其是與東南亞國家聯盟的互動,亦將提供很多新機會。」



其他講者包括伍倫貢大學集團行政總裁馬傲安,她於研討會上分享集團如何藉香港拓展全球高校網絡。AirTrunk首席執行官兼創始人Robin Khuda、畢馬威中國另類投資主管合夥人及畢馬威香港金融服務業稅務主管合夥人包廸雲、澳大利亞中國工商業委員會主席David Olsson和護瞳行動慈善業務及政府關係總監Michael Allen於論壇中探討香港前所未有的新機遇,該論壇由澳大利亞商業理事會環球事務委員會主席Warwick Smith主持。



