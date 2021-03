Monday, 1 March 2021, 13:20 HKT/SGT Share: 中國的普渡機器人在日本HCJ展,展現最新型配送機器人以及消毒機器人

日本東京, 2021年3月1日 - (亞太商訊) - 2021年2月16日-19日,普渡機器人在日本東京千葉幕張國際展覽中心,HCJ展覽會(國際飯店/飯店展覽會HOTERES JAPAN、餐飲博覽會CATEREX JAPAN、日本食品服務設備展覽會)展出,展現了配送機器人這種先進的配送服務方式以及公司最新款消毒機器人“歡樂消2”。







HCJ 展覽會是日本酒店業及餐飲業,較大型也是久負盛名的品牌展覽會,在業內享有極高聲譽,已成為不可錯過的行業年度盛事。據主辦方官方數據表示,展會有8個展館,有來自義大利、德國、波蘭、美國、中國、香港、臺灣等32個國家和地區的1000多家企業參展,吸引了來自世界各地的業內人士約70,000人。為期4天的HCJ展覽會旨在展示行業最新型設備及其相關技術,尋找可以解決人手短缺問題、消除病毒風險的最新型服務機器人。



展覽會上,普渡機器人的配送機器人以及消毒機器人吸引了參展觀眾的目光,最受歡迎的則是普渡新奇萌機器人“貝拉”。據工作人員介紹,“貝拉(BellaBot)”拉搭載了全維感知感測器,採用了以貓為原型的擬物化萌系設計,具有創新的語音、燈光、觸摸、人臉識別、顯示等多模態交互,在送餐機器人歡樂送的基礎上讓送餐更有溫度,與人類的互動更加多樣化。



現場人員表示:“普渡的機器人操作起來比想像的方便,看起來很有科技感,剛才試著用了一下,送到的位置非常準確,有機會想帶回去幾臺試試,應該能給我們餐廳帶來更好的服務效果。”



據瞭解,普渡機器人總部位於創新之都深圳,其核心技術為低速自動駕駛、機器人電機驅動與運動控制,生產的配送機器人“歡樂送”、“貝拉”、回盤機器人“好啦”已經廣泛應用於全球50多個國家和地區的500多個城市,包括Haidilao Hotpot, JD, Woowa Brothers, HomePlus, Bytedance, LG and Sheraton hotel 等知名企業。



普渡機器人為了實現精准的配送服務,自主研發了多感測器融合的PUDU SLAM演算法方案,在保證精度與可靠性的同時極大擴展了適用場景,使機器人具備了高精度定位、3D避障、高度探測、自主規劃路徑的能力。每臺機器人都可以不依賴網路與同一網路裏的任意機器人直接通信,更接近於人與人之間的交互機制。同時機器人配備車規級的獨立聯動懸掛系統,運行更加平穩。



未來,隨著機器人產業技術日趨成熟,服務機器人的功能日益完善,將有越來越多的服務業投入使用商用服務機器人來輔助工作人員提高服務效率。



普渡機器人

電話:86-400-0826-660

郵箱: global_sales@pudutech.com





話題 Press release summary



部門 展会, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network