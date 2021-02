Saturday, 27 February 2021, 11:10 HKT/SGT Share: 國美零售全面深化全零售平台業務 賦能加速數字化本地零售的未來發展

香港, 2021年2月27日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(493.HK)於昨日發佈的公告中透露,雖然去年受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發之壓力,預期截至2020年12月31日止12個月(「報告期內」)的綜合經營業績將會受到影響,但集團對持續轉型之線上線下一體化新零售業務的未來發展充滿信心。



2020年,全球經濟受到新冠疫情的巨大衝擊,對實體經濟造成影響。但憑藉良好的企業管理及規劃,報告期內,國美零售社群數量已達100萬,線上線下會員超2億人、九九付費會員超200萬人。2020年12月新客首單轉化率達15%,同比提升64%;會員複購率為31%,同比提升21%;會員活躍度同比提升105%。



隨著中國境內疫情持續受控,宏觀經濟增長穩健發展。自2021年以來,國美零售的業務亦持續不斷改善,無論從電器銷售還是整個線上線下雙平台、多品類的GMV和UV的增長,都是比較可喜的。公司在1月份正式上線了「真快樂」APP。截至2月20日,GMV同比增長超4倍,非家電品類有了高速增長,重點品類如母嬰類和美容個護類增長十分迅猛。非家電品類的增長,也印證了國美零售採用真選策略拓展全品類的正確性,凸顯了自身的供應鏈優勢和管理效率。



在資金方面,國美零售於報告期內已悉數償還了本金總額超55億元人民幣的境內債及美元債後,繼續保持充裕資金。於2020年12月31日,國美零售的現金及現金等價物預期約人民幣100億元。



2021年,國美零售將貫徹以「提效率降成本」、「拓規模增盈利」作為年度經營的兩大關鍵指標,全面提升自我、全力賦能商戶、全心服務消費者。



持續深化革新全零售平台業務 緊抓宏觀經濟復蘇機遇



2020年上半年,國美零售在完成「家‧生活」戰略第一階段基礎建設期後,抵住疫情沖擊的壓力下,迅即展開戰略第二階段的精細深化發展期。憑藉34年來在家電零售行業的深厚底蘊和強大的供應鏈資源,國美零售遵循「新發展階段」、「新發展思維」、「新發展格局」,推動「家‧生活」戰略第二階段發展進程,全面開放滙集供應鏈、物流、專業服務、線上線下雙平台等一體化生態系統的稀缺性核心價值,全力抓緊疫情後經濟復蘇帶來的巨大機遇。



國美零售「家‧生活」戰略第二階段將主要通過線下平台以精品體驗展示、實體網絡為依託,線上平台以「真快樂」等娛樂化方式承接,形成線上線下雙平台。通過線下平台體驗、線上交易,為線上平台精準導流;另一方面,通過線上展示、線下消費,向線下平台精準賦能,形成具差異化的新格局。



同時,國美零售通過自營和第三方外部供應鏈的真選供應鏈體系形成開放性平台。公司在C端用戶端以多維的家生活品類體現,為更多商戶和合作夥伴提供更好的合作空間,吸引他們與國美零售供應鏈合作,在線上線下雙平台以及第三方流量平台上形成共融發展。



此外,國美零售亦將繼續大力拓展加盟店,快速搶佔3至6級城市的下沉市場,迅速滲透具有巨大發展潛力的村鎮市場,實現流量的導入與銷售增量。國美零售於2020年全年新開縣域店超1,000家,縣域店累計2,200家。



數字化、娛樂化線上線下雙平台新零售模式 賦能降本增益



2021年,國美零售啟動的「真快樂」APP,標誌著一個新征程的啟航。這是國美零售的一個娛樂化、社交化的線上零售平台,向用戶提供高品質、低價格全類目商品的同時,以充滿趣味性的娛樂化形式,向用戶提供有品質又好玩的全新購物體驗。一方面,從國美34年深耕的家電行業裡面開始向外做拓展,進入更多的零售商品賽道。另一方面,核心的強調娛樂化,以用戶的思維為其帶來全新的購物體驗。



「真快樂」APP標誌著國美零售平台生態圈正式發力娛樂化零售,擁抱數字科技,以全新的品牌形象連接廠商和用戶,引領零售業步入娛樂化零售新時代。目前線下門店網絡已全面數字化,與線上打通互聯。國美零售將線下門店場景延展到線上,在「真快樂」APP上,「一店一頁」完成了全國超3,000家門店的線上平移,使得每個門店實現互聯網化、數字化,可服務周邊3-5公里的國美社群用戶,以「真人即時線上解答+商品準時快速送達+到店、到家服務」的全鏈條服務模式,成為跟使用者距離最近、最可信賴的顧問。對用戶而言,可隨時線上與最近門店的專業導購及時交流,也可由用戶預約到店或上門進行面對面溝通;對國美零售而言,將分散的線下資料數字化,使整個交易過程線上化,不僅改變了交易過程,也改變了交易後階段的機會挖掘模式。



同時,在國美雙平台的精准賦能下,廠商品牌的整體渠道運營成本費率得以降低,國美零售自身的綜合運營費率亦然。廠商和公司成本的綜合壓降傳導到消費者端,將可降低顧客的實際購物價格,形成三方共贏的局面。



另一方面,通過國美真選開放供應鏈的拓展和強化,國美零售雙平台的商品結構將顯著優化,商品SKU數量也快速擴充。依託雙平台全場景優勢和娛樂化機制活力,國美零售的流量品質和流量規模將雙雙顯著提升,整體營收規模有望顯著增長,綜合盈利能力亦將全面改善,使國美零售的價值潛力持續釋放。



未來,國美零售將形成數字化、平台化、娛樂化、社交化的開放共享國美生態圈。同時,集團將利用自己稀缺的能力全面升級業態,在零售數字化、平台化、娛樂化、本地化新賽道上加速發展,迸發巨大潛力。







