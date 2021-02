Friday, 26 February 2021, 23:19 HKT/SGT Share: 從行業第一到多品類布局 中國版寶潔——朝雲集團火熱招股中

香港, 2021年2月26日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,中國的家居護理龍頭企業——朝雲集團有限公司(“朝雲集團”或“公司”)正在火熱招股中。自成立以來,朝雲集團敏銳把握市場先機,深耕家居護理各細分領域,完善産品體系,創新升級,逐步形成對家居護理産品的全面覆蓋,幷進軍個人護理和寵物品類黃金賽道。



品類結構持續優化 消殺穩步增長 寵物表現突出



在多品牌和多品類的戰略指引下,朝雲集團構建起創新的一站式家居護理、個人護理、寵物品類平台,打造中國版寶潔。通過持續優化品類結構,朝雲集團多個子板塊步入快速增長階段。其中個人護理産品花露水品類和洗手液品類,在上市9個月分別實現細分品類領先地位,倔強的尾巴上市4個月在天貓寵物香水除味類目排名第一。



根據其招股書披露,截至2020年9月30日,朝雲集團家居清潔産品的收入同比增長29.7%;個人護理品類收入同比增長69.2%。2019年,朝雲集團進入增速快、毛利高的寵物護理領域,幷在2021年全面進軍規模超千億的寵物市場,未來發展值得期待。據灼識諮詢報告估計,中國家居護理、個人護理市場,預計2024年將達到694億和7,014億的規模,未來5年的年均複合增速分別達到8.7%和8.9%。由此可見,朝雲集團的核心品類未來發展增量空間十分龐大。



中國殺蟲驅蚊市場是全球最大的殺蟲驅蚊市場,其零售額從2015年的人民幣62億元增長至2019年的人民幣84億元,覆合年增長率8.0%,增速遠快於全球市場增速3.4%。驅蚊產品增長潛力較高,且該品類的準入壁壘也相對較高,對公司的品牌知名度、分銷渠道、生產技術、證照許可等都有較高的要求,而朝雲集團作為該品類的龍頭企業,已建立起牢固的產品技術護城河。2015年至2019年期間,各年內以零售額計,朝雲集團在中國殺蟲驅蚊市場排名第一,市場份額在2019年達到為22.8%。貝貝健在2010年推出市場6年後,成為兒童適用殺蟲驅蚊市場份額第一品牌,到2019年市場份額達41.4%。



渠道結構持續優化 綫上綫下雙增長



朝雲集團從2018年開始發力線上渠道,且連續兩年實現超過100%增長。在短短一年時間裡,其線上商店從單一店鋪拓展到14個自營店鋪、從單一渠道拓展到20多個線上渠道,幷打造出數個明星品牌和單品,其中超威獲得天貓驅蟲類目及電熱蚊香類目排名第一。同時,公司孵化了兩個天貓新銳品牌倔強的尾巴和潤之素,其中倔強的尾巴獲得寵物香水除味劑類目排名第一,幷入選天貓小黑盒認證年度優質新品榜單。



在發展線上渠道的同時,朝雲集團線下渠道持續滲透及拓展。截至2020年9月30日,公司擁有超過1,200家線下經銷商,約62萬個銷售網點,48名大客戶,覆蓋11,000個零售網點,及國內所有省份、所有地級市,全面深入一至五線城市。當前中國三線以下家居護理市場增速迅猛,根據灼識諮詢的資料,朝雲集團所覆蓋的三線以下城市及地區市場規模在2019年約爲人民幣2,751億元,預期2019年至2024年間零售額將以10.5%的複合年增長率增長。廣泛的線下銷售網絡,使得公司能夠充分把握擁有巨大增長潛力的三線以下城鎮市場,持續深耕做增量,實現業績高速增長。



家居護理行業參與者衆多,市場競爭激烈。但朝雲集團已在中國市場打造出多品牌、多品類布局的一站式平臺,擁有多個家喻戶曉的品牌,在多個行業獲得領先地位。同時,朝雲集團廣泛且穩固的綫下銷售渠道及快速發展的綫上渠道,構建了強大的競爭壁壘。此次上市,將助力朝雲集團擴展未來品牌、品類以及拓展渠道,未來業績增長可期。





