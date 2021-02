Wednesday, 24 February 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Maculus Therapeutix Maculus Therapeutix歡迎Privity,為新型藥物輸送平台籌集資金

加利福尼亞州聖克拉拉和迪拜, 2021年2月24日 - (亞太商訊) - Maculus Therapeutix是一家臨床前階段的生物製藥公司,已開發出一個單一的注射平台來治療濕性AMD(與年齡有關的黃斑變性)和DME(糖尿病性黃斑水腫),而不是標準的每月8-12個月的注射劑,很高興歡迎Privity FZ LLE成為籌款活動的合作夥伴和顧問。 Maculus計劃在12到18個月內以800萬美元的估值籌集300萬美元,其中包括初步的體內動物研究以及完成體內/體外藥物洗脫研究。



Maculus通過獲得專利的新型可調生物可降解專利產品​​實現了單次注射突破,該產品能夠將FDA批准的用於濕性AMD和DME的任何藥物遞送至疾病部位。這種被稱為MacuBloc的解決方案具有獨特的適用性,可以將藥物定向和擴展地輸送到人眼的後部,並為濕性AMD患者提供了顯著的好處:單次玻璃體內註射可以持續一年,而不是目前的每月一次注射。隨後減少了炎症,感染,就診和總護理費用。



Maculus Therapeutix創始人,首席執行官兼首席技術官Syed H Askari博士說:“我們很高興歡迎Privity開發這一獨特的產品,該產品為患有濕性AMD和DME的患者帶來了這種變革性治療。護理帶來了許多挑戰:疼痛,發炎,感染,視力喪失。我們的產品旨在解決所有這些挑戰,同時顯著降低總體護理成本。



“更重要的是,我們的產品可以用FDA批准的任何一種注射劑替代當今所需的多次注射劑,這是對當前護理標準的飛躍,並且該方法可以改變全球2億名患有這種疾病的患者的生命這些使眼睛衰弱的疾病。”



Privity創始人兼首席執行官Sleem Hasan表示:“Privity的成立是為了尋找具有獨特想法和引人注目的價值主張的企業家。由於我個人以及與家人一起經歷過糖尿病性視網膜病,Maculus直落到了甜頭。企業家,而他在印度,英國和加拿大的化學博士學位工作以及在美國的職業生涯就說明了一切。最重要的是,他與Polymers的合作很可能會改變藥物輸送的局面。



關於Maculus Therapeutix,Inc.

Maculus團隊已經在矽谷合作了15年,建立了Medicus Biosciences,Inc,這是一家基於聚合物的醫療設備公司,目前在加利福尼亞州聖地亞哥設有業務部門,同時開發了一種用於藥物輸送的平台技術。 Maculus的目標市場是AMD和DME,這是一個150億美元的市場,每年以近10%的速度增長。 “Maculus Therapeutix參加了1月10日至14日在上海舉行的2021年中國聚焦-全球生命科學峰會。”



關於Privity

Privity FZ LLE成立於2004年,是一家專注於風險投資的獨立諮詢公司,致力於尋找具有有趣和獨特想法的企業家,並幫助他們發展壯大。 Privity不受地理和行業縱向的影響;它關注企業家的素質和理念的令人信服的價值主張。



欲了解Maculus和Privity的信息,請分別訪問 www.maculustherapeutix.com 和 www.privitylle.com 。



欲了解更多信息,請聯繫:



Syed H Askari, CEO

Maculus Therapeutix, Inc

syed@maculustherapeutix.com



Sleem Hasan, CEO

Privity FZ LLE

sleem@privitylle.com



