Tuesday, 23 February 2021, 21:01 HKT/SGT Share: 大灣區資本等多個戰略投資者入股淘屏

香港, 2021年2月23日 - (亞太商訊) - 一家領先的智慧新媒體和新零售平臺提供商和運營商淘屏有限公司（納斯達克：TAOP，簡稱「淘屏」或「公司」）今天宣佈已獲得包括大灣區資本投資有限公司在內的六家實力雄厚的戰略投資機構及獨立投資者入股，籍此實現公司開拓比特幣及相關業務，為公司帶來更多發展機遇。



本次淘屏增發給投資人一共190萬股公司普通股，每股4.08美元（為協議日2021年2月22日前20個交易日淘屏公司股票在納斯達克交易市場的收盤均價），融資總收益約775萬美元。交易預計在2021年3月21日前關閉。協議下所增發的淘屏普通股為未登記股票，根據美國證券法Rule 144在滿足規定鎖定期後可解除限制轉成流通股。



在這個數字崛起的時代，數字貨幣是科技金融發展的大趨勢。通過本次的融資和戰略投資人的引進，公司將加大對數字貨幣產業鏈的全方位投資，從而帶動淘屏公司業務的積極轉型，以分享數字貨幣行業增長帶來的市場紅利。六家戰略投資機構及獨立投資者此時入股淘屏，無疑是對公司的發展戰略和前景充滿信心。憑藉投資者多年的投資經驗及行業經歷，相信能助力淘屏實現戰略轉型的目標，推動公司長遠發展。



六家戰略投資機構及獨立投資者包括：



1. 大灣區資本投資有限公司（「大灣區資本」）



大灣區資本為一家卓越的投資管理公司，具有極為豐富的投資經歷及從事企業融資、併購和重組的豐富經驗。



公司首席管理合夥人易銘先生擁有超過18年境內外投融資經驗，曾任職中國信達資產（香港）管理公司投資部總經理、香港行健資產管理集團創始合夥人、恆利基金高級管理合夥人等，主導參與了超過50億美金的投融資項目，涉及重組收購、私募股權、股票、結構性融資等類型投融資，近年專注於互聯網，區塊鏈，數字貨幣和人工智慧的研究和投資。易先生獲得了英國雷丁ICMA金融碩士學位，及北京大學光華管理學院管理碩士學位。



2. 汪東風先生



汪東風先生擁有22年豐富的互聯網行業經驗，經歷了PC互聯網和移動互聯網的變革時代，深度參與正在爆發的區塊鏈互聯網。連續數次創業的經歷，使他能對相關產業的發展趨勢進行精準的判斷，亦積累了豐富的管理經驗，擅長企業定位，打造了多個行業的創新模式。



2004年，汪東風先生創立了中國最早的電子雜誌平臺Zcom。2009年，汪先生又聯合創立了Forgame集團，並用四年時間在香港主機板上市。 2017年開投入區塊鏈投資，深度佈局數字貨幣挖礦，作為Longling Capital 基金合夥人專注區塊鏈投資。



3. Smalltalk Technology Limited



Smalltalk Technology Limited成立於 2018 年，專注於投資區塊鏈技術相關企業的風險投資，公司投資管理人擁有多年的互聯網、區塊鏈、數字貨幣投資經歷，成功投資了多家行業內優秀企業。



4. 冠都企業有限公司



冠都企業有限公司為一間香港註冊的綜合性投資控股集團，其執行董事為黃斯亮先生。黃斯亮先生為肇豐針織有限公司的首席財務長，同時兼任肇豐（中國）有限公司全資控股公司肇豐商貿（上海）有限公司的董事總經理。肇豐針織有限公司由方肇周先生於40年在香港創立，為香港製衣業“四大家族“之一。集團現任主席方鏗先生為香港紡織業聯會名譽會長、生產力促進局主席，港事顧問、第九屆全國政協委員、太平紳士，曾獲得香特區政府頒發的金紫荊勳章。



5. 張斌博士



張斌博士，擁有中國科技大學博士學位，為第十二屆、十三屆全國政協委員、中國文化產業協會會長、中國國家動漫遊戲產業振興基地管委會主任。



自擔任中國文化產業協會會長以來，張博士積極搭建高層次的國際交流平臺，擴大中國文化在國際舞臺的影響力和傳播力，帶領中國文化產業走向世界。為此，張博士已先後拜訪了聯合國副秘書長南威哲先生、聯合國教科文組織總幹事伊莉娜·博科娃女士、南南合作組織主席羅倫佐先生等國際組織負責人。



6. 柯韋任先生



柯韋任先生，畢業美國芝加哥大學，現任台灣數字貨幣交易所MaiCoin 顧問，台灣區塊鏈平臺供應鏈金融服務公司BSOS 共同創辦人，柯先生在台灣半導體行業擁有非常豐富的人脈資源和工作經歷，是一位資深的投資專家。柯先生曾任職於中信國際資產管理有限公司，瑞士銀行，荷蘭銀行。期間經手了台灣日月光半導體、鴻海科技、中華映管等公司的債務融資，以及遠傳電訓和信電訊三百九十六億台幣併購案等案例。



淘屏董事局主席兼首席執行官林江懷先生表示：「此次融資為淘屏提供了強大的資金、資源以及寶貴的行業機遇。在此，我要衷心感謝新投資者及現有股東一如既往的支持。2021年，我們將繼續利用自身優勢實現目標，為戰略投資者創造最大的回報。」



關於淘屏有限公司



淘屏有限公司（淘屏）是一家領先的智慧新媒體和新零售平臺提供商和運營商淘屏有限公司。依託行業領先的技術研發能力，公司創新構建以淘屏智慧雲為核心的開放式平臺生態，為傳媒和零售行業各級參與主體多維賦能。平臺聚合線下螢幕資源，建立起體量龐大的線下數據體系，並打通線下場景與線上應用的交互管道，通過持續的數據積累和價值挖掘，實現基於線上線下全管道數據的程式化、數字化交易，形成數據資產流通新業態。請瀏覽 http://www.taop.com/ 瞭解更多資訊。



本新聞稿由智升公關有限公司代表淘屏有限公司發放。



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