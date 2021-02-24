Tuesday, 23 February 2021, 18:15 HKT/SGT Share: 衝擊高端現制茶飲第一股 奈雪的茶或迎新增長

香港, 2021年2月23日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，長期以來，茶飲是中國傳統文化中重要的一員。茶具有獨特的風味及可與其他配料完美融合的特性，促成了茶飲文化非凡的發展之路，尤其自珍珠奶茶風靡全球以來，風味多樣化的創新茶飲逐漸征服人們的味蕾，愈發契合日常生活節奏，驅動著中國現製茶飲市場的快速發展。



港股市場或將迎來高端現制茶飲第一股。2021年2月11日，茶飲頭部品牌奈雪的茶正式向港交所提交上市A1申請，啟動上市流程，J.P. Morgan、招銀國際及華泰國際為其聯席保薦人。此次衝擊上市，奈雪的茶有望翻開茶飲市場嶄新的一頁。



作為中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，奈雪的茶專注於提供採用優質食材現製的優質茶飲，通過自營的高端現製茶飲店，打造出適合聚會且能享受優質茶飲體驗的高端社交場所，志在令奈雪的茶成為客戶日常生活的一部分。根據灼識諮詢的資料，奈雪的茶首先在中國使用新鮮水果製備現製茶飲並首先在中國創新提出現製茶飲搭配烘焙產品的概念。



高端現製茶飲為當下正紅的黃金賽道



根據灼識諮詢的資料，茶一直是中國最受歡迎的飲品，按零售消費價值計，中國茶市場的總規模由2015年的約人民幣2,569億元增長至2020年的約人民幣4,107億元，已佔中國非酒精飲料市場超過35%，市場規模預計於2025年擴大至約人民幣8,102億元，未來空間廣闊。



隨著以奈雪的茶為代表的新式現製茶飲的誕生及進一步發展創新，中國茶飲市場獲得新的快速增長動力。根據灼識諮詢的資料，按零售消費價值計，中國現製茶飲於2020年的市場總規模約為人民幣1,136億元，預計到2025年將達到人民幣3,400億元，複合年增長率為24.5%。對比茶葉、茶包、茶粉及及即飲茶飲等其他茶產品，現製茶飲的增長前景最為可觀。



從消費者的角度看，中國消費者的人均可支配收入迅速提高，消費能力增強，消費升級態勢明顯；加之飲茶文化的日益普及，人們追求更高品質的飲茶體驗，高端現製茶飲的消費意願強烈。據灼識諮詢調查，60.5%的受訪者表示，在過去的一年，其在高端現製茶飲店的消費金額佔其在現製茶飲店消費總額的百分比有所提高。灼識諮詢預計，高端現製茶飲店於2020年至2025年的增速仍將超過其他現製茶飲店的平均增速，佔中國截至2025年現製茶飲店現製茶飲消費價值總額的約24.8%。奈雪的茶堅持長期打造高端茶飲品牌，無疑是選擇了一條擁有極佳前景的黃金賽道。



持續快速擴張 實現黃金賽道全面佈局



奈雪是一個年輕的品牌，對行業、品牌及用戶的深入洞察和思考促使這家成立於2015年的連鎖茶飲店飛速發展。根據招股書，奈雪的茶茶飲店數量由2017年12月31日的44間增加至2020年9月30日的422間。根據灼識諮詢的資料，截至2020年9月30日，按覆蓋的城市數目計，奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現製茶飲店網絡。



在收入方面，根據招股書，奈雪的茶門店所產生的收益由2018年的9.09億元人民幣增加至2019年的22.92億元人民币，並由截至2019年前三季度的15.92億元增加至2020年同期的19.86億元，增長速度明顯。



疫情的負面影響正逐漸消退，奈雪的業績已實現強勁復蘇，線上下服務的大行業中都屬表現最突出的品牌。截至2020年9月30日止三個月，奈雪的同店銷售額實現5.12億元，達到2019年同期銷售額的約90.9%。



可見身處黃金賽道的奈雪的茶，憑藉自身獨到的行業見解，高品質的品牌形象深入人心，搭配多元化的產品以滿足各式需求，隨著門店不斷擴張，規模優勢或帶來利潤的上升，牽手資本市場後的奈雪的茶有望迎來更亮眼的增長。







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