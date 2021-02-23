Monday, 22 February 2021, 19:27 HKT/SGT Share: 中國燃氣獨創智能微管網氣化鄉村技術 率先響應國家鄉村振興戰略

香港, 2021年2月22日 - (亞太商訊) - 中國昨天發佈2021年中央一號檔 -《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》，文中要求「加強鄉村公共基礎設施建設﹕繼續把公共基礎設施建設的重點放在農村，著力推進往村覆蓋、往戶延伸」，並明確強調「推進燃氣下鄉，支援建設安全可靠的鄉村儲氣罐站和微管網供氣系統」，儲氣罐站和微管網供氣系統主要指的是中國燃氣控股有限公司 (「中國燃氣」; 股票代號：384) 獨創的液化石油(LPG)智能微管網系統。習近平總書記亦加以強調農村公共基礎設施是促進農村經濟社會持續健康發展的重要支撐，是鄉村全面振興的重要物質基礎。



為響應中國鄉村振興戰略和實施鄉村建設行動的政策，以助力國家打贏藍天保衛戰，中國燃氣於2016年就已率先開始投資並實施氣化鄉村、推動居民、工商業用戶的生產生活方式綠色轉型，累積了大量技術、市場開發、安全運營經驗，同時，經過8年研究與實踐，在中國的中南部以及沿海地區率先啟動其獨創的、嶄新的、輕資產化投資的鄉鎮LPG智能微管網技術。



中國燃氣通過消化吸收國外成熟技術，融入物聯網、智能化和雲平台等新技術，開發性能更先進、經濟性更好、安全性更高的液化石油(LPG)智能微管網能源綜合利用平台。與管道天然氣相比，智能微管網消費方式完全一樣，但工程造價更低；與LNG供氣和瓶裝氣相比，智能微管網更經濟、更安全，是最適合在中國農村大規模推廣的革命性的供氣方式。



智能微管網是繼工業「煤改氣」、農村「氣代煤」之後，中國燃氣為打造低碳經濟、創建宜居環境方面的另一積極努力發展的獨創技術。而且，智能微管網可以投資於全國各地鄉鎮與小社區，特別是中國中部、南方與沿海地區，光是在中南部和沿海地區目前就有約9000萬家庭待開發的龐大市場。



中國燃氣的智能微管網已於2019年成功應用於青海省和湖北省的部分項目，為國家農村「瓶改管」、美麗鄉村建設和改善農戶生活品質開闢了有效途徑，得到國家住建部的高度肯定，並現已在雲南、浙江等省推廣應用。此外，中國燃氣自2020年6月起已率先啟動了大範圍的智能微管網業務投資佈局，市場開發進展順利，隨了已與青海省、海南省、雲南省、廣東省等省份簽訂省級戰略協議，中國燃氣另外更與15個地級市以及11個縣區簽訂了戰略協定，居民戶數已超過2,500萬。目前，中國燃氣已累計簽約了超過100萬戶居民用戶，工程設計與建設工作正在迅速推進。



考慮到龐大的鄉鎮市場，在未來4到5年，中國燃氣在每年接駁300萬城市用戶的基礎上，將可為超過1500萬鄉鎮用戶新增接駁，其潛在盈利貢獻超過150億元。保守估計，中國燃氣的整體盈利年均複合增長率將超過20%，遠遠超過行業的平均增速，由此相信中國燃氣的估值存在大幅上升空間。







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