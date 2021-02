黑桃資本冀建立以SPAC為主題的投資組合

香港, 2021年2月22日 - (亞太商訊) - 對於特殊目的收購公司 (SPAC) 而言,2020年是豐收之年。市場上迎來了更多的知名投資者,而通過這種獨特結構上市的公司的數目更刷出新紀錄。超過230家空白支票公司 (blank-cheque companies) 於去年的集資金額高達800億美元。這不但令以SPAC形式上市的數量佔整體美國首次公開招股 (IPO) 約百份之五十,而SPAC的集資金額更超越了傳統的首次公開招股。



黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生



特殊目的收購公司潮流繼續熾熱



在SPAC於美國繼續受到機構和私人投資者青睞的同時,它們在亞洲也愈來愈受歡迎。在遠東的精明投資者亦正在迅速趕上這個勢頭,其中包括賭場大亨何猷龍先生的家族辦公室 — 黑桃資本有限公司。



黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生說:「我們作為來自亞洲的家族辦公室,希望能早著先機建立以SPAC為主題的投資組合 (SPAC-themed portfolio)。」譚先生補充說:「當然,我們必須作嚴格篩選 — 我們只會考慮那些具有巨大潛力的高質素SPAC」。



一個時機 兩個要求



譚先生認為,當前接近零利率,或甚至在某些情況下負利率的環境是促使以SPAC形式上市成功的因素之一。譚先生說:「寬鬆的貨幣政策意味著更低的資金成本和對投資者更大動力去尋求投資機遇。SPAC於新一年迎來一個好開始。今年短短兩個月已有超過140家SPAC上市,集資超過450億美元,佔往年全年整體集資額的56%,正正反映出SPAC市場是如何熾熱。整個SPAC的勢頭一定程度上也與市場上充斥著大量尋求回報的資金有關。當利率回升時,這個勢頭亦可以慢下來。」



譚先生指出黑桃資本家族辦公室十分看重保薦人的評選標準。譚先生解釋:「我們有兩個要求,那就是保薦人的名聲及其投資往績。保薦人是SPAC的靈魂人物。他們制定了公司的投資路線圖。保薦人的往績使我們對他們的能力有一定的了解。我往往發現一對一的投資者會議是一個了解保薦人對其SPAC所持的願景和策略的好渠道。信譽卓著的保薦人可以增強投資者的信心。有些人指出保薦人通常會獲得SPAC 20%的股權;對此我認為,這種機制有助使保薦人的利益與投資者的利益保持一致,故此是正面的。只要保薦人能交出亮麗的成績單,他們是理應獲得相應的回報。畢竟,如果保薦人成功收購或與優秀的目標合併(即所謂去特殊目的收購公司化,de-SPAC),那麼所有人都會成為贏家。」



SPAC相對簡明的架構也開始吸引很多家族辦公室的興趣。譚先生說:「SPAC顧名思義就是透過合併私人企業令其上市作為唯一目標的公司。它們的存在期限通常不超過兩年,而SPAC在上市之前亦會公開其計劃收購的目標所屬的行業板塊。SPAC籌集的資金一般也揭示未來收購目標的規模,即通常是SPAC規模的3到4倍。這種清晰度是投資者所歡迎的。」譚先生續說:「此外,假如投資者不看好收購目標,SPAC發行人可以上市招股價回購他們的股本。這種保本機制為投資者提供更大的保證。」



譚先生認為,投資者教育勢將鼓勵更多的亞洲家族辦公室以及其他區內投資者參與SPAC投資。其憶述:「在去年進行我們的第一筆SPAC投資前,我們與很多投資銀行及私人銀行進行了多輪深入討論。在這個過程中,他們明白我們的投資胃納和篩選標準,故能介紹不同SPAC的投資機會。」



對於黑桃資本投資SPAC的目標回報,譚先生說:「我們看到一些明星SPAC的表現確實令人印象深刻,例如 QuantumScape 和Draft Kings,它們在2020年分別為投資者帶來約10倍及4倍的回報。當然,我們希望獲得優於大市的回報,而我們相信要實現這一目標的關鍵是在優質的SPAC公開招股時便進行投資。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產發及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。







