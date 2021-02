Monday, 22 February 2021, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 Intertrust Group 富信集團:中國私募基金必須進行投資,以滿足投資者日益增長的透明度需求 富信集團預計,未來五年全球私募基金行業需要花費55億美元,以滿足投資者的透明度需求

香港, 2021年2月22日 - (亞太商訊) - 富信集團(「富信集團」、「Intertrust Group」或「本公司」;泛歐交易所代碼:INTER)最新研究顯示,隨著主流投資者日益轉向私募基金行業以追求更高收益,中國私募基金業面臨日益增長的透明度需求。富信集團向30多個國家和地區的客戶提供專業的基金行政管理服務,在該領域處於全球領先地位,預計未來五年全球私募基金行業將需要花費約55億美元,才能滿足這些日益增長的透明度需求。



富信集團與《全球託管人》(Global Custodian)聯合發佈的最新報告《未來的私募基金首席財務官:數碼化時代的進化》(The future private capital CFO: Evolving in a digital age)顯示,中國私募基金行業的首席財務官預計,有限合夥人(大多是主權財富基金和國家養老基金)在未來十年將越來越頻繁地要求數據更新。在中國,80%的受訪者預計投資者希望查看實時或每日更新的投資組合表現,71%的受訪者預計投資者希望查看營運服務級別協議(SLA)。在中國,超過半數(58%)的首席財務官預期需要每日或實時更新網絡安全信息,而40%的首席財務官預期需要每日或實時更新環境、社會和企業管治(ESG)信息,在全球範圍內,上述兩個數據分別為57%及51%。



與其他國家的同業相比,中國私募基金的首席財務官預計,中國投資者將更加重視投資組合表現和服務級別協議的信息更新,中國和全球分別有64%及50%的首席財務官預期需要實時或每日更新這些信息。



儘管需要大量投資才能滿足這些日益增長的需求,但這也與私募基金傾向於保密的傳統相衝突。富信集團提醒,私募基金需要滿足這些需求,否則將面對明顯的競爭劣勢以及潜在的監管壓力。



富信集團亞太地區董事總經理唐樂寧(James Donnan)表示:「對中國的有限合夥人來說,『表現』不僅是收益。他們想瞭解最新的關鍵績效指標,例如現金或債務水平、日銷售額或租金拖欠及服務級別協議,這些指標都顯示企業是如何在一個複雜市場進行營運。普通合夥人必須比以往任何時候都更加致力於為有限合夥人提供可靠信息,讓有限合夥人感到安心。在中國存在巨大機遇之際,這只是良好的投資者關係,他們需要越來越多地爭奪附加資本承諾。」



研究還發現,中國27%(全球21%)的首席財務官預計,為滿足投資組合表現需求將會導致其資源被消耗得最多。其他預計將導致資源被消耗的因素包括營運(中國21%,全球19%);監管(中國16%,全球17%);網絡安全(中國13%,全球16%);投資者需求(中國20%,全球15%);環境、社會和企業管治(中國2%,全球6%);多元化與包容性(D&I)(中國1%,全球6%)。



在中國,24%的首席財務官表示將透過投資於技術以滿足日益增長的投資者需求,23%的首席財務官表示將擴大內部財務團隊規模,22%的首席財務官將外包更多職能,18%的首席財務官將投資於分佈式賬本功能,11%的首席財務官將保持目前內部與外判之間的平衡。



唐樂寧補充道:「外判使普通合夥人可以接觸到具有規模經濟效益的合適人員和系統,讓他們能够專注於吸引和部署資本。然而,他們應該與一家在中國有多年經驗、瞭解國內外市場複雜性的服務供應商合作。」



*資料來源:與富信集團合作的《全球託管人》Global Custodian,在2020年11月20日至2021年1月26日期間,對全球超過300名私募基金首席財務官進行調查,其中54名來自中國



