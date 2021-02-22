Sunday, 21 February 2021, 16:40 HKT/SGT Share: 淘屏與大灣區資本攜手合作 戰略轉型至區塊鏈業務

香港, 2021年2月21日 - (亞太商訊) - 一家領先的智能新媒體和新零售平台提供商和運營商淘屏有限公司（納斯達克： TAOP，簡稱「淘屏」或「公司」）今天宣佈與大灣區資本投資有限公司（「大灣區資本」）簽訂顧問服務協議（「顧問服務協議」），推動公司實現戰略轉型，開拓區塊鏈業務。



根據顧問服務協議，淘屏將與大灣區資本建立長期全面的戰略合作關係，投入比特幣項目，充分把握大灣區機遇及核心團隊人才優勢，協助公司轉型至區塊鏈領域，實現互利共贏，共同發展。該顧問服務自2021年2月19日起生效，為期兩年。



大灣區資本為一家卓越的投資管理公司，在海外資本市場深耕多年，具有極為豐富的投資經驗和項目資源及從事企業融資、併購和重組的相關經驗。



根據顧問服務協議，大灣區資本將為公司提供專注於區塊鏈和數字資產業務（如比特幣、以太坊等）區塊鏈相關發展機遇。除了引薦淘屏給潛在投資者作戰略性投資外，更會引入潛在的併購目標，並協助淘屏完成相關的工作，並提出併購計劃，進一步轉型至區塊鏈領域。



考慮到大灣區資本所提供的服務，公司同意在顧問服務協議執行後7天內向大灣區資本發出購買公司1,000,000股普通股的認股權證（「保證書」），在發行日期后第181個日曆日之前的任何時間以每股3.50美元的價格出售（需調整）。



淘屏董事局主席兼首席執行官林江怀先生表示：「淘屏早在三年前開始研究將區塊鏈技術應用於淘屏的新媒體生態系統。在過去的三年間，我們不斷升級智能雲端平臺，目前淘屏已經在中國26個省的211個城市上市。此外，比特幣等數位資產不斷增長的市場需求、高級解決方案的成熟度以及監管清晰度的提高也為市場帶來巨大機遇。現在是淘屏在區塊鏈行業和數字資產，尤其是比特幣方面尋找市場機遇的好時機。區塊鍊是未來行業的大機會和裝備發展潛力，淘屏希望通過此次合作推進平台化生態佈局轉型，有效提升淘屏市場競爭力及營業收入。憑藉大灣區資本強大的團隊以及多年的投資經驗，我們相信淘屏能夠實現這個目標，為公司帶來更多商機。」



關於淘屏有限公司

淘屏有限公司（淘屏）是一家領先的智能新媒體和新零售平台提供商和運營商淘屏有限公司。依托行業領先的技術研發能力，公司創新構建以淘屏智能雲為核心的開放式平台生態，為傳媒和零售行業各級參與主體多維賦能。平台聚合線下屏幕資源，建立起體量龐大的線下數據體系，並打通線下場景與線上應用的交互渠道，通過持續的數據積累和價值挖掘，實現基於線上線下全渠道數據的程序化、數字化交易，形成數據資產流通新業態。請瀏覽 http://www.taop.com/ 瞭解更多資訊。



本新聞稿由智升公關有限公司代表淘屏有限公司發放。本新聞稿可能包含與淘屏及其子公司和其他合併實體的業務相關的某些「前瞻性聲明」。除此處包含的歷史事實陳述外，所有陳述均為 1995 年《私人證券訴訟改革法》意義上的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述通常通過使用前瞻性術語（如「相信」、「期望」或類似表述）來識別，涉及已知和未知的風險和不確定性。雖然公司認為這些前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但它們確實涉及假設、風險和不確定性，這些期望可能被證明是不正確的。投資者不應過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在本新聞稿發佈之日才發言。由於各種因素，公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異，包括公司定期報告中討論的結果，這些報告已提交給美國證券交易委員會（SEC），並可在其網站上（ http://www.sec.gov ）獲得。歸屬於公司及其子公司和其他合併實體或代表其行事的其他合併實體或人員的所有前瞻性陳述均由這些因素明確限定。除證券法規定外，公司不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。



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淘屏有限公司

Chang Qiu

電郵: chang_qiu@taoping.cn

http://www.taop.com/



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電話: +1(646)-801-2803

Email: taop@dgipl.com



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