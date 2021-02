香港, 2021年2月19日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited(「IBI」或「集團」;股份代號:1547)為專注於提供翻新服務的建築承建商,於香港及澳門擔任多個私營機構物業項目的總承建商。集團宣佈其附屬公司Building Solutions Limited(「BSL」或「公司」)正式成立,將運用創新及高科技解決方案,旨在締造健康、具生產力及高效的環境。



BSL與行業翹楚Awair合作提供一體式環境傳感器,藉此追蹤溫度、濕度、二氧化碳、揮發性有機化合物、懸浮微粒、環境光線及分貝,幫助用家根據傳感器所提供的數據和分析來監控及改善空氣質素。



另一知名品牌Purion亦為BSL合作夥伴之一,提供有效而安全的紫外線消毒,適用於空氣、物件表面及水,為客戶提供不含化學劑及環保的消毒選擇。



BSL作為提供創新產品及解決方案的供應商,希望能改善建築環境的性能及舒適度。公司專注於空氣質素及綠色科技,並深信基於科學、數據以及對人類生活狀況深切關注而獲得進步。公司致力尋找、定制和推行創新及高科技的解決方案,以助客戶建立健康及具生產力的環境。BSL由專業人士顏健松先生所領導,憑藉其在亞洲的廣泛業務經驗和創新技術的專長,他為BSL提供了切實可行的見解,以擴大其在亞洲的市場,同時亦秉承改善人類健康和生產力的使命。



IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示:「我很榮幸宣佈新附屬公司的成立,為集團奠下另一重要的里程碑。透過BSL的成立,我們得以提供多元化及創新產品和解決方案,以進軍新市場。往後我們將借助IBI在建築業的良好信譽及領先地位,推廣有關新產品,從而擴大兩間公司在亞洲的市場份額。預期雙方將能產生重大的協同效益,並期望能增加集團的整體收入。」



BSL已與數間行業領先企業建立了合作夥伴關係,包括總部位於矽谷的國際領先空氣質量監控及智能傳感技術企業─Awair以及通過紫外線技術專門從事空氣及水消毒的德國領先企業─Purion。其多元化的產品組合加強了BSL為客戶提供具影響力的建築解決方案的能力。



Awair提供一體式環境傳感器,幫助用家根據溫度、濕度和空氣污染物監控空氣質素,此等數據對推行改善空氣質素的方案具關鍵作用。該傳感器目前正被Airbnb、哈佛大學、第一太平戴維斯和太古等知名國際組織所採用。



Purion為行業領先的紫外線消毒技術供應商,提供已獲認證的高效紫外線消毒儀器,適用於空氣、物件表面及水,從而消滅微生物及對抗由空氣傳播的疾病。其消毒系統已獲微軟、SAP及Max Planck Institute等著名企業所採用, 目前歐洲多個食品製備區亦正使用該系統。



藉著與上述行業翹楚的合作,BSL為RESET的授權代表,採用的標準及認證計劃針對健康及可持續發展建築環境的數據質量及可行性。BSL亦為客戶提供全方位的服務及解決方案,助其監控建築環境的空氣質量、改善室內空氣質素以及對空間給予RESET認證。



BSL共同創辦人兼董事總經理顏健松先生表示:「隨著公眾對個人及環境衛生的意識逐漸提高,我們希望能夠透過搜羅不同的健康設備及使用創新及高端技術定制的建築解決方案,以改善人們的生活品質,務求為終端用家締造更健康的環境。憑著逾二十年在亞洲相關市場建立了成功業務的經驗和知識,我很高興能帶領公司邁進下一個增長階段,協助我們的客戶改善建築環境的可持續性、生產力及健康水平,尤其是在2019新型冠狀病毒疫情這期間。」



關於IBI Group Holdings Limited(股份代號:1547)

IBI Group Holdings Limited在一九九七年於香港成立,為專注於提供翻新服務的建築承建商,並在香港及澳門擔任多個物業項目的總承建商。集團主要客戶包括多家信譽卓著的組織及商業企業,包括香港一個賽馬及投注營運商、跨國銀行、國際酒店集團及賭場營運商。欲獲取更多資料,請參考IBI網站的內容:https://ibighl.com/。



關於Building Solutions Limited

Building Solutions Limited 為IBI Group Holdings Limited的附屬公司,專注於空氣質素及綠色科技。BSL相信基於科學、數據以及對人類生活所處狀況深切關注而作出改善獲得進步,致力搜尋、定制及推行創新及高科技的解決方案,以締造健康、具生產力及高效的環境。公司主要客戶包括大型酒店及渡假村、國際企業、醫院、學校、地標及文物建築。欲獲取更多資料,請參考BSL網站的內容:https://hkbsl.com/。



