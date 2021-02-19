Thursday, 18 February 2021, 15:31 HKT/SGT Share:

來源 DCH Auriga 大昌行奧利佳獲選在香港為科興新冠疫苗提供獨家物流服務

香港, 2021年2月18日 - (亞太商訊) - 大昌行奧利佳今天宣布已被香港衞生署指定為科興疫苗提供獨家物流服務，負責科興疫苗在香港的儲存和配送。大昌行奧利佳是香港最大的醫療保健品分銷商之一，擁有數十年成熟的藥品供應鏈管理經驗。



根據協議，大昌行奧利佳將利用其冷鏈專業經驗和醫療產品專用設備為科興疫苗提供安全及時的配送服務。



大昌行奧利佳首席執行官Tim Collins表示："我們很榮幸能得到香港衞生署的信任與支持，讓我們能發揮所長，造福本地社會。憑藉在藥品冷鏈物流領域數十年的經驗、先進的設施和健全的質量保證體系，我們有信心能夠嚴格遵循政府疫苗接種計劃的要求，安全可靠地儲存和配送科興疫苗。"



關於大昌行奧利佳



大昌行奧利佳是大昌行集團有限公司旗下一家在亞洲專業從事醫藥保健業務的綜合營銷管理服務供應商。大昌行奧利佳為全球領先的醫療保健公司提供商業及物流解決方案，將超過500個品牌的藥品、醫療器械、手術設備、診斷產品和非處方藥產品分銷到全亞洲的醫院、藥房和專營店。大昌行奧利佳的業務遍及香港、澳門、中國內地、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓。更多詳情請瀏覽 www.dchauriga.com。



大昌行集團有限公司是由中信股份（股票代碼：0267.HK）間接持有的全資子公司，是一家亞洲多元化汽車及消費品分銷企業，擁有覆蓋廣泛的物流網絡。大昌行是大中華地區領先的汽車代理及分銷商，提供全面的汽車相關服務。大昌行的消費品業務包括食品製造及分銷，以及醫藥保健品、電器、美容及生活用品的分銷。大昌行業務遍及12個亞洲國家和地區，擁有16,500多名員工。更多詳情請瀏覽 www.dch.com.hk。



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