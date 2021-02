Wednesday, 10 February 2021, 16:04 HKT/SGT Share: 人工智慧十年佈局 百度即將二次起飛

香港, 2021年2月10日 - (亞太商訊) - 自去年10月份以來,在資本市場上沉寂已久的百度終於迎來了爆發。其美股股價從120美元左右的低點,接連拉升。去年12月之後,走勢更加亮眼, 12月和1月這2個月的時間內,其股價整體上漲69%。今年2月份,其股價更是氣勢如虹,僅僅7個交易日,就漲了25.54%,目前,百度股價已達295.04美元,較當初的120美元上漲約146%。











無人駕駛業務穩步推進

百度突然獲得資本市場的青睞,說明外界長期以來以網路推廣業務的估值尺度來對百度進行估值的時代已經成為過去。百度佈局多年的AI新業務,如無人駕駛業務在駛入人們的日常生活上取得了突破性進展。2020年,百度先後在長沙、滄州、北京開放自動駕駛計程車服務,成為中國唯一一家在多城開啟自動駕駛計程車試運營的公司。百度已將中國自動駕駛帶入發展新高度,並遠遠領先于競爭對手。



2013年7月,百度開始大規模投入無人駕駛技術研發。2017年4月,百度發佈Apollo計畫,宣佈開發自動駕駛平臺。發展至今,百度已成為中國自動駕駛實力最強的公司,百度以Apollo為核心的智慧交通,智慧汽車和自動駕駛,是國內最領先的系統平臺。



在加州DMV發佈的2019無人駕駛脫離報告中,百度Apollo無人干預里程數位居全球第一。在演算法層面,做搜索出身的百度輕車熟路。



目前,百度的自動駕駛始商業化。在今年1月25日舉行的「WeLab 威馬科技開放日」上,搭載百度 AVP 自主泊車方案的威馬全新車型 W6 亮相,成為國內首款具備該功能的消費級車型。且該款車型已經開始量產下線,並將開啟交付。百度憑藉多年積累的領先自動駕駛能力已將中國自動駕駛帶入發展新高度,並遠遠領先于競爭對手。



發力人工智慧 引領行業變革

自2010年開始,百度將業務中心從搜尋引擎領域轉往人工智慧領域,並為此投入了巨額的研發費用。資料顯示,從2011年到2020年前三季度近十年間,百度的研發支出實現了高投入金額下的持續增長。同時間段內,其研發投入強度除2011年為9.2%外,其餘每年均高於10%且保持增長,2020年前三季度已達到18.02%。橫向對比,這個資料要遠高於阿裡、騰訊、美團等互聯網科技巨頭。在技術研發的堅持上,和巨頭華為、穀歌等較為一致。



如今,百度在人工智慧、雲計算、大資料等技術領域已處於全球領先水準。除自動駕駛外,在更底層的AI深度學習框架層面,百度飛槳打破了國外深度學習平臺的壟斷,已凝聚超265萬開發者,服務企業10萬家,基於飛槳開源深度學習平臺產生了34萬個模型。權威科技媒體通過分析GitHub上的開源專案資料集GitHubArchive,得出2020年度全球深度學習框架排名榜單,百度飛槳超越穀歌TensorFlow,緊隨Facebook PyTorch之後,成為國內第一、世界第二的深度學習開源框架。



隨著百度AI技術在應用方面已經進入成熟期,基於自有技術的戰略佈局正在展開。1月11日,百度與吉利汽車聯合宣佈共同組建智慧電動汽車公司,進入智慧汽車行業。新組建的百度汽車公司傳承百度強大的人工智慧、互聯網科技基因,利用Apollo領先的自動駕駛能力,發揮百度在汽車智慧化領域長達8年的經驗優勢,將重塑智慧汽車產品形態。



根據國金證券測算,2020年中國智慧汽車整體市場規模僅為人民幣2,066億元,在接下來的十年將以每年25%的速度增到到2030年的人民幣18,735億元;按照中國占全球的1/3簡單測算,10年後全球智慧汽車的市場規模將達到人民幣5.6萬億元。而百度,將是這一藍海的引領者。



「軟硬一體」 開創智能時代

除軟體部分外,百度的硬體部分也在快速補強。百度自研用於通用AI處理器的晶片昆侖系列,對應解決高算力需求,採用7nm先進制程工藝,預計第二代將於今年量產。用於語音交互的晶片鴻鵠,對應擴算的算力需求,面向智慧家居語音交互、智慧車載語音交互、以及智慧物聯等場景,爆款智慧音箱小度就是搭載了這款鴻鵠晶片,其出貨量僅次於亞馬遜和穀歌位列全球第三。



作為AI領域最早的潛伏者以及自動駕駛領域的新入局者,百度走出了一條和阿裡騰訊不一樣的道路,它已經從大眾眼中的搜尋引擎公司變成科技公司。在人工智慧領域,百度越來越成熟。《財富》雜誌曾評出全球AI四大巨頭,百度與穀歌、蘋果、微軟一起上榜,成為中國唯一一家上榜的科技公司。這4家公司自帶軟體/生態基因,同時對硬體理解深刻,已發展成為「軟硬一體」的世界四大人工智慧科技巨頭。



百度在AI領域的堅持投入也開始獲得回報。2019年四季度,百度營收增速回歸6%,運營利潤也回升到46.55億元,同比翻了三番多。雖然2020年百度的業績受疫情影響有所回落,但是從2020年三季度開始,百度營收再度回歸正增長,運營利潤甚至達到了公司三年以來的新高61.56億元。機構預測,在將要發佈的四季度及2020年年報中,百度有望隨著疫情後的經濟復蘇,展現更為強勁的業績表現。



當前,百度搜尋引擎核心基本盤穩固,AI新業務包括智慧助手、智慧雲計算和自動駕駛等等市場空間廣闊。這將為百度未來的盈利水準帶來豐富的想像空間。近期市場傳出消息,百度正準備在港二次上市。在過去的幾個月,大陸的公募基金瘋狂搶購在港上市的優秀互聯網科技公司,包括騰訊、小米、美團在內的一批公司股價、估值大幅走高。百度的回歸,將填補港股人工智慧股的空白,且百度在美股市值已破千億美元,選擇在這個時候回歸,正趕上一個好時機。







