來源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)從EDISON ONCOLOGY引進一款創新實體瘤酪氨酸蛋白激酶抑制劑 - 冠科美博獲得EO1001全球 (中國除外)開發和商業化權利

- EO1001是一款不可逆廣譜ErbB抑制劑:抑制EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2) and HER4 (ErbB4)

中國杭州市、美國福斯特市和門洛派克, 2021年2月10日 - (亞太商訊) - 2021年2月9日,中國杭州市、美國福斯特市和門洛派克報導,Apollomics, Inc. (冠科美博),一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司,和Edison Oncology Holding Corp., 今天宣佈,冠科美博獲得EO1001全球(中國大陸、香港和台灣除外) 開發和商業化權利。EO1001是一款酪氨酸蛋白激酶抑制劑(TKI),對EGFR (ErbB1)、 HER2 (ErbB2) 和HER4 (ErbB4)有不可逆的抑制作用。



冠科美博聯合創始人兼總裁Sanjeev Redkar博士說:「我們很高興將EO1001添加到我們的產品管線中,這是一款廣譜ErbB抑制劑,臨床前安全性和耐受性良好,這使得它有潛力開發用於EGFR或HER2過表達的惡性實體瘤的靶向治療。在臨床前模型上,EO1001可以抑制EGFR胞內和胞外突變,並且已經證實可以穿透中樞神經系統屏障殺傷腫瘤。隨著我們產品管線臨床開發的推進,我們一直在尋找像EO1001這樣作用機制明確且和現有管線有差異化的產品,這可以給全球癌症患者帶來新的治療機會。我們今年二季度將在澳大利亞提交一項臨床試驗申請(CTN)並啟動臨床試驗。」



根據協議,冠科美博獲得EO1001全球(中國大陸、香港和台灣除外) 獨家開發和商業化權利,Edison Oncology將獲得一筆首付款、後續的開發和銷售里程碑付款,以及銷售分成。冠科美博負責EO1001在這些地區的開發、審批及商業化活動的所有費用。



Edison Oncology首席執行官Jeffrey A. Bacha B.說:「EO1001通過大量臨床前研究中獲得了成功的數據,冠科美博有一支經驗豐富的臨床開發團隊,這讓我們走到一起合作,致力於把EO1001推向臨床。超過90%的實體瘤有ErbB信號通路的過表達,結合我們目前為止獲得的數據,我們相信EO1001有潛力改善這部分患致命腫瘤病人的治療效果。」



關於EO1001

EO1001是一款酪氨酸蛋白激酶抑制劑(TKI), 已經證實作為單藥對EGFR (ErbB1)、 HER2 (ErbB2) and HER4 (ErbB4)有不可逆的抑制作用。EO1001不僅可以抑制EGFR胞內突變,如T790M、L858R和d746-750等,這類突變通常發生在非小細胞肺癌(NSCLC) 等疾病中,還能擬制胞外突變,如膠質母細胞瘤中典型的EGFR-variant III (EGFRvIII)。EO1001在臨床前研究中,在耐藥的ErbB驅動的腫瘤體內藥效模型中呈現出良好的耐受性和抗腫瘤活性,其中包括轉移至中樞神經系統的腫瘤。



關於Edison Oncology

Edison Oncology由一個在生命科學行業經驗豐富的團隊在2018年成立,致力於抗腫瘤新療法的開發和商業化。 Edison Oncology對腫瘤生物學和藥理學有深刻的理解,有很強的能力來識別並挖掘開發候選藥物的潛力,使之能夠克服耐藥性並提高癌症患者的生活質量。



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博) 是一家創新型生物製藥公司,致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法,在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目,包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲了解更多信息,請訪問 www.apollomicsinc.com。



冠科美博聯繫方式:

投資人聯繫人:

Wilson W. Cheung

首席財務官

電話:+1-650-209-4436

電郵:wcheung@apollomicsinc.com



公司聯繫人:

張立平

電話:+86-571-83521933

電郵:liping.zhang@apollomicsinc.com



中國媒體聯繫:

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉

總經理

電話: (852) 3150 6763

電郵: kelly.fung@pordahavas.com



馮靜儀

助理副總裁

電話: (852) 3150 6773

電郵: phoenix.fung@pordahavas.com



Edison Oncology聯繫方式:

公司聯繫人:

Jeffrey Bacha

首席執行官

電話:+1-650-690-1927

電郵:jb@eohc.com



媒體和投資人聯繫人:

Amato and Partners, LLC

Investor Relations Counsel

電郵:admin@amatoandpartners.com





