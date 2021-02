Wednesday, 10 February 2021, 09:31 HKT/SGT Share: 【A股點評】 英科醫療(300677︰CH) 發盈喜:2020年淨利潤創新高 H股上市有利擴張

香港, 2021年2月10日 - (亞太商訊) - 在深交所上市的英科醫療(300677:CH)於1月24日公佈了2020年全年業績預喜,預計去年可實現歸母淨利潤68至73億元人民幣(下同),同比增長約3713.45%至3993.85%。業績增長主要原因是報告期內,受新型冠狀病毒疫情影響,全球一次性防護手套需求激增,公司的一次性防護手套產品售價有較大幅度增長,使得銷售收入和毛利率均大幅提升。



公司於1月6日亦在臨時股東大會中獲決議通過了香港 H 股上市計劃。不少券商在公司公佈盈喜及通過H股上市計劃決議後陸續發佈研報,其中國盛證券指馬來西亞一次性手套工廠開工、擴產受新冠疫情拖累,國內龍頭企業優先承接全球產能轉移,疫情下英科醫療的手套業務量價齊升,業績高增長帶來充裕現金流,而公司作為一次性手套行業龍頭,有望持續鞏固國內龍頭優勢地位,後續H 股發行募資可進一步增厚資金實力。憑藉其在材料及生產設施的技術和創新、資本和資源、供應鏈、銷售網絡及品牌方面的優勢,英科醫療已作好準備把握市場機會,加強其在一次性手套行業的領導地位,矢志成為全球個人防護裝備行業中最具競爭力的公司。



事實上,本次新冠疫情極大的提升了全球居民的健康防護意識,也讓各國政府認識到公共衛生領域投資的不足。銀河證券表示,新冠疫情使得醫用手套等防護用品供應出現巨大缺口,發達國家產業空心化導致其醫療防護物資生產力不足,除中國外的發展中國家大多也欠缺必備的工業生產基礎設施。國內以英科醫療為代表的企業憑借完整的產業鏈優勢,積極擴充產能搶佔市場,即使未來疫情消退,也有望憑借本次疫情期間建立的供應關係,維持客戶,永久性提升一次性手套市場佔有率,跨越式成長為全球手套龍頭企業。



疫情防控常態化 全球手套供不應求

光大證券則認為在未來一兩年內,疫情防控常態化仍將是大概率事性,日常防護品的需求將維持高位。儘管全球各大廠商均有擴產計劃,但考慮到勞動力短缺、產能投放周期等因素,未來一兩年內全球手套行業仍將處於供不應求的狀態。



一次性手套加工設備非標准化,需每家企業自行研發、設計和建設。要讓生產線高效、穩定和低能耗的運轉並保證產品品質的難度極大,需要廠商長期生產積累經驗方能實現。同時,考慮到生線綫、土地、廠房等建設成本,因此僅有具備資金優勢和技術優勢的龍頭廠商有能力大規模投建丁腈手套工廠。再者,丁腈手套產線建設週期較長,一個項目從規劃選址到實現投產至少需要 14至18 個月,更早進行產能布 局的廠商將具備很大的先發優勢。



英科醫療是中國最大及全球第二大的一次性手套供應商

根據弗若斯特沙利文報告,按2020年上半年的銷售收益計算,英科醫療是中國最大及全球第二大的一次性手套供應商。



公司正在積極就產能擴張進行部署。公司在淮北(中國安徽)、青州(中國山東)及淄博 (中國山東)建立了三個生產基地。於2020年,公司新增產能約170億隻一次性非乳膠手套,增長率為89.5%。根據弗若斯特沙利文報告,英科醫療為一次性手套行業中產能提升最快的企業。



2021年2月,總年產能約為 450億隻一次性非乳膠手套,根據目前產能擴充計劃,公司預期其一次性非乳膠手套的年產能將可在未來12至15個月增加至約1,200億隻。



自2019年底COVID-19疫情爆發以來,一次性手套行業經歷急劇增長。根據弗若斯特沙利文報告,預計該市場的銷售收益將由2019年的87億美元增長至 2025年的249億美元,複合年增長率達19.1%。



英科醫療不但擁有創新自動化生產設施及先進製作工藝,亦擁有一支具有豐富行業經驗及專業知識的管理團隊。英科醫療董事長劉方毅從上世紀九十年代起,一直從事手套等產品的國際貿易業務,大客戶營銷成果顯著,對手套行業發展趨勢把握精準。而公司的高級管理層團隊,大多數成員都在公司任職超過10年,並已建立精細化管理體系,不斷鼓勵創新和效率。



光大證券認為從長期看,公司具備裝備集成、技術研發、區位成本等優勢,是國內高端丁腈手套絕對龍頭,有望成為全球領先的高端醫用手套供應商。



