Tuesday, 9 February 2021, 15:53 HKT/SGT Share: 興業銀行落地市場首批「碳中和債」

香港, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - 2月9日，由興業銀行獨立主承銷的「中國南方電網有限責任公司2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債）」在銀行間市場成功發行，為全國首批、也是粵港澳大灣區首單 「碳中和」主題債券。



碳中和債券是綠色金融債務融資工具的子品種，主要指募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目的債務融資工具。本筆債券發行金額20億元，期限3年，主體及債項評級為AAA級，募集資金將全部用於陽江、梅州兩座抽水蓄能電站項目建設，經專業第三方綠色認證機構測算，上述項目可實現年二氧化碳當量減排量74.35萬噸，減排效果顯著。



燃煤發電是我國碳排放的最大來源，實現「碳達峰」「碳中和」目標必然伴隨能源結構的深刻轉型。抽水蓄能電站是目前最成熟的大規模儲能方式，可提高電力系統對可再生能源的消納能力，也可「削峰填谷」配合火電機組運行，具有明顯的節煤作用。「本筆債券的發行是興業銀行創新利用綠色債務融資工具，支持我國能源結構綠色低碳轉型的重要實踐，為探索綠色金融服務「碳達峰」「碳中和」目標提供了新路徑。」興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。



作為中國綠色金融先行者，興業銀行深耕綠色金融15年，圍繞我國綠色低碳轉型發展需求持續創新，「融資」「融智」並舉提供多元金融服務，積極參與我國綠色債券市場建設，先後落地首單綠色永續債、首單租賃公司綠色債、首單可持續發展債券、首單「三綠」資產支援票據、首單藍色債券、首單綠色疫情防控債、首單綠色資產支援商業票據等市場多筆首單綠色債券，連續多年綠色債承銷規模市場領先。截至目前該行已累計為40余家發行人承銷發行約300億元綠色債券，累計承銷規模、承銷支數、服務客戶家數均位列市場首位。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

