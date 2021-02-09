興業銀行落地市場首批「碳中和債」

|
|
|Tuesday, 9 February 2021, 15:53 HKT/SGT
|
香港, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - 2月9日，由興業銀行獨立主承銷的「中國南方電網有限責任公司2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債）」在銀行間市場成功發行，為全國首批、也是粵港澳大灣區首單 「碳中和」主題債券。
碳中和債券是綠色金融債務融資工具的子品種，主要指募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目的債務融資工具。本筆債券發行金額20億元，期限3年，主體及債項評級為AAA級，募集資金將全部用於陽江、梅州兩座抽水蓄能電站項目建設，經專業第三方綠色認證機構測算，上述項目可實現年二氧化碳當量減排量74.35萬噸，減排效果顯著。
燃煤發電是我國碳排放的最大來源，實現「碳達峰」「碳中和」目標必然伴隨能源結構的深刻轉型。抽水蓄能電站是目前最成熟的大規模儲能方式，可提高電力系統對可再生能源的消納能力，也可「削峰填谷」配合火電機組運行，具有明顯的節煤作用。「本筆債券的發行是興業銀行創新利用綠色債務融資工具，支持我國能源結構綠色低碳轉型的重要實踐，為探索綠色金融服務「碳達峰」「碳中和」目標提供了新路徑。」興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。
作為中國綠色金融先行者，興業銀行深耕綠色金融15年，圍繞我國綠色低碳轉型發展需求持續創新，「融資」「融智」並舉提供多元金融服務，積極參與我國綠色債券市場建設，先後落地首單綠色永續債、首單租賃公司綠色債、首單可持續發展債券、首單「三綠」資產支援票據、首單藍色債券、首單綠色疫情防控債、首單綠色資產支援商業票據等市場多筆首單綠色債券，連續多年綠色債承銷規模市場領先。截至目前該行已累計為40余家發行人承銷發行約300億元綠色債券，累計承銷規模、承銷支數、服務客戶家數均位列市場首位。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Jan 14, 2021, 18:46 HKT/SGT
|興業銀行發佈2020年業績快報：營收破2000億 淨利潤正增長
|Dec 2, 2020, 18:04 HKT/SGT
|興業銀行行長陶以平榮膺「全國優秀企業家」稱號
|Nov 20, 2020, 18:11 HKT/SGT
|興業銀行首家簽署聯合國《可持續藍色經濟金融倡議》
|Nov 16, 2020, 10:29 HKT/SGT
|探路後疫情時代國際教育 興業銀行升級出國金融服務
|Nov 12, 2020, 15:09 HKT/SGT
|興業銀行連續五年蟬聯「亞洲卓越商業銀行」
|Nov 6, 2020, 18:16 HKT/SGT
|興業銀行蟬聯「全球表現最佳私人銀行」獎
|Nov 3, 2020, 19:03 HKT/SGT
|香港品質保證局為興業銀行香港分行頒發首個抗疫金融認證
|Oct 31, 2020, 10:23 HKT/SGT
|興業銀行發行股份制銀行首單境外藍色債券和香港首單抗疫債券
|Oct 30, 2020, 10:32 HKT/SGT
|興業銀行前三季度營收突破1500億 當季盈利增速轉正
|Aug 14, 2020, 09:22 HKT/SGT
|興業銀行香港分行與香港品質保證局正式簽署《綠色金融合作備忘錄》
|July 7, 2020, 11:53 HKT/SGT
|興業銀行蟬聯氣候債券倡議組織綠色債券大獎
|July 2, 2020, 19:00 HKT/SGT
|興業銀行全球銀行排名晉升至第21位
|June 2, 2020, 11:51 HKT/SGT
|興業銀行榮獲《亞洲金融》“中國最佳可持續銀行”年度大獎
|May 20, 2020, 18:12 HKT/SGT
|興業銀行獲批設立倫敦代表處
|Apr 22, 2020, 09:52 HKT/SGT
|興業銀行未來5年提供200億意向融資 支援福建省水利項目建設
|Feb 18, 2020, 10:59 HKT/SGT
|興業銀行香港分行推出措施保障跨境金融服務支援疫情防控
|Jan 21, 2020, 16:45 HKT/SGT
|持續領跑！興業銀行香港分行境外債券承銷業務再創佳績
|May 22, 2019, 12:18 HKT/SGT
|服務「一帶一路」倡議 興業銀行投資2.5億菲律賓熊貓債
|May 17, 2019, 16:45 HKT/SGT
|興業銀行攜手中國太平服務對外開放
|Aug 27, 2018, 19:02 HKT/SGT
|奮楫逐浪高 夢馳新時代——興業銀行30周年發展紀實
|更多新闻 >>