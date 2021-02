Tuesday, 9 February 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 GaN Systems GaN Systems出貨2000萬個GaN晶體管 到2021年將完成40倍的產能擴張

安大略省渥太華, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - GaN Systems功率晶體管的全球領導者GaN Systems今天宣布其2000萬個GaN晶體管的出貨量,其工廠合作夥伴計劃如期在2021年完成40倍的產能擴充。







在許多應用中,產能增加是在GaN Systems晶體管的下一波訂單之前。GaN Systems在幾個關鍵的工業市場上都經歷了異常高的增長。除了電話和計算機充電器及適配器外,GaN Systems晶體管還用於音頻放大器,數據中心電源,工業電機驅動器,激光驅動器,醫療電源,衛星和航空航天系統以及汽車EV電源電子產品中。



GaN Systems全面,同類最佳的100V和650V產品線具有可靠的可靠性,並展示出諸如更高的效率和功率密度,同時減小尺寸,重量和成本之類的優勢,這些都是GaN相對於傳統矽和氮化矽日益增長的市場認可度的因素新的SiC晶體管。



另外,GaN比SiC便宜得多,後者需要更昂貴和復雜的製造工藝。增加SiC容量所需的成本比GaN高10倍。對於GaN而言,低CAPEX的容量以及非常低的基板成本導致GaN晶體管的成本低於SiC。GaN的價格僅為幾年前的一半,使系統成本與使用傳統矽晶體管構建的電源系統相近或更低。



“我們的產品設計專業知識,產品範圍以及與客戶的合作夥伴關係已經產生了市場領先的GaN產品線。這得益於我們的巨大增長以及台積電致力於保持領先於需求曲線的承諾,”GaN Systems公司首席執行官Jim Witham補充道。



如今,大型公司和OEM廠商正在使用GaN設計和交付產品。正如GaN Systems的《2021年功率電子學的頂級技術預測》中所預測的那樣,市場對GaN供電產品的需求和採用都在增加。感知的風險因素已經從技術採用風險轉移到了因您未採用GaN而被拋在後面的風險。



關於GaN Systems

GaN Systems是GaN功率半導體的全球領導者,擁有最大的晶體管產品組合,可以獨特地滿足當今最苛刻行業的需求,包括消費電子,數據中心服務器和電源,可再生能源系統,工業電機和汽車電子。作為市場領先的創新者,GaN Systems使設計更小,更低成本,更高效的電源系統成為可能。該公司屢獲殊榮的產品為系統設計提供了機會,而不受以往矽片的限制。通過改變晶體管性能的規則,GaN Systems使功率轉換公司能夠革新其行業並改變世界。欲了解更多信息,請訪問: www.gansystems.com或在 Facebook,Twitter和 LinkedIn 上,並掃描此 QR碼 以獲取我們的微信。



媒體查詢:

Mary Placido

Trier and Company for GaN Systems

mary@triercompany.com

+1 (415) 218-3627



資料來源: GaN Systems



話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network