基因檢測行業的未來明珠獲資本巨頭鼎力相助 諾輝健康潛力十足

香港, 2021年2月8日 - (亞太商訊) - 開年至今,港股市場氛圍熱烈,康希諾生物、榮昌生物、康方生物等生物科技公司漲勢喜人。由於新冠肺炎疫情仍在世界範圍擴散,促使醫療需求急劇上升,此類生物科技領域的「18A上市公司」自2020年以來愈發受到市場關注,股價表現亮眼。







近期恰有數家生物科技公司預備上市,諾輝健康正是其中之一。諾輝健康是中國癌症篩查市場的先行者,旨在大力推進癌症篩查技術創新,並加快癌症篩查技術於中國的採用。



基因檢測行業的未來明珠

癌症篩查主要針對普通人群,旨在無症狀或癌前病變階段盡早發現癌症,以實現癌症的預防或治癒。在有利政策及投資的大力推動下,國內首款且唯一獲批國家藥監局癌症早篩許可證的癌症篩查測試產品,由諾輝健康自主研發的常衛清®已得到中國首部結直腸癌篩查指南和多項權威臨床共識推薦,正式開始進入商業化階段,市場前景可期。



據招股書披露,諾輝健康目前產品管線覆蓋了中國10大高發癌種的3個,分別是結直腸癌、胃癌和宮頸癌,三大市場預計到2030年均將突破百億。



結直腸癌是諾輝健康最早佈局的癌種,與美國癌症早篩標杆Exact Sciences(精密科學)不謀而合。據海通國際2021年1月28日發佈的研究報告,精密科學在過去的10年市值上漲36倍。



諾輝健康旗下的兩款結直腸癌篩查產品(常衛清®和噗噗管®)有效互補並全面覆蓋了中國抗癌協會推薦定期接受結直腸癌篩查的目標人群。兩款產品均已獲得國家藥品監督管理局的批准並正式開始商業化。噗噗管為中國首個且唯一一個獲國家藥監局批准的自檢FIT篩查產品。



針對中國發病率第二高的胃癌,諾輝健康正在開發的幽幽管產品是基於糞便的自檢胃癌篩查測試,已於2020年11月完成註冊試驗,並已同時向國家藥監局提交註冊申請。



諾輝健康的在研管線還包括宮證清,一種非侵入性宮頸癌家用篩查測試,通過檢測尿液即可實現宮頸癌篩查,預計將最早於2021年最後一季度前啟動宮證清註冊試驗。中國目前沒有家用型尿液宮頸癌篩查測試產品。



通過全國的醫院、體檢中心、藥店及網上等多個管道,諾輝健康不斷營銷其現有產品,持續激發癌症篩查市場的潛力,提升產品的商業價值。



投資機構的新興焦點

截至目前,諾輝健康多次獲得全球知名風險投資、頂級生物醫療基金和長線投資機構的持續關注,投資總金額逾1.6億美元,是癌症篩查領域迄今最受投資人青睞的公司。據公開資料,諾輝健康牽手君聯資本、啟明創投、奧博資本、軟銀中國資本以及Rock Springs等資本巨頭。尤其值得關注的是,諾輝健康E輪領投方Rock Springs也是美國癌症早篩標杆Exact Sciences(精密科學)的投資方。



此次,諾輝健康引入了16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕資本、GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments、Sage Partners、南方基金管理有限公司及E Fund,合共認購1.24億美元股份。



癌症早篩行業具有獨特的技術壁壘和臨床壁壘,常衛清作為癌症早篩早篩領域的「中國第一證」具備獨特的先行者優勢,利於產生規模效應並擴大成本優勢,外加擁有豐富成功經驗及遠見的管理團隊攜手頂級醫療健康領域投資者,諾輝健康未來的潛力不可限量。





