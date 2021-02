Monday, 8 February 2021, 08:01 HKT/SGT Share: 盈喜超預期 多家券商看好建業新生活 目標價達11.2港元至16.47港元

香港, 2021年2月8日 - (亞太商訊) - 建業新生活有限公司(股份編號:9983.HK)早前發出2020年度業績盈喜公告,預期全年淨利潤增長不少於80%,超出市場預期。多間證券行對其作出「買入」或「跑贏大市」評級,給予的目標價達11.2港元至16.47港元,與上週五收市價7.6港元比較,潛在漲幅達47%至88%,其中光大證券上調目標價至更將目標價由原先的14.62港元提升至16.47港元,而建銀國際重申公司是物業管理股中的首選:



建議 目標價

光大證券 買入 16.47港元

建銀國際 跑贏大市 13.8港元

星展銀行 買入 12.51港元

法巴 買入 13.2港元

招銀國際 買入(首次覆蓋) 11.2港元

國盛證券 維持買入 14港元



建業新生活公佈,預期截至2020年12月31日止年度的未經審核股東應佔利潤將較上年度增長不少於80%,主要由於1)物業管理及增值服務中,在管面積大幅增加及增值服務收入增加;2)建業+平台的註冊用戶數量大幅攀升,導致生活服務的收入增加;3)集團推行提質增效措施,管理費用率持續降低所致,亮麗業績得到多家大行正面評價。



光大證券:深耕優勢漸呈現 評級「買入」 上調目標價至16.47港元



光大證券的研究報告指,隨著建業集團項目的陸續交付,以及圍繞已有項目開展收併購和外拓,建業新生活於河南省內的項目密度將進一步提升,區域長期深耕優勢逐步顯現,將提升公司成本控制和快速拓展的能力以及物業服務的經營水平,同時建業+平台的生活服務板塊將充分利用區域人群聚集優勢,發揮乘數效應,擴大用戶覆蓋面。公司目標價由14.62港元上調至16.47港元,維持「買入」評級。



建銀國際:重申公司為物管股首選 維持「跑贏大市」評級 目標價13.8港元



建銀國際的研究報告指,截至2020年12月,公司非住宅物業佔管理總樓面面積的41%,高於去年的30%,反映管理層為實現管理組合多樣化所做的努力。該行預計公司的合約總建築面積和管理總建築面積在2021財年將增長40-50%,並預測公司2020-2022年的淨利潤複合年增長率為53%,重申公司是該行在物業管理公司中的首選,維持「跑贏大市」評級及目標價13.8港元。



星展銀行:高增長股票被低估 維持「買入」評級 目標價12.51港元



星展銀行的研究報告指,建業新生活擁有完善的「建業+」平台,並且已經在成熟的會員模式下運營,已為未來的社區變現做了充足的準備。截至2020年12月底,公司合約面積和在管面積分別達成1.86億和1億平方米的指引。此外,得益於其在河南省的深耕,公司在同業中擁有最高的項目密度,運營效率也有較廣的提升空間。星展銀行提升公司2020-2022年的盈利預測5-8%,維持「買入」評級,目標價12.51港元。



法巴:料未來三年增長強勁 維持「買入」評級 目標價13.2港元



法巴銀行研報指,建業新生活發佈盈喜,在各板塊保持強勁增長,預計由建業集團交付的項目和第三方開發商的新物業管理合同將推動公司未來三年收益的強勁增長,而且公司擁有「建業+」線上線下一站式產品和服務平台,用戶數量增長潛力龐大,將是其生活方式服務板塊的主要驅動力。法巴銀行認為公司目前的股價被低估,維持「買入」評級,目標價13.2港元。



招銀國際:區域領導地位突出 首次覆蓋予「買入」評級 目標價11.2港元



招銀國際指出,雖然建業新生活作為河南的區域性物管公司,其物管費較低,但可被快速的擴張抵消,在該地區的領導地位毋庸置疑。截至2020年12月,公司儲備總建築面積達到在管總建築面積的87%,擴張軌跡十分清浙。招銀國際預測,公司2019-22財年在管總建築面積的複合年增長率將達52%,河南省潛在的併購活動亦將進一步推動增長,目前公司的區域性領導地位被低估,首次給予其「買入」評級,目標價11.2港元。



國盛證券:省外佈局加碼提速 維持「買入」評級 目標價上調至14港元



國盛證券發研報指,去年底,建業新生活以1億元人民幣收購泰華錦業 51%股權,公司的省外佈局將更進一步,有望持續提高在河北區域的項目密度。2020年,「建業+」平台新增註冊用戶149萬人,同比增長30.3%;全年累計GMV總額7.8億元人民幣,同比大幅增長83.9%。預計隨著公司覆蓋用戶範圍持續擴張,建業+平台GMV未來有望延續快速增長。公司目標價由10港元上調至14港元(對應2021年25倍PE),維持「買入」評級。





