健倍苗苗（保健）有限公司於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2021年2月5日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗(保健)有限公司 (「健倍苗苗」 或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」),一家總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,業務遍及大中華、東南亞及其他選定國家,今天於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板正式掛牌買賣,股份代號為2161。



健倍苗苗產品組合多元化,20個主要品牌之中,包涵了11個第三方品牌及9個自主品牌。



作為雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」;股份代號:2633)的附屬公司,健倍苗苗擁有醫藥專業背景和傳統,在業內享有獨特定位,一直以來都是以產品功效及質量為首要考慮,專注滿足消費者的醫療保健需求。作為香港領先的品牌醫療保健品營運商,集團經營合共20個主要品牌,包括11個第三方品牌及9個自主品牌,其中包涵了非處方品牌藥及非處方品牌中藥。於公開上市後,雅各臣將繼續間接持有健倍苗苗超過50%權益,而健倍苗苗將繼續為雅各臣的附屬公司。



成功上市後,有鑑於中國跨境電子商務市場迅速發展,中國市場對海外醫療保健品的需求有所增加,加上國內跨境電子商務渠道的結構及形式日漸完善,集團的目標是透過跨境電子商務計劃擴大產品供應並加深產品在中國的滲透。集團同時計劃透過內部增長及併購進一步擴張產品組合,以維持競爭地位並確保未來之增長及成功。



憑藉集團於香港建立的廣闊銷售及分銷網絡,健倍苗苗計劃透過整合區域資源及業務據點,開發亞洲品牌醫療保健品採購及分銷平台,並加強和擴大其在東南亞的業務版圖。此外,在香港廣泛的市場網絡基礎下,集團已做好充分準備,能夠更好地釋放其中醫網絡的銷售和分銷潛力。



本次集團公開發售所得款項淨額約為10.6百萬港元,其中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金; 43.4%將用於為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金,而餘下的9.4%將用於補充營運資金及用於一般企業用途。



有關健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代號:2161)

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。作為香港領先的品牌醫療保健品運營商,集團擁有一系列品牌醫療保健品,包括品牌藥、醫療保健品及品牌中藥。有關集團詳情,請瀏覽: www.jbmhealthcare.com.hk



