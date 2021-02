Friday, 5 February 2021, 16:00 HKT/SGT Share: 諾輝健康商業前景可觀 長期投資價值極佳

香港, 2021年2月5日 - (亞太商訊) - 香港特區政府2018年正式啟動的大腸癌篩查先導計劃現已進入第三階段。此計劃旨在為50至75歲沒有大腸癌症狀的香港居民提供篩查資助,以預防大腸癌。據香港衛生署署長陳漢儀介紹,在2011年及2013年,大腸癌已超越肺癌成為全香港最常見的癌症。



癌症篩查對於預防癌症,提高早診率、治療率,降低發病率和死亡率有著重大作用。科學研究表明:定期的腸鏡檢查能夠使結直腸癌發病率和死亡率降低40%—60%。因此,癌症早篩技術,被權威學術期刊《自然醫學》列入2020年令人矚目的10項醫學領域的進步之一。



產品優良 諾輝健康前景光明



目前來看,癌症早篩公司的發展前景均十分可觀。例如,美國癌症早篩標杆企業Exact Sciences(精密科學)的市值在10年內上漲36倍。精密科學的投資方Rock Springs也是中國癌症早篩公司——諾輝健康E輪融資的領投方。癌症早篩賽道寬闊,諾輝健康發展成為中國的精密科學並非沒有可能。



諾輝健康的核心產品常衛清已拿下中國癌症早篩第一證,這是首個也是唯一一個獲得國家藥監局批准的癌症早篩測試。而其跟隨者尚處於研發早期,若要追趕諾輝健康,至少需要4-5年的時間。諾輝健康已成為中國癌症早篩標桿企業,與同行相比,擁有巨大的先發優勢。



技術水平決定產品高度。截至最後實際可行日期,諾輝健康於全球建立包含71項專利及專利申請的組合,確立了對于同行的技術領先優勢。從效果來看,常衛清的性能已經是全球最佳,跟隨者至多能夠證明自身臨床數據優劣,但並不能超越諾輝健康現有成果。臨床數據表明,常衛清對結直腸癌及進展期腺瘤的靈敏度分別達95.5%及63.5%,整體特異性為87.1%,而對結直腸癌的NPV為99.6%,可以最大程度防止漏检,保護受測者的利益,對結直腸癌及進展期腺瘤的PPV則合共為46.2%。根據弗若斯特沙利文的報告,常衛清是中國目前唯一能夠檢測出癌前病變(如進展期腺瘤)的癌症篩查測試。



此外,諾輝健康已對亞洲特定結直腸癌甲基化譜建立專有的龐大數據庫,收集臨床糞便樣本超過100,000個。因此,諾輝健康的產品對亞洲人更具有針對性和適用性,其發展前景值得期待。



商業化進程開啟 盈利能力持續增強



諾輝健康旗下的常衛清及噗噗管形成互補,已正式启动商業化進程。常衛清面向1.20億結直腸癌高风险人群(2019年數據),具有較高的靈敏度。噗噗管面向结直肠癌平均风险的大眾市場,2019年潛在用戶6.33億人,居家自测方便,是中國首個且唯一居家自檢的便隱血(FIT)檢測產品,已獲得國家藥品監督管理局審批並取得歐盟CE認證。



近年來,諾輝健康收入不斷增長,盈利能力日漸增強。2019年,諾輝健康實現收入5827.5萬元,較2018年的1881.6萬元大增209.71%。主要受疫情影響,2020年前九個月,諾輝健康收入為3530.9萬元,與2019年同期3544.0基本持平。2020年10月份以來,諾輝健康常衛清的出貨量大幅增長,2020年第三季度同比增加17.6%,其中10月份同比大增46.4%。



目前來看,諾輝健康商業化佈局已經較為完善,主要管道全面覆蓋,臨床、體檢以及保險、直營電商等多點齊發。後期隨著市場滲透率提升及產品放量,將會形成較強的規模經濟效用,銷售費用和成本都有望降低,形成新的競爭優勢。



此次上市,公司還得到了Invesco、Lake Bleu、Boyu Capital、GIC、加皇環球資產管理(亞洲)、Columbia Funds、Janus Henderson、Rock Springs Capital、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Capital Advisors、Sage Partners Master Fund、南方基金和E Fund等16名基石投資者的大力支持。預期將於2月5日正式招股。隨著公司商業化進程加速,諾輝健康將在前景廣闊的中國市場獨領風騷,帶給投資者極佳的長期回報。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network