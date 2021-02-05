Thursday, 4 February 2021, 16:10 HKT/SGT Share: 林達控股重組吿倒懸之急 需聯手白武士投資者標本兼治

香港, 2021年2月4日 - (亞太商訊) - 林達控股有限公司（「林達控股」或「公司」；股份代號：1041.HK，連同其附屬公司統稱「集團」）前任執行董事廖金龍先生日前遭受不明身份人士暴力襲擊，重傷入院，引發外界種種猜測。集團對該等暴力犯罪事件表示強烈譴責並持續關注，正盡力配合司法部門調查。對於公司未竟之財務審計及業務運營等事項，新任董事會無懼障礙，排除萬難推進集團重組。



貴陽隆芯核心資產遭非法侵佔



林達控股於中國的全資附屬公司貴陽隆芯，原本持有貴陽鼎天投資諮詢有限公司(「貴陽鼎天」)和貴陽市登喜路旅業有限公司(「貴陽登喜路」)的100%股權，且貴陽鼎天持有貴陽登喜路酒店（中天會展城店）（「貴陽酒店」）並由貴陽登喜路負責運營。貴陽鼎天、貴陽登喜路、貴陽酒店均為貴陽隆芯的核心資產。2020年6月及7月，在本集團毫不知情的狀況下，貴陽鼎天（及貴陽酒店）及貴陽登喜路分別被無償轉讓及低價轉讓。集團已就此於2020年12月30日前往貴陽市公安局觀山湖區分局報案，案件已獲受理。事件發生後，由於新冠疫情反彈，中國大陸對於部分境外地區的旅行限制仍持續生效，因此集團香港總部管理人員無法頻繁往返跟進檢查相關文件。集團方面，新任管理層目前正與中國律師保持遠程交涉，竭力配合並協助內地及香港警方對於前任管理層治理期間可能存在的所有不當及不法操作進行徹查。



公司財務資料失竊 確遭惡意隱藏 新任董事會工作嚴重受制



集團原董事長謝炳於2020年3月份非正常離任疑點重重，或事出有因。新任董事會接任後，在部署營運資金及調度人力資源方面均受到前任管理人員多次阻礙或限制，相關人等拒絕提供合理合法的配合協助，集團若干企業文件，包括公司印章、公司秘書記錄、人力資源記錄、行政記錄、商業合同、銀行記錄、支票簿、會計和電腦記錄等無故遺失，難以溯源，部分董事及員工涉嫌惡意隱匿和盜竊公司財務資料，新任董事會無法完全控制本集團若干附屬公司及作出實況評估，唯有依法向香港及內地警方報告，立案調查。



在權力被架空，所需資源及配合全部缺位的情況之下，新任董事會無法履行職能。截至2020年3月31日，集團前任管理人員未能按時於任期內完成2019年年度審計。此後，部分董事會成員於2020年7月底辭職，造成審核委員會法定人數不足，自2020年8月3日起被迫停牌至今。對於追索過往債務及按金、到期債券之還款計劃等安排，集團方面因缺乏資料，而未能與借款人及關聯夥伴達成交涉，因此難以支付持續營運之所需開支，亦無法及時向債券持有人支付利息及償還本金，導致本公司於2020年8月20日收到清盤呈請，並自2020年9月發生資金鏈斷裂，缺乏現金流以支付薪資和租金。



原重組計劃胎死腹中 等候法院清盤判決同時仍多方斡旋



因前任管理層惰怠瀆職，拒不配合，導致公司停牌、審計未完成丶財政困難、無力償債等一系列負面事件接連發生。貴陽酒店遭非法侵佔後，投資者更為卻步，後續產生之重大撇帳實會令集團發展重組再蒙陰影，基本面優勢嚴重受損，更於原重組計劃初現希望之際，導致包括原大股東和中信國通在內的機構投資者紛紛撤銷投資決定。



儘管如此，新任董事會仍毅然接手艱難局面，努力推行集團重組。於2020年12月12日，本公司與新潛在認購人Silk Road Renaissance Group Limited及共同臨時清盤人訂立貸款融資協議，據此將獲得可動用總金額約1,000萬港元的無抵押定期貸款以幫助公司解決恢復經營所需資金及支付法律和中介費用。經多次努力接洽，2021年1月，認購人Causeway Bay Group Limited與公司簽署股份認購協議，擬斥資1.8億港元附條件認購新股。資料顯示，認購人Causeway Bay Group Limited的全資持股股東由Silk Road Renaissance Group Limited及集團原大股東分別持有60%及40%之權益。



由此可見，在公司資不抵債、舉步維艱的情況之下，多個相關利益方依然群策群力，以求促成重組。集團在配合內地及香港警方、監管機構整治亂像的同時，當務之急是重建公司管理結構，扶正祛邪的同時標本兼治，盡全力爭取原大股東的信心與支持。如能成功引入機構投資者參與林達控股的資本及業務重組，就能最大限度地保護債權人及各股東之合法利益。但是否於香港或百慕達清盤，尚待法院判決，前任董事廖金龍又遭暴力襲擊，集團腹背受敵，重組道路可以說步步險絕，能否大亂而後治，看來依靠全體股東的支持以及債權人的理解，配合白衣騎士是唯一正確可行的道路。面對複雜多變的利益關係和多方博弈，新任董事會深知未來結果未知，雖說不畏浮雲遮望眼，也不要人誇顏色好，但在目前客觀條件下也只能勉為其難，且行且珍惜，盡力而為，順勢而行。



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林達控股有限公司（股票代碼：1041.HK）主要經營貸款融資服務，另提供證券經紀、證券保證金融資及資產管理丶電子產品製造貿易及酒店營運等。





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