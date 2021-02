Monday, 1 February 2021, 20:37 HKT/SGT Share: 嘉利國際設泰國廠房 進軍汽車市場

香港, 2021年2月1日 - (亞太商訊) - 早前汽車板塊一路飆升,個股領漲大市,行業前景備受看好。連老牌工業股嘉利國際(01050.HK)亦忍唔住出手,進軍電動車及充電樁市場行業。據嘉利國際最新業務發展公告,其落實在泰國增設自動化生產線,初步投資額約為1,200萬美元,預計於今年年中開始投產。消息一出,嘉利國際即日股價一路狂飆,升逾10%至近一年新高1.22港元。



嘉利國際原是伺服器(Server)外殼、模具、金屬與塑膠部件產品的設計及製造先驅,於全球伺服器外殼市場佔據領導性地位,主要客戶為國際級行業龍頭。近年,集團積極擴闊業務領域,以進一步提高盈利。早在2020年11月,集團已完成購入泰國一家擁有四十七年的豐富經驗的汽車零部件及模具製造商T. Krungthai Industries Public Co., Ltd(「TKT」)的股權,TKT亦是泰國上市公司,而泰國為東盟地區主要的汽車生產國,相信集團透過與該戰略夥伴的合作,能夠在最短時間內在汽車零部件市場企穩腳。現時,嘉利國際已取得TKT的汽車模具訂單,並已完成首批訂單的交付。



隨著電動車市場的快速增長,充電樁的需求日益上升。嘉利國際已早佔先機,於兩年前開始獲得美國一家領先的電動汽車充電解決方案商的充電樁外殼訂單,為充電樁業務奠下良好基礎。集團表示電動車及充電樁市場行業具有龐大的增長空間,其研發團隊將進一步深化充電樁業務板塊的研發,並積極爭取更多電動車配件的訂單,加速該業務發展。



另一方面,市場上可見普遍工業股受疫情影響,業績較差,而嘉利國際的業績仍然亮眼。其截至2020年9月30日止的中期業績,不但純利增長33%,錄得約1.5億港元,更派發穩健股息共4.5港仙。集團於2020年10月至12月的訂單維持良好勢頭,截至2020年12月31日止首9個月的五金塑膠業務銷售額比去年同期上升16%。受惠在家遠端工作新趨勢、雲端服務及線上商務等需求增加,加上高效能運算、AI應用、周邊運算基礎設施及5G電訊資料中心的普及化,預料未來五年伺服器的需求依然龐大。為應對新訂單需求並迎合業務的發展,集團亦利用於中國東莞市鳳崗鎮毗鄰現有廠房興建一綜合生產大樓,初步總投資額約人民幣2.5億元,預計將於二零二二年正式投入運作。集團正積極與科技雲端平台服務商及系統整合商洽商,進一步爭取更多訂單,擴大伺服器外殼市場的全球份額。



未來,相信嘉利國際憑藉自身40年扎實的工業業務基礎,配合內地及泰國新廠房的落成和於台灣新成立的設計及研發中心,繼續為客戶提供機械工程解決方案,進一步拓展工業業務,多元化服務和產品,積極進軍新能源汽車市場及智能個人護理產業。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network