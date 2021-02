Monday, 1 February 2021, 12:31 HKT/SGT Share: 宏華喜獲電驅連續油管訂單,同期首推一鍵聯動自動化系統

香港, 2021年2月1日 - (亞太商訊) - 全球領先的陸地石油鑽機生產商宏華集團有限公司(股票代碼︰196.HK,以下簡稱“宏華”)欣然宣佈于近期成功研發全國首套電驅連續油管和全國首個“一鍵聯動”自動化機具系統,並於近期新簽兩套電驅連續油管訂單,實現科研與商業化多點開花。



近日,宏華基於電動壓裂成套裝備的成功推廣和電機及電控系統的研發優勢,秉承“全電驅動、智慧壓裂”的設計理念,成功自主研發全國首套電驅連續油管,並於2021年1月正式完成工業性試驗,隨後立即在市場上獲得兩套裝備訂單,預計該裝備將應用於川渝頁岩氣開發。電驅連續油管作業機是宏華全電動壓裂成套裝備中又一重要的組成部分。以電動壓裂泵為核心,宏華目前已形成成套電驅壓裂裝備,並成功運用在川渝多個井場提供服務。



連續油管可廣泛應用于油氣田鑽井、完井、測井、修井、壓裂等作業,被譽為“萬能作業機”。宏華的電驅連續油管在性能和效率、自動化程度和同步控制三個方面頗具創新性與競爭優勢:打破了傳統依靠柴油機和液壓馬達驅動的經典結構,設備主驅動全部改成了電機驅動,實現了性能和效率的大幅提升。操作室全部採用數位化控制及顯示系統提高設備的自動化程度。通過軟體演算法實現對注入頭的高精度同步控制。此外,電驅連續油管還減少因液壓和噪音引起的環境污染並以獨特的半掛車加撬裝的有機組合提高作業機對國內山區及丘陵路況的適應性。該研發成果解決了常規連續油管的多個應用難題,且研發與商業化的無縫銜接更加證明了宏華油服裝備的商業化能力——來自市場的認可進一步堅定了宏華自主研發的信心與動力。



根據油氣行業權威機構 Spears & Associates 的統計,2019年,全球連續油管服務的規模已經超過50億美元。近年來,隨著北美地區對頁岩油氣的地質認識不斷提高,水準井與壓裂技術水準不斷進步,連續油管技術對加快非常規油氣資源開發起著舉足輕重的作用。2016年9月,國家發改委、財政部、國土資源部和國家能源局共同發佈《頁岩氣發展規劃(2016-2020年)》,力爭於2030年實現800億至1000億立方米的年產量——展望未來,我國天然氣年產量有望在2035年達到2600億立方米,非常規氣產量占比超44%,進入真正的非常規氣時代。川渝地區天然氣資源豐富,隨著頁岩氣、常規含硫天然氣規模化開發,作為水準井增產改造作業關鍵技術的連續管作業技術,將有望迎來新的發展機遇期。隨著對降本增效和綠色開發的要求不斷提高,智慧化電驅裝備憑藉自動化程度高,低速穩定性好,噪音低綠色環保等優勢,必將成為我國非常規油氣開發裝備的中流砥柱。



與此同時,宏華成功研發並推出全國首個“一鍵聯動”自動化機具系統Rapid Tripping System (簡稱”RTS”),該系統由集控區域管理系統Zone Management System(簡稱“ZMS”)一鍵系統與參與設備兩部分組成,通過流程化自動操作實現參與設備的高效並行聯動,在提升安全性的同時,優化現有機具的系統集成、操作流程、起下鑽速度。在用於5000米鑽機的實驗中,該系統成功將鑽機的起下鑽速度提升35%並減少50%操作人員,預計未來該系統可以迎合市場存量鑽機更新反覆運算與升級的需求。RTS的成功研發是宏華在提升鑽井自動化與資訊化過程中的又一個里程碑。



有關宏華集團

宏華集團有限公司為香港主板上市公司(股票代碼196.HK),是中國航天科工集團有限公司旗下的能源裝備發展主平台。作為全球領先的陸地鑽采設備製造商及中國最大的陸地石油鑽機出口商之一,宏華主要從事研製陸地鑽探設備(包括鑽機、核心零部件、井下工具等)、陸地完井設備(包括壓裂成套設備等)、海洋鑽井模組及裝備,以及提供陸地油氣勘探開發的相關工程服務。憑藉其強勁的研發能力、優質的生產設施及成熟的國際營銷網絡,宏華的產品銷往世界各地的知名企業,包括主要產油區如北美、中東和新興市場如南美、南亞、俄羅斯、中亞及非洲等地區。未來,宏華將繼續聚焦核心業務,並在非常規油氣、能源+互聯網領域加大資源配比,成為油氣行業國際領先的企業。



此新聞稿由專顧資本(亞洲)有限公司代表宏華集團有限公司發出,如有任何查詢,可聯絡︰



專顧資本(亞洲)有限公司

Tel: +86 (21) 8028-6033

E-mail: honghua@icaasia.com





話題 Press release summary



部門 金融, 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network