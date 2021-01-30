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  • Saturday, January 30, 2021
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Friday, 29 January 2021, 19:09 HKT/SGT
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來源 Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited
亞太絲路投資有限公司公佈更名建議獲股東通過
專注長壽科學業務發展 為人類健康作出貢獻

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊)  - 亞太絲路投資有限公司（連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0767.HK）欣然宣佈更改公司名稱的建議於股東特別大會正式通過，集團將更名為「中基長壽科學集團有限公司」，建議需經百慕達公司註冊處處長批准後方可作實。

新名稱將更切合集團在長壽科學上的業務發展，同時更準確反映集團未來之核心業務，有利於塑造全新的企業形象。

亞太絲路投資有限公司主席兼執行董事閆立先生表示﹕「未來隨著社會人口老齡化，長壽科學將是一片不可多得的藍海機遇。集團作為長壽科學的研發轉化平台，我們看準市場迅速擴張的機遇，以嶄新的長壽管理方案實現『讓人類健康地長壽』的願景，通過長壽生物製品、細胞及基因療法，以及先進醫療檢測及長壽管理等科學技術，為人類的健康作出貢獻。新名稱不僅能展現集團專注發展長壽科學的決心，同時標誌著集團邁向新里程碑。我們將建立長壽生物製品NMN（Nicotinamide mononucleotide）全產業鏈平台，亦會在全球不同渠道推出更多產品，旨在擴大集團於長壽生物製品市場之份額，為股東締造長遠的回報。」

關於亞太絲路投資有限公司
亞太絲路投資有限公司（0767.HK）主要從事長壽科學、借貸、證券投資及投資諮詢業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術，集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業，以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康地長壽」的願景，透過長壽生物製品、細胞及基因療法及先進醫療等長壽科學技術，為人類的健康作出貢獻，從而建立良好聲譽。

有關更多資料，請瀏覽： http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/


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