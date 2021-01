Friday, 29 January 2021, 17:18 HKT/SGT Share:

來源 IGG Inc IGG與TapTap達成戰略合作

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 近日,全球知名遊戲廠商IGG與高品質手遊玩家社區平台TapTap達成戰略合作,雙方將攜手探索精品遊戲與優質平台合作的更多可能,力求在國內安卓遊戲平台實現1+1>2的效應。







近日IGG與易玩(上海)網路科技有限公司完成簽約,正式開啟戰略合作。IGG明確表示:未來旗下在中國大陸地區安卓平台發佈的優質手遊產品,除集團自營渠道外,將優先在TapTap平台發佈。



IGG高級副總裁Maggie表示:中國手機遊戲玩家數量位居世界之首,國內安卓市場分發渠道眾多,但TapTap作為近年來廣受玩家青睞的平台,無疑是其中口碑較好,發展較快的優質流量分發渠道之一。TapTap不僅是玩家之間互動的社區,更能夠成為遊戲廠商與玩家之間交流的平台,我們希望通過這次合作,進一步加深與玩家的溝通,聽取玩家的反饋,為所有熱愛遊戲的玩家提供更好的遊戲體驗!



TapTap 副總經理雷紹滿同樣表示:很高興和IGG達成本次戰略合作,我們希望為TapTap用戶提供更多優質遊戲的選擇,並通過與全球化的遊戲廠商合作,提高全球的品牌知名度,進而推動TapTap平台國際化。對我們而言,與IGG的合作是朝著未來發展邁出的關鍵一步。畢竟,“玩家選擇一款遊戲,將主要取決於遊戲的內容本身”。而我們要做的,就是將好的產品更精准地推薦給用戶,以此吸引更多優質玩家進入TapTap,進而形成閉合的良性循環。



IGG和TapTap的戰略合作,將實現精品遊戲廠商與優質玩家平台的合作共贏,雙方將秉承著服務玩家的相同理念和願景,共同推進遊戲行業的進步,未來發展令人期待。



關於IGG Inc

IGG集團創立於2006年,是一家全球領先的手機遊戲開發商及營運商,總部設在新加坡,於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、白俄羅斯、菲律賓、阿聯酋、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除Apple、Google、Microsoft和Amazon等主要合作伙伴外,集團已與全球超過百家推廣平台建立了長期合作夥伴關係。IGG最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《城堡爭霸》、《戰地王座:氏族爭霸》、《奇幻書境物語》等。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network