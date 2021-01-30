Friday, 29 January 2021, 17:18 HKT/SGT Share:

來源 IGG Inc IGG與TapTap達成戰略合作

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 近日，全球知名遊戲廠商IGG與高品質手遊玩家社區平台TapTap達成戰略合作，雙方將攜手探索精品遊戲與優質平台合作的更多可能，力求在國內安卓遊戲平台實現1+1＞2的效應。







近日IGG與易玩（上海）網路科技有限公司完成簽約，正式開啟戰略合作。IGG明確表示：未來旗下在中國大陸地區安卓平台發佈的優質手遊產品，除集團自營渠道外，將優先在TapTap平台發佈。



IGG高級副總裁Maggie表示：中國手機遊戲玩家數量位居世界之首，國內安卓市場分發渠道眾多，但TapTap作為近年來廣受玩家青睞的平台，無疑是其中口碑較好，發展較快的優質流量分發渠道之一。TapTap不僅是玩家之間互動的社區，更能夠成為遊戲廠商與玩家之間交流的平台，我們希望通過這次合作，進一步加深與玩家的溝通，聽取玩家的反饋，為所有熱愛遊戲的玩家提供更好的遊戲體驗！



TapTap 副總經理雷紹滿同樣表示：很高興和IGG達成本次戰略合作，我們希望為TapTap用戶提供更多優質遊戲的選擇，並通過與全球化的遊戲廠商合作，提高全球的品牌知名度，進而推動TapTap平台國際化。對我們而言，與IGG的合作是朝著未來發展邁出的關鍵一步。畢竟，“玩家選擇一款遊戲，將主要取決於遊戲的內容本身”。而我們要做的，就是將好的產品更精准地推薦給用戶，以此吸引更多優質玩家進入TapTap，進而形成閉合的良性循環。



IGG和TapTap的戰略合作，將實現精品遊戲廠商與優質玩家平台的合作共贏，雙方將秉承著服務玩家的相同理念和願景，共同推進遊戲行業的進步，未來發展令人期待。



關於IGG Inc

IGG集團創立於2006年，是一家全球領先的手機遊戲開發商及營運商，總部設在新加坡，於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、白俄羅斯、菲律賓、阿聯酋、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除Apple、Google、Microsoft和Amazon等主要合作伙伴外，集團已與全球超過百家推廣平台建立了長期合作夥伴關係。IGG最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《城堡爭霸》、《戰地王座：氏族爭霸》、《奇幻書境物語》等。







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